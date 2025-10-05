Șeful ANAF care învăța datornicii să fenteze statul. Voineag (DNA): „Le zicea să-și mute sediul ca să le șteargă datoriile. Șpăgi de zeci de mii de euro”

Autor: Alexandru Negrici
Duminica, 05 Octombrie 2025, ora 23:17
153 citiri
Șeful ANAF care învăța datornicii să fenteze statul. Voineag (DNA): „Le zicea să-și mute sediul ca să le șteargă datoriile. Șpăgi de zeci de mii de euro”
ANAF FOTO Arhivă Ziare.com

Șeful Direcției Naționale Anticorupție, Marius Voineag, a declarat duminică seară, într-un interviu difuzat la Antena 3-CNN, că DNA a primit în ultimul an doar patru sesizări din partea Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

„Mă așteptam la mult mai mult”, a spus Voineag, exprimându-și astfel surprinderea față de numărul redus de sesizări primite de la instituția fiscală.

Ca exemplu al unor fapte investigate de procurori, Voineag a vorbit despre cazul fostului șef al Administrației Județene a Finanțelor Publice Giurgiu, trimis în judecată pentru trafic de influență. Despre practica reclamată în acel dosar, el a relatat: „AJF Giurgiu reușea să facă șterse datorii de zeci de milioane de lei contra mite de zeci de mii de euro. Fiind șef, avea un ascendent asupra unor funcționari. Se ocupau odată cu mutarea sediului reședinței fiscale din raza Giurgiu. Când se făcea translația sediului social al acelei companii, reușeau să șteargă datoriile. Îi învăța să-și mute sediul ca să-și șteargă datoriile.”

Referitor la nemulțumirile exprimate de președintele Nicușor Dan cu privire la activitatea instituției, Voineag a punctat că atenția venită din partea șefului statului a fost receptată ca pe „o invitație în a accelera lupta anticorupție” și ca pe o motivație pentru îmbunătățirea modului în care DNA comunică rezultatele sale. „Eu am considerat că atenția de care ne bucurăm din partea președintelui ne și ajută. Am apreciat de fiecare dată că e o invitație în a accelera lupta anticorupție, dar mai ales în a comunica mai bine rezultatele muncii”, a afirmat procurorul-șef.

La întrebarea dacă are nevoie de o astfel de invitație, Voineag a răspuns că nu este vorba despre o schimbare de strategie asumată, ci despre necesitatea ca activitatea DNA să fie mai vizibilă publicului: „Nu aș zice că e vorba de o invitație în a formula sau nu mai departe o altfel de strategie pe care mi-am asumat-o de la început în mandatul acesta, ci pur și simplu de a face lucrurile să fie mai vizibile. Și cred, mărturisesc, că după perioada care a vizat în ultimii doi ani și jumătate, inclusiv o campanie electorală de un an și jumătate în România, rezultatele noastre poate n-au fost suficient de bine explicate public”, a declarat Marius Voineag.

Voineag a mai subliniat că în ultimii doi ani DNA a avut „cazuri de mare importanță și consistență” și că procurorii s-au concentrat mai întâi pe investigarea faptelor, iar comunicarea acestor activități trebuie îmbunătățită treptat.

Gigi Becali, despre Klaus Iohannis, executat silit de ANAF: ”Păi dacă noi l-am votat? Îţi dai seama cât de sclav sunt?”
Gigi Becali, despre Klaus Iohannis, executat silit de ANAF: ”Păi dacă noi l-am votat? Îţi dai seama cât de sclav sunt?”
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a intrat vineri, 3 octombrie, în posesia cotei de jumătate din imobilul situat pe strada Nicolae Bălcescu nr. 29, în centrul Sibiului, care...
Șeful DNA, supărat pe ANAF că nu și-a făcut treaba. A trimis mult prea puține sesizări cu privire la suspiciuni de evaziune fiscală. "O surpriză neplăcută"
Șeful DNA, supărat pe ANAF că nu și-a făcut treaba. A trimis mult prea puține sesizări cu privire la suspiciuni de evaziune fiscală. "O surpriză neplăcută"
Marius Voineag, procurorul-șef al DNA, a declarat că, anul trecut, doar patru sesizări s-au primit din partea funcționarilor ANAF cu privire la suspiciuni de evaziune fiscală cu prejudiciu mai...
#ANAF, #datornici, #mutare sediu, #spaga , #justitie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Italienii au descoperit-o pe romanca ce s-a imbogatit peste noapte, dupa o decizie radicala
ObservatorNews.ro
Sorin Oprescu va fi audiat luni in Grecia. Motivul pentru care nu a fost extradat in 2022
DigiSport.ro
Fiica "celui mai mare interlop al tarii" a vazut ce a facut iubitul ei, a filmat totul si a pus clipul pe internet VIDEO

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Promisiunea șefului DNA. Dosarul lui Coldea va rezista în instanță: „Sunt foarte sigur de treaba asta”
  2. Șeful ANAF care învăța datornicii să fenteze statul. Voineag (DNA): „Le zicea să-și mute sediul ca să le șteargă datoriile. Șpăgi de zeci de mii de euro”
  3. Dosarul lui Ciucă. Șeful DNA declară că încă face „constatări”
  4. În vizorul dronelor ucrainene. Liniștea elitei ruse e tulburată de război
  5. Misiune imposibilă în Donețk. Povestea soldatului ucrainean care a rezistat 50 de zile încercuit de trupele lui Putin și a ucis 27 de militari ruși
  6. Ucraina confirmă că rachetele rusești păcălesc Patriot. Dar oferă și soluții
  7. Șeful DNA îi răspunde lui Nicușor Dan: „Ne-am axat în primul rând pe fapte și mai puțin pe persoane”
  8. Furnizarea de rachete Tomahawk Ucrainei ar distruge relațiile dintre Rusia și SUA, avertizează Putin
  9. Victoria PAS și a Maiei Sandu a fost validată oficial. Cine sunt personalitățile care au prins un loc în noul Parlament
  10. Trump anunță „concedieri în masă”. Liderul de la Casa Albă și-a completat lista neagră și le numește „concedieri democratice”