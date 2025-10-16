Vine ANAF să colecteze TVA de la bunicuțele care fac gem în casă? Cum i-a speriat șeful Fiscului pe români folosind termeni tehnici

Autor: Adrian Zia
Joi, 16 Octombrie 2025, ora 23:32
109 citiri
Vine ANAF să colecteze TVA de la bunicuțele care fac gem în casă? Cum i-a speriat șeful Fiscului pe români folosind termeni tehnici
Vine ANAF să colecteze TVA de la bunicuțele care fac gem în casă? FOTO Pixabay

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Adrian Nica, a afirmat miercuri seară, 15 octombrie, că gemul făcut în gospodărie afectează "GAP-ul de TVA" al României. El a precizat că, potrivit Comisiei Europene, produsele realizate pentru consumul propriu afectează colectarea generală a TVA.

Declarația șefului ANAF a stârnit controverse și ironii. GAP-ul de TVA este o estimare folosită de Comisia Europeană pentru a arată diferența dintre taxa pe valoarea adăugată pe care statul ar trebui să o încaseze și cât încasează cu adevărat, scrie Adevărul.

Economistul Christian Năsulea a comentat la Antena 3 includerea de către șeful ANAF a produselor de autoconsum, cum ar fi gemul făcut de bunica sau cozonacii preparați acasă, în calculul deficitului de TVA (gap-ul de TVA) al României.

„În trecut, metodologia pentru calculul GAP-ului de TVA includea foarte multe lucruri care țineau de autoconsum. Chestiuni precum gemul făcut de bunica, ouăle de la găinile din curte sau cozonacii consumați acasă puteau apărea în statistici, însă impactul asupra economiei nu este unul extraordinar de mare”, a explicat economistul.

El a spus că Adrian Nica nu a greșit când a făcut afirmația respectivă, dar mesajul transmis publicului nu a fost clar.

„Cred că ceea ce ar fi trebuit să spună șeful ANAF era că nu dorește ANAF în România să colecteze TVA de la bunicuțe, de la oameni care cresc animale în gospodărie, ci că e vorba doar de nevoia de a avea niște date mai clare, ca să nu mai avem un gap de TVA atât de mare, când de fapt aceia sunt niște bani care nici măcar nu ar trebui să se încerce să fie colectați și nu ar putea să fie vreodată în practică colectați”, a precizat Năsulea.

„Parțial corect… Da, autoconsumul generează GAP de TVA. Asta e evident și normal, mai ales în zona rurală. Numai că zone rurale și autoconsum au și bulgarii, și ungurii, și polonezii, și nemții, și spaniolii, și italienii. Toți au. Dar niciuna dintre aceste țări nu înregistrează GAP-uri de peste 30%”, a explicat și avocatul specializat în fiscalitate Gabriel Biriș, într-o postare pe Facebook.

Ce este, de fapt, gap-ul de TVA

Termentul „gap” în engleză înseamnă „decalajul de TVA” – diferența dintre TVA-ul care ar trebui colectat și cel efectiv încasat.

Economistul Radu Georgescu susține că menționarea autoconsumului casnic drept factor pentru GAP-ul de TVA este mai degrabă anecdotică: „Cine știe câte borcane de murături consumăm noi într-un an și câte consumă bulgarii?”

Potrivit experților în fiscalitate, GAP-ul de TVA este afectat în principal de evaziunea fiscală, insolvențele și falimentele cu datorii mari către stat, erori de raportare sau declarare a TVA, neplata la termen, ori scutiri și facilități fiscale prost administrate, mai scrie Adevărul.

Gemul făcut acasă de bunica afectează colectarea TVA în România, susține șeful ANAF. "Este calculat astăzi la GAP-ul de TVA”, explică Adrian Nica
Gemul făcut acasă de bunica afectează colectarea TVA în România, susține șeful ANAF. "Este calculat astăzi la GAP-ul de TVA”, explică Adrian Nica
Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Adrian Nica, a afirmat, miercuri seară, că gemul făcut în gospodărie afectează "GAP-ul de TVA" al României....
Iohannis nu ar vrea să plătească milionul de euro cerut de ANAF. Cum va recupera Fiscul prejudiciul adus de fostul președinte SURSE
Iohannis nu ar vrea să plătească milionul de euro cerut de ANAF. Cum va recupera Fiscul prejudiciul adus de fostul președinte SURSE
Fostul președinte al României Klaus Iohannis va ajunge în faţa judecătorilor. Acesta nu ar vrea să achite de bunăvoie prejudiciul de un milion de euro cerut de ANAF, după confiscarea casei...
#ANAF, #gap TVA, #gem facut bunica, #colectare TVA Romania , #ANAF
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Cel mai tare moment pe care-l poti vedea"! "Kiss cam-ul" s-a mutat pe ei, dar ce a urmat depaseste orice imaginatie
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Lovitura de proportii in mercato: Robert Lewandowski! A spus "Da" pentru transfer
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Vine ANAF să colecteze TVA de la bunicuțele care fac gem în casă? Cum i-a speriat șeful Fiscului pe români folosind termeni tehnici
  2. Șeful spionajului rus iese la atac și acuză Londra că ar fi implicată total în războiul din Ucraina
  3. Orașul european care interzice adopția pisicilor negre înainte de Halloween. Potențialele riscuri invocate de autorități
  4. Autoritățile americane aprobă lansarea unei noi bănci susținute de miliardari cu legături cu administrația Trump
  5. Kremlinul confirmă. Rusia și SUA încep pregătirile pentru o nouă întâlnire între Putin și Trump. Avertismentul dat de Moscova
  6. NATO a dezvoltat pentru Ucraina noi sisteme antidrone şi contra „bombelor cu ghidare”
  7. Trump, anunț după discuția cu Putin. Încă speră să-i convingă pe liderul de la Kremlin și pe Zelenski să se întâlnească
  8. Viktor Orban, gata să-i primească la Budapesta pe prietenii săi Trump și Putin. "O veste grozavă pentru oamenii iubitori de pace"
  9. Sora fostului ministru de Interne Carmen Dan, reținută pentru 24 de ore. Este vizată într-un dosar de înșelăciune cu un prejudiciu de 1,3 milioane de euro
  10. Avertismentul procurorului general Alex Florența. România e vizată în continuare de războiul hibrid al Rusiei. "Toate firele duc acolo"

Ultimele emisiuni

Acum 3 ore

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 144 - România este pe primul loc la...