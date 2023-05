Șeful ANAF: „Veniturile statului au fost supraestimate”. Ce spune despre impozitarea progresivă

Preşedintele ANAF Lucian Heiuş a explicat joi seară, 28 mai, că veniturile statului au fost supraestimate, iar ANAF a atras atenţia că ţinta nu poate fi atinsă.

”Ca preşedinte ANAF pot să discut doar pe partea de venituri. La partea de cheltuieli nu am acces, să văd cum a fost construită, unde se regăsesc, putem să avem surprize cu alte cheltuieli care poate nu au fost prognozate şi au apărut între timp. Politica bugetară este fluentă şi apar perturbaţii într-un timp foarte scurt. E clar că pe partea de venituri, veniturile au fost supraestimate, lucru pe care l-a spus Consiliul Fiscal anul trecut în decembrie. Există raportul lor, noi am spus că nu se poate atinge oricâte eforturi am face, pentru că colectarea depinde de 3 factori clari, de puterea economiei unei ţări la un moment dat, de nivelul de impozitare şi de capacitatea administrativă. Puterea economiei României este cea care este, sistemul de impozitare este cel care este, adaptat perioadei prin care trece România astăzi, iar capacitatea noastră administrativă este cumva limitată şi de instrumentele pe care eu le am astăzi la ANAF. Coordonez de un an de zile Agenţia şi lucrăm cu sisteme de gestionare a creanţelor fiscale la persoane juridice pe care le-am implementat în 2005. Eram director la Hunedoara, la Finanţe şi atunci s-a implementat acest sistem şi de atunci funcţionează până astăzi”, a declarat joi seară, Lucian Heiuş, la Digi24.

Întrebat dacă este de acord cu impozitarea progresivă, Heiuş a explicat cum ar putea să funcţioneze aceasta.

”Dacă e să discutăm teoretic, impozitarea progresivă poate să funcţioneze într-un stat care are o clasă de mijloc foarte bine stabilizată şi cum e România trebuie să avem cel puţin un milion de oameni pe care să îi încadrăm în clasa de mijloc, să ai o economie care este pe un trend ascendent ca atunci când mergi pe o impozitare progresivă care înseamnă că pentru cei care obţin venituri peste o anumită rentă să îi impozitezi în plus, acei oameni să nu aibă de suferit, să nu fie afectaţi şi viaţa lor să continue într-un ritm aproape normal”, a precizat Lucian Heiuş.

Preşedintele ANAF a adăugat că România nu este pregătită pentru impozitarea progresivă.

”Eu cred că astăzi România nu este pregătită pentru impozitarea progresivă, nu din punct de vedere tehnic, al Agenţiei, pentru că dacă se dă o lege, Agenţia va face cumva şi o va aplica. Până în 2005 am avut impozitare progresivă, atunci s-a introdus cota unică şi am funcţionat, s-au găsit soluţii. Problema este, contribuabilii români, cetăţenii României sunt pregătiţi să treacă la o impozitare progresivă? Firmele din România mai trebuie lăsate încă 5 ani, 10 ani pe o impozitare unică ca să poată să acumuleze capital, să se dezvolte sau e momentul să trecem la o impozitare mai mare pentru ele. Eu cred că mai devreme de 2026-2027 nu putem să avem o discuţie serioasă şi o aplicare efectivă a unui asemenea impozit. Aceasta este o decizie pe care o va lua Parlamentul, iar noi ca specialişti putem să le spunem şi să le arătăm nişte date. Decizia va fi politică, aşa cum este normal”, a subliniat Lucian Heiuş.