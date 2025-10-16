Vine ANAF să colecteze TVA de la bunicuțele care fac gem în casă? Cum i-a speriat șeful Fiscului pe români folosind termeni tehnici

Vine ANAF să colecteze TVA de la bunicuțele care fac gem în casă? FOTO Pixabay

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Adrian Nica, a afirmat miercuri seară, 15 octombrie, că gemul făcut în gospodărie afectează "GAP-ul de TVA" al României. El a precizat că, potrivit Comisiei Europene, produsele realizate pentru consumul propriu afectează colectarea generală a TVA.

Declarația șefului ANAF a stârnit controverse și ironii. GAP-ul de TVA este o estimare folosită de Comisia Europeană pentru a arată diferența dintre taxa pe valoarea adăugată pe care statul ar trebui să o încaseze și cât încasează cu adevărat, scrie Adevărul.

Economistul Christian Năsulea a comentat la Antena 3 includerea de către șeful ANAF a produselor de autoconsum, cum ar fi gemul făcut de bunica sau cozonacii preparați acasă, în calculul deficitului de TVA (gap-ul de TVA) al României.

„În trecut, metodologia pentru calculul GAP-ului de TVA includea foarte multe lucruri care țineau de autoconsum. Chestiuni precum gemul făcut de bunica, ouăle de la găinile din curte sau cozonacii consumați acasă puteau apărea în statistici, însă impactul asupra economiei nu este unul extraordinar de mare”, a explicat economistul.

El a spus că Adrian Nica nu a greșit când a făcut afirmația respectivă, dar mesajul transmis publicului nu a fost clar.

Ads

„Cred că ceea ce ar fi trebuit să spună șeful ANAF era că nu dorește ANAF în România să colecteze TVA de la bunicuțe, de la oameni care cresc animale în gospodărie, ci că e vorba doar de nevoia de a avea niște date mai clare, ca să nu mai avem un gap de TVA atât de mare, când de fapt aceia sunt niște bani care nici măcar nu ar trebui să se încerce să fie colectați și nu ar putea să fie vreodată în practică colectați”, a precizat Năsulea.

„Parțial corect… Da, autoconsumul generează GAP de TVA. Asta e evident și normal, mai ales în zona rurală. Numai că zone rurale și autoconsum au și bulgarii, și ungurii, și polonezii, și nemții, și spaniolii, și italienii. Toți au. Dar niciuna dintre aceste țări nu înregistrează GAP-uri de peste 30%”, a explicat și avocatul specializat în fiscalitate Gabriel Biriș, într-o postare pe Facebook.

Ads

Ce este, de fapt, gap-ul de TVA

Termentul „gap” în engleză înseamnă „decalajul de TVA” – diferența dintre TVA-ul care ar trebui colectat și cel efectiv încasat.

Economistul Radu Georgescu susține că menționarea autoconsumului casnic drept factor pentru GAP-ul de TVA este mai degrabă anecdotică: „Cine știe câte borcane de murături consumăm noi într-un an și câte consumă bulgarii?”

Potrivit experților în fiscalitate, GAP-ul de TVA este afectat în principal de evaziunea fiscală, insolvențele și falimentele cu datorii mari către stat, erori de raportare sau declarare a TVA, neplata la termen, ori scutiri și facilități fiscale prost administrate, mai scrie Adevărul.

Ads