ANAF pune sechestru pe firma-fantomă care vindea panouri solare și avea un sediu fictiv într-un WC public

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a pus sechestru asupra sumei de 1,3 milioane de lei și asupra unei cantități de 5500 de panouri solare, acestea fiind găsite la firma care ar fi prejudiciat statul cu o sumă de circa 3 milioane de lei.

Aceste sancțiuni au fost anunțate de președintele ANAF, Adrian Nicușor Nica, într-o emisiune la postul Antena 3, la data de 5 septembrie 2025.

Sancțiunile ANAF au fost anunțate după ce o anchetă jurnalistică, realizată de Recorder, dezvăluia nereguli grave legate de firma RICHRBT 1 SRL. Aceasta ar fi o firmă-fantomă care a declarat la autoritatea fiscală o cifră de afaceri uriașă, de 3,6 miliarde de lei (echivalentul a 700 de milioane de euro), care a plasat-o pe locul 64 în topul celor mai bogate firme din România.

Printre neregulile legate de firma RICHRBT 1 SRL s-ar număra o preluare frauduloasă a unui butic de vinuri, clonarea site-ului companiei Construcții Erbașu SA și o persoană arestată pentru fraudă, potrivit Recorder. Conform aceleiași surse, unul dintre sediile firmei-fantomă ar fi la o adresă unde se află un WC public.

Firma RICHRBT 1 SRL a primit codul TVA în august 2024. Codul i-a fost anulat o lună mai târziu, iar anularea a fost înregistrată în evidențele statului în octombrie.

Președintele ANAF, Adrian Nica, a fost întrebat dacă ANAF a fost informată de instituțiile statului cu privire la firma respectivă. După o scurtă ezitare președintele ANAF a recunoscut că ANAF a fost notificată în acest sens, dar fără a preciza și instituția de la care a primit notificarea.

Pe de altă parte, Adrian Nicușor Nica a exclus orice formă de protecție politică pentru firma RICHRBT 1 SRL.

