Șeful ANPC, "nebunul" care nu s-a supus politic și luptă pentru oameni

O campanie perversa s-a pornit de curand impotriva presedintelui ANPC. Nu-l cunosc personal pe domnul Horia Constantinescu, dar ii urmaresc actiunile.

Omul acesta, care pare atipic, in opinia mea, isi face treaba. Spun asta coreland anumite aspecte vazute personal, de mine, in diverse companii care se doresc a fi respectabile pe piata in care activeaza.

Bunaoara, in multe magazine de retail alimentar, de fiecare data, fara exceptie, gaseam fructe stricate sau produse alterate. Intre timp s-au mai rarit. Spun asta in deplina cunostinta de cauza, intrucat am terminat o facultate de profil. Orice reclamatie politicoasa la adresa sefului de magazin avea efect zero!

Dupa ce s-a dovedit in instanta ca o banca a folosit practici ilegale inserand clauze abuzive si prejudiciind 14.000 de clienti cu peste 10 milioane de euro, la orice noua amenda data bancilor de aceeasi institutie se strange "clanul" bancherilor si inunda presa cu declaratii picante. Dragi bancheri, in opinia mea, daca n-ar fi tovarasul Isarescu sa va puna la dispozitie un sistem care va genereaza profituri record, cu un efort minim, v-ar fi mult mai greu sa faceti profituri istorice, an de an. Altfel, lasati instantele sa se pronunte sau mai lasati un pic din procentul dobanzilor la credite. Sau va asteptati sa fiti iubiti?

Imi doresc ca dealerii auto si importatorii de masini, mai ales cele electrice, sa fie "calcati" de reprezentantii ANPC pentru reclame inselatoare in privinta procentului consumului de carburanti sau al distantei de deplasare cu o incarcare electrica. La orice show-room va duceti, orice vanzator onest (si sunt multi!) va va spune clar ca acesti doi indicatori sunt orientativi, in niciun caz precisi.

Practic, atunci cand o masina este testata pentru a se stabili indicatorii tehnici se iau in considerare criteriile ideale de deplasare: sa nu bata vantul, sa nu fie nici prea cald, nici prea frig, sa nu folosesti aerul conditionat, sa nu ai roata de rezerva, in masina sa fie doar soferul – care sa nu depaseasca 70 de kg, sa nu mergi in panta, sa mergi cu viteza constanta, recomandata, sa nu fie semafoare, etc. O golaneala!

Inca exista asa-zise restaurante care au conditii precare de producere a alimentelor gatite sau de pastrare a lor in locuri nepotrivite. Daca nu credeti, incercati sa-i cereti voie unui patron sau manager sa vizitati bucataria. Va va spune ca nu aveti voie! Poate nu v-ati imbolnavit niciodata, dar este de preferat sa nu se intample si ANPC sa-si faca treaba, decat sa va aduceti aminte ce ati citit aici.

Cu cat o persoana publica aflata intr-o functie publica este mai atacata, cu atat mi se pare ca-si face treaba mai bine. Drept dovada, pe seful ANAF nu-l ataca nimeni si evaziunea fiscala prospera! Poate odata cu rocada guvernamentala, daca vrea vreun politician sa creasca incasarile la buget il transfera "disciplinar" pe domnul Horia Constantinescu la ANAF. Cine vrea sa faca treaba va face pe orice post.

Dragos Dragoteanu

Certified International Property Specialist

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.