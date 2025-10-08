"Ies la iveală jafurile cu complici din interior". Ministrul Finanţelor acuză nereguli grave în scandalul fraudei de aproape 4 milioane de lei de la o firmă din Craiova

Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor, a comentat acțiunea Antifrauda ANAF de miercuri, 8 octombrie, de la o firmă din Craiova, unde s-au descoperit o serie de nereguli grave, cazul indicând, spune el ”nu doar o fraudă de amploare în comerţul cu carburanţi, ci şi o breşă în sistemul de verificare al Trezoreriei, care a procesat şi restituit sume semnificative, fără nicio corelare cu datele fiscale ale contribuabilului”.

Ministrul spune că a dispus ANAF să demareze urgent controale de integritate la Trezoreria Craiova pentru că "ies la iveală jafurile cu complici din interior".

”Antifrauda ANAF a anunţat azi o serie de nereguli grave descoperite la o firmă din Craiova. În prima parte a acestui an, firma a comercializat peste 800 de tone de motorină pentru care trebuia să achite accize de peste 2 milioane de lei. Surpriza face ca jumătate din sumă să reprezinte ordine de plată suspecte de fals, iar cealaltă jumătate să fie restituită firmei în doar câteva zile de Trezoreria Craiova, fără nici un fel de verificare dacă plata accizelor s-a făcut sau nu în mod corect”, precizează ministrul într-o postare pe Facebook.

Nazare arată că acest caz indică ”nu doar o fraudă de amploare în comerţul cu carburanţi, ci şi o breşă în sistemul de verificare al Trezoreriei, care a procesat şi restituit sume semnificative, fără nicio corelare cu datele fiscale ale contribuabilului”.

Ads

”Am dispus ANAF să demareze urgent controale de integritate la Trezoreria Craiova, să identifice şi să sancţioneze pe toţi cei care au permis această breşă. Totodată, ANAF a sesizat autorităţile de urmărire penală pentru suspiciunile de fals şi evaziune fiscală identificate. Integritatea şi corectitudinea nu sunt opţionale, iar mandatul ANAF este unul clar: să îşi facă treaba”, spune Alexandru Nazare.

Ads