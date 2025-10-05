Șeful ANAF care învăța datornicii să fenteze statul. Voineag (DNA): „Le zicea să-și mute sediul ca să le șteargă datoriile. Șpăgi de zeci de mii de euro”

Șeful Direcției Naționale Anticorupție, Marius Voineag, a declarat duminică seară, într-un interviu difuzat la Antena 3-CNN, că DNA a primit în ultimul an doar patru sesizări din partea Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

„Mă așteptam la mult mai mult”, a spus Voineag, exprimându-și astfel surprinderea față de numărul redus de sesizări primite de la instituția fiscală.

Ca exemplu al unor fapte investigate de procurori, Voineag a vorbit despre cazul fostului șef al Administrației Județene a Finanțelor Publice Giurgiu, trimis în judecată pentru trafic de influență. Despre practica reclamată în acel dosar, el a relatat: „AJF Giurgiu reușea să facă șterse datorii de zeci de milioane de lei contra mite de zeci de mii de euro. Fiind șef, avea un ascendent asupra unor funcționari. Se ocupau odată cu mutarea sediului reședinței fiscale din raza Giurgiu. Când se făcea translația sediului social al acelei companii, reușeau să șteargă datoriile. Îi învăța să-și mute sediul ca să-și șteargă datoriile.”

Referitor la nemulțumirile exprimate de președintele Nicușor Dan cu privire la activitatea instituției, Voineag a punctat că atenția venită din partea șefului statului a fost receptată ca pe „o invitație în a accelera lupta anticorupție” și ca pe o motivație pentru îmbunătățirea modului în care DNA comunică rezultatele sale. „Eu am considerat că atenția de care ne bucurăm din partea președintelui ne și ajută. Am apreciat de fiecare dată că e o invitație în a accelera lupta anticorupție, dar mai ales în a comunica mai bine rezultatele muncii”, a afirmat procurorul-șef.

La întrebarea dacă are nevoie de o astfel de invitație, Voineag a răspuns că nu este vorba despre o schimbare de strategie asumată, ci despre necesitatea ca activitatea DNA să fie mai vizibilă publicului: „Nu aș zice că e vorba de o invitație în a formula sau nu mai departe o altfel de strategie pe care mi-am asumat-o de la început în mandatul acesta, ci pur și simplu de a face lucrurile să fie mai vizibile. Și cred, mărturisesc, că după perioada care a vizat în ultimii doi ani și jumătate, inclusiv o campanie electorală de un an și jumătate în România, rezultatele noastre poate n-au fost suficient de bine explicate public”, a declarat Marius Voineag.

Voineag a mai subliniat că în ultimii doi ani DNA a avut „cazuri de mare importanță și consistență” și că procurorii s-au concentrat mai întâi pe investigarea faptelor, iar comunicarea acestor activități trebuie îmbunătățită treptat.

