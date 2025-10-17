Politologul Cristian Preda îl vrea dat afară pe șeful ANAF după declarația cu gemul bunicii. "O să ne explice că și zacusca moleșește lupta cu evaziunea fiscală?"

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Adrian Nica, a afirmat miercuri seară, 15 octombrie, că gemul făcut în gospodărie afectează "GAP-ul de TVA" al României. El a precizat că, potrivit Comisiei Europene, produsele realizate pentru consumul propriu afectează colectarea generală a TVA.

Declarația acestuia a stârnit multe reacții, în general negative. Nici politologul Cristian Preda nu l-a iertat. Într-o postare pe rețelele de socializare, acesta a scris despre șeful ANAF și "influența nefastă a gemului făcut în casă de bunica asupra colectării TVA".

Spre deosebire de alții, care doar l-au ironizat pe Adrian Nica, Preda l-a atacat dur pe acesta.

"Nu pricep cum de acest ins n-a fost zburat în 24 de ore din funcție.

Ce trebuie să mai facă pentru a fi demis?

Să ne explice că și zacusca moleșește lupta cu evaziunea fiscală?", a întrebat acuzator politologul.

Șeful ANAF, ironizat de Ilie Bolojan și Kelemen Hunor

”Noi nu cu gemul din bucătărie trebuie să ne luptăm, ci cu evaziunea fiscală, cu fraudele mari, cu neplata taxelor. Asta este misiunea ANAF şi asta vom face în perioada următoare”, a subliniat premierul Bolojan.

”Recunosc fără rezerve: am încălcat legea! În weekend, împreună cu soţia mea, am făcut şase borcane de gem de prune. Din prunele noastre, în oala noastră, cu vinovăţia noastră. Aş fi făcut şi pălincă, dar prunele nu au fost suficiente”, a scris, pe Facebook, Kelemen Hunor, preşedintele UDMR.

Kelemen Hunor a adăugat ironic: ”Acum stau cu frica: când va veni ANAF să-mi confişte ”probele”?”.

Vine ANAF să colecteze TVA de la bunicuțele care fac gem în casă?

Economistul Christian Năsulea susține șeful ANAF că nu a greșit când a făcut afirmația respectivă, dar mesajul transmis publicului nu a fost clar.

„Cred că ceea ce ar fi trebuit să spună șeful ANAF era că nu dorește ANAF în România să colecteze TVA de la bunicuțe, de la oameni care cresc animale în gospodărie, ci că e vorba doar de nevoia de a avea niște date mai clare, ca să nu mai avem un gap de TVA atât de mare, când de fapt aceia sunt niște bani care nici măcar nu ar trebui să se încerce să fie colectați și nu ar putea să fie vreodată în practică colectați”, a precizat Năsulea.

Adrian Nica a renunțat la gemul bunicii

Adrian Nica, preşedintele ANAF, a revenit cu precizări vineri, 17 octombrie, după valul de ironii încasate după ce a declarat că „gemul care care îl face acasă bunica este calculat la GAP-ul de TVA”. Șeful ANAF insistă că instituția nu intenţioneazã fiscalizarea autoconsumului populaţiei.

„Ca urmare a interpretărilor apărute în spaţiul public pe data de 15 octombrie 2025, facem următoarele clarificări, pentru corecta informare a opiniei publice: ANAF nu are în vedere impozitarea autoconsumului populaţiei. Prin autoconsum se înţelege folosirea, de către o gospodărie, a produselor sau serviciilor realizate de aceasta pentru consumul propriu”.

