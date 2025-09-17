Președintele ANAF dezvăluie motivul halucinant pentru care firmele mici sunt controlate mai des: „Activitatea e mai simplă”

Autor: Alexandru Negrici
Miercuri, 17 Septembrie 2025, ora 13:16
ANAF

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală a explicat, în cadrul audierii de luni de la Parlament, că o reorganizare a instituției va urma abia după finalizarea procesului de digitalizare și a explicat motivele controalelor frecvente la micii contribuabili și situația controversată a sutelor de firme înregistrate la aceeași adresă.

Adrian Nicușor Nica a recunoscut că există „o împărțire neadecvată a posturilor” între inspectorii ANAF și că, în practică, o parte a personalului preferă verificările la companii mici, unde activitatea este mai simplă, în dauna marilor contribuabili.

„Nu neapărat dacă stai în birou este ineficient, bazele de date îți permit lucrul ăsta, dar da, apare un fenomen destul de delicat. Având aceeași sumă, același salariu, colegii noștri preferă să nu lucreze la mari contribuabili și să meargă către micii contribuabili, unde activitatea este mult mai simplă”, a explicat Adrian Nicușor Nica.

Șeful ANAF a mai atras atenția asupra unor disfuncționalități în coordonarea dintre regiuni și județe și a spus că instituția „încearcă să identifice toate problemele” și să le explice apoi și sindicatelor. Reorganizarea efectivă a structurilor, a relatat Nica, va fi făcută doar după ce vor exista instrumentele digitale care să justifice noile organigrame: „Aș prefera întâi să digitalizăm și apoi să întocmim organigrame cu funcții și, la fiecare nouă organigramă, să vă explicăm în spate procesul de digitalizare care a stat la baza fundamentării ei”.

În privința sumelor stabilite în urma controalelor și a încasărilor efective, președintele ANAF a precizat că, în 2025, inspectările au rezultat în creanțe stabilite de 248 milioane lei, din care s-au încasat până acum doar 187 milioane lei. El a explicat că diferența apare pentru că, la finalul controlului, patrimoniul societății nu permite recuperarea integrală a sumelor și că ANAF lucrează la ajustarea indicatorilor de performanță pentru toate activitățile, cu modificări care vor intra în vigoare de la 1 ianuarie, menite să îmbunătățească aceste rezultate.

Subiectul mult mediatizat al „cuibului de fantome” — sutelor de firme înscrise la aceeași adresă — a primit și el o clarificare din partea conducerii ANAF. Nica a explicat diferența juridică și practică între sediul social, înregistrat la Registrul Comerțului, și domiciliul fiscal, pe care îl urmărește ANAF. În opinia președintelui, confuzia a fost amplificată de servicii comerciale care oferă pachete „sediu social” cumpărătorilor de firme noi și de clauze contractuale prin care proprietarii declară că nu desfășoară activitate la adresa înregistrată. În astfel de situații, a explicat Nica, legea impune depunerea declarației 050 privind domiciliul fiscal; în lipsa acestei mențiuni, ANAF inactivează contribuabilul, ceea ce afectează drepturile fiscale ale firmei — aceasta nu mai poate să deducă TVA sau cheltuieli, rămânând obligată doar la plata impozitelor.

Despre controversele semnalate de Curtea de Conturi și despre măsurile interinstituționale, președintele ANAF a anunțat existența unui grup de lucru comun cu Ministerul Justiției pentru a clarifica aspectele practice legate de sediul social și domiciliul fiscal și pentru a găsi soluții care să împiedice folosirea abuzivă a unor servicii de „sediu social”.

