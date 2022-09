Poliția Română, despre lista cu 53.000 de firme primită de la ANAF: „Nu reprezintă sesizări penale”

Lista transmisă recent de către ANAF Poliţiei, cu cele aproape 53.000 de firme care înregistrează restanţe la impozite şi contribuţii cu reţinere la sursă, nu reprezintă o sesizare penală, deoarece simpla transmitere a unui fişier nu întruneşte condiţiile de fond şi de formă impuse de legea procedural penală, a transmis Poliţia Română pentru Profit.ro.

"Transmiterea de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală către Inspectoratul General al Poliţiei Române a datelor în maniera menţionată nu reprezintă o sesizare/sesizări penale, lipsind condiţiile de fond şi de formă impuse de legea procedural penală”, a comunicat Poliţia.

Poliţiştii au în prezent în lucru doar 9 dosare penale pe baza unor sesizări depuse de ANAF, conform procedurilor, separat de lista trimisă.

În consecinţă, lista cu datornici trimisă de ANAF Poliţiei are rolul unui simplu schimb de informaţii între cele două instituţii, precizează Profit.ro.

ANAF a transmis Poliţiei o listă cu 53.000 de firme care au în medie restanţe de 7.040 de lei, pentru începerea cercetărilor penale. Cum pe listă sunt şi sume mari, rezultă că pot ajunge în situaţia unor dosare penale, în funcţie de capacitatea de lucru a Poliţiei, şi firme cu datorii derizorii către stat.

ANAF a analizat introducerea unui plafon minim, dar, neavând bază legală, a renunţat la idee şi a transmis Poliţiei informaţii despre toate firmele cu datorii, indiferent de sumă, a explicat preşedintele ANAF, Lucian Heiuş.

"Am analizat posibilitatea unui plafon minim, dar, neavând bază legală, am decis să dăm drumul la tot către IGPR, iar ei vor alege cum vor proceda în continuare. Cred ca vor începe cu sumele cele mai mari, aşa ar fi logic. Dacă ar începe cu sumele mari, pe noi ne-ar ajuta. De exemplu, dacă ar începe să lucreze dosarele celor mai mari 50 de datornici din fiecare judeţ, ar fi un real ajutor pentru ANAF”, a declarat pentru Profit.ro Lucian Heiuş.

