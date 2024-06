Șocul unei tinere după ce ANAF i-a golit contul. "O firmă din alt oraș m-ar fi avut ca angajată și mi-ar fi plătit salariu. Am crezut că este o farsă"

Mulți români s-au confruntat cu erori din partea ANAF, care au dus la poprirea greșită a conturilor bancare, blocând accesul la fonduri esențiale pentru viața de zi cu zi.

Astfel de greșeli generează frustrări și dificultăți financiare pentru cei care se trezesc în astfel de situații, fiind nevoiți să facă numeroase demersuri pentru a dovedi că nu aveau datorii către stat.

Procesul birocratic și timpul de rezolvare sunt adesea lungi și anevoioase.

"Am crezut că este o farsă"

Uneori, românii se trezesc cu poprire pe conturi ca urmare a unor înșelătorii.

Este cazul descris de o femeie în mediul online.

"Aș dori un sfat în legătură cu ceea ce mi s-a întâmplat zilele trecute. Am primit mesaj de la bancă că mi s-au blocat conturile, având poprire de 9000 lei. Am crezut că este o farsă, drept pentru care am apelat banca.

M-au informat că ANAF-ul e vinovat. Am fost la sectorul de care aparțin, iar răspunsul a fost: acum 13 ani ați luat indemnizație creștere copil plus salariu, total neadevărat. I-am rugat să investigheze și mi-au zis că o anumită firmă, din alt oraș m-ar fi avut ca angajată și mi-ar fi plătit salariu. Habar n-am de ea eu având, doar 85% creștere copil timp de doi ani."

"Le-am spus că nu am habar de acea firmă"

"Ziua următoare ANAF mi-a golit contul din bancă. Am sunat la ei și le-am spus că nu am habar de acea firmă. Răspunsul lor a fost că trebuie să iau legătură cu cei care m-au "plătit" și că ei vor lua în continuare până se va face suma menționată mai sus. Au mai zis că îi pot acționa in instanță pe cei care m-au avut ca și angajată. Sunt disperată, că nu știu ce să fac. Cum să plătesc ceva ce nu am făcut? De unde ar trebui să încep? Un sfat, poate cineva care a mai pățit la fel ca mine (ceea ce nu cred), mă poate îndruma", a scris aceasta pe grupul Sfaturi de la avocați.

"Faceți o plângere penală la Poliție"

În comentarii, femeia a primit mai multe sfaturi de la membrii grupului. Unii au indicat punctual pașii pe care să-i urmeze.

"Mergeți la bancă să vi se spună cine a sustras banii, zi, data, ora și în ce calitate, identificat cu nume și prenume sau persoană juridică, la societatea care a înființat poprirea solicitați adeverință din care să reiasă că ați fost angajata lor, perioada și postul ocupat, că dacă nu ați fost angajată.... urmăriți 727 c.pr.civ ref la bunurile neurmăribile, este totuși o suspiciune de fraudă așa că faceți o plângere penală la Poliție".

"1. Solicitare cu număr de înregistrare la Anaf să clarifice poprirea, sumele luate din cont în condițiile în care sunt și banii copilului plus solicitare informații despre firma la care se presupune că ați fi fost angajată.

2. Luat legătură cu firma, eliberare adeverință cum că nu ați fost angajata lor de la înființarea companiei până la momentul prezenței și depusă la ANAF cerere de rambursare a tuturor sumelor, întrucât ceea ce au făcut reprezintă abuz. Dacă nu se soluționează, pasul 3.

3. Dat în judecat Anaf pentru ilegalitatea popririi sumei de handicap a copilului, poprirea fără dovezi și fără investigație, ceea ce a cauzat punerea în pericol a copilului cu handicap și a dumneavoastră, acțiune în instanță pentru daune fizice și morale."

"Câte abuzuri și nimeni nu îi trage la răspundere..."

"Eu văzând această postare și comentariile, mă gândeam să îmi deschid cont în RO, să îmi transfer banii munciți în Germania că să îmi pot achiziționa un apartament, dar m-am răzgândit. Prefer să îi țin aici decât să mi-i ia statul."

"Și mie mi-au poprit 2200 lei acum 3 ani, tot ANAF și tot pentru indemnizația primită (drepturi necuvenite ziceau că se cheamă) în 2006/2008. M-au păsat dela unul la altul, când ajpis când anaf, m-am săturat de drumuri și am rămas cu banii luați. Acum aș ști ce să fac: contestație la executare și de acolo aflu tot."

"Mie mi se pare corect să dați în judecată ANAF, fiindcă ei vă iau banii. Vor trebui să vină cu probe. Așa, să vânați nu știu ce firmă, nu pare ok”.

