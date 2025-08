Un primar acuză ANAF că favorizează hoții și cere premierului să intervină. În loc să execute un evazionist, șefa ANAF a dat ordin să fie lăsat să plătească în rate

Primarul Reșiței, Ioan Popa, a lansat un apel public către Ministerul de Finanțe și conducerea ANAF pentru a urgenta procedurile de valorificare a activelor legate de Hotelul Semenic, aflat de ani de zile în paragină, în punctul zero al orașului, vizavi de sediul Primăriei Reșița.

„Hotelul Semenic, care stă în spatele nostru, a fost în insolvență vreme de vreo 11-12 ani. Acum un an și jumătate, doi ani, a intrat în faliment. După nenumărate întâlniri cu Gruia Stoica, proprietarul sau coproprietarul acelei societăți comerciale OJT Turist Semenic, în care l-am rugat să încerce să facă ceva, să reabiliteze hotelul sau să-l vândă. Am fost chiar în situația în care am dus câțiva potențiali clienți care ar putea cumpăra acest activ. Nu s-a reușit să se facă nimic. În octombrie anul trecut, hotelul a fost vândut de către lichidator către Vasile Răducan, acesta fiind tatăl lui Gruia Stoica și al lui Didilă”, a declarat edilul, într-o conferință de presă.

Primarul a explicat că în luna ianuarie a primit o notificare de la ANAF Galați privind datoriile de peste 10 milioane de lei ale lui Vasile Răducan și intenția instituției de a pune sechestru pe imobil.

„Aflând acest lucru, am contactat ANAF Galați și ANAF Caraș-Severin, să vedem care e procedura prin care acest activ se poate pune în vânzare, astfel încât statul român, în speță ANAF-ul, să-și recupereze prejudiciul și activul să se poată pune în piață, în vânzare și eventual în modernizare sau reabilitare. Practic, de această procedură trebuia să se ocupe ANAF Caraș-Severin. Directorul ANAF Caraș-Severin m-a informat că o să vorbească cu Galațiul și să urgenteze această procedură. Timp de patru luni nu s-a întâmplat nimic”, a afirmat Popa.

ANAF face favoruri infractorilor

Edilul a precizat că aceste datorii provin dintr-un proces de evaziune fiscală, în urma căruia Gruia Stoica, Didilă și Vasile Răducan au fost condamnați inițial, dar sentințele penale au fost prescrise, rămânând doar obligația civilă de plată către stat.

„Am contactat Ministrul de Finanțe Alexandru Nazare, care m-a pus în contact cu directorul noului președinte al ANAF, Adrian Nica. Și am întrebat de această speță, de ce nu se pune în vânzare imobilul ca să-și recupereze sumele? Și am constatat cu stupoare zilele trecute că președinta ANAF, care a fost înainte de Adrian Nica, Nicoleta Cârciumaru o cheamă, o găsiți și în Consiliul de Administrație CEC, de exemplu, a trimis o scrisoare către ANAF Galați să eșaloneze datoriile acestui cetățean, Vasile Răducan. Este o chestiune absolut stupefiantă și fac pe această cale un apel către președintele ANAF, Adrian Nica, către ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, să verifice cum a fost posibil ca o datorie din fraude, din evaziune fiscală, a unui cetățean care avea și sechestru pe bunurile sale, în loc să i se execute bunurile și ANAF-ul să se îndestuleze, să-i dea o eșalonare pe mai mulți ani de plată a acestei sume de 10 milioane de lei”, a mai spus primarul.

Ioan Popa a acuzat dublul standard aplicat de ANAF contribuabililor și a dat exemplul Primăriei Reșița, care a fost executată pentru că nu a plătit la zi obligațiile de stat pentru drepturi salariale ale sportivilor.

„Cum e posibil să fii cu unii în maniera asta și cu alții să le dai eșalonări de plată? Așteptăm un răspuns de la Ministrul de Finanțe, de la președintele ANAF și poate de la această doamnă Nicoleta Cârciumaru, care astăzi încă este membru în Consiliul de Administrație a CEC cu o indemnizație de peste 5.000 de euro pe lună”, a spus edilul.

În final, primarul a avertizat că există un adevărat pericol având în vedere clădirea hotelului aflată în ruină, cu grinzi căzute și vegetație crescută pe balcoane, subliniind necesitatea unei intervenții rapide pentru salvarea acesteia.

