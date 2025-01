Noul ministru de Finanțe vrea măsuri mai dure împotriva evaziunii fiscale. Ce instituții le vor aplica

Vicepremierul Tánczos Barna, care este și ministru de Finanțe, a anunțat că dorește măsuri mai dure împotriva evaziunii fiscale.

Tánczos a anunțat luni seară, 6 ianuarie 2025, într-o postare pe Facebook, că a discutat aceste planuri cu șefii de la Direcția Antifraudă și de la Autoritatea Vamală.

"Împreună cu conducerea ANAF am analizat modalitatea în care a atins un procent de realizare a obiectivelor de încasare de 98,9%, aducâd în plus 71 miliarde de lei față de încasările din 2023. Am început identificarea măsurilor prin care Direcția Antifraudă, respectiv Autoritatea Vamală pot crește eficiența acivităților de descurajare a evaziunii fiscale", a precizat vicepremierul Tánczos.

Pe de altă parte, în anul 2025 "trebuie să continuăm măsurile de susținere a economiei, să menținem nivelul investițiilor şi să protejăm cetățenii de creșterea prețurilor", a spus Tánczos Barna.

Vicepremierul a prezentat aceste idei pe Facebook atât în limba română cât și în limba maghiară.

Ads