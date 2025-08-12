ANAF trece la rechinii evaziunii fiscale. Ministrul Finanțelor vrea controale la companii mari care tergiversează plata taxelor

Autor: Alexandru Negrici
Marti, 12 August 2025, ora 15:26
ANAF trece la rechinii evaziunii fiscale. Ministrul Finanțelor vrea controale la companii mari care tergiversează plata taxelor
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat marți că a cerut Agenției Naționale de Administrare Fiscală să declanșeze controale de integritate în cazul unor companii mari bănuită că au tergiversat plata obligațiilor fiscale și ar fi implicate în fraude. Într-o postare pe Facebook, Nazare a arătat că autoritățile trebuie să oprească practica eșalonărilor succesive obținute „fără intenția reală de a plăti”.

Oficialul a precizat că în anumite cazuri sunt în joc „sute de milioane de lei” datorii, indicând ca exemplu un producător local de țigări care ar avea peste 600 de milioane de lei obligații fiscale, dintre care mai mult de 300 de milioane provin din neplata accizelor, la care se adaugă dobânzi și penalități. Nazare a făcut referire la decizii succesive de eșalonare, restructurări și amânări la plată care se prelungesc de ani, la suspendări și contestări în instanță obținute în condiții puse sub semnul întrebării și la cazuri care ajung până la intrarea în concordat preventiv, măsură ce blochează executarea silită de către ANAF.

„În aceste condiții și având în vedere acest tip de istoric, întrebarea principală este: cine a oferit, în tot acest timp, protecție la cel mai înalt nivel, acestor jucători?”, a scris ministrul pe pagina sa. El a adăugat că, în acord cu noua conducere a ANAF, una dintre direcțiile prioritare va fi tocmai stoparea firmelor care „trag de timp” prin solicitări repetate de eșalonare.

Nazare a subliniat că eșalonarea trebuie să rămână un instrument de sprijin pentru contribuabilii de bună credință, nu o scuză pentru abuzuri, și a cerut ca obligația de plată a datoriilor fiscale să fie aplicată în mod egal tuturor categoriilor de contribuabili, de la marile companii până la IMM-uri. Ministerul prevede ca divizia de integritate a ANAF să joace un rol-cheie în identificarea și blocarea practicilor contestate, prin controale care să expună situațiile de fraudă și să permită luarea măsurilor legale.

În postarea sa, ministrul a insistat asupra necesității unei colectări echitabile și a toleranței zero față de abuzuri, arătând că restabilirea încrederii în instituție trece prin acțiuni ferme împotriva celor care profită de mecanismele de amânare a plății. ANAF urmează să comunice, în perioada următoare, rezultatele controalelor și măsurile dispuse în urma verificărilor.

