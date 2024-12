Cel mai comun analgezic din lume ar putea induce comportamente riscante. Neurolog: "Oamenii pur și simplu nu se simt la fel de speriați"

Unul dintre cele mai consumate medicamente din SUA și cel mai utilizat analgezic la nivel mondial, ar putea face mult mai mult decât să alunge o durere de cap.

Acetaminofenul, cunoscut și sub numele de paracetamol și vândut pe scară largă sub mărcile Tylenol și Panadol, ar putea crește și tendința de asumare a riscurilor, conform unui studiu din care a măsurat schimbările de comportament ale oamenilor sub influența acestui medicament obișnuit, disponibil fără rețetă.

„Se pare că acetaminofenul face ca oamenii să resimtă mai puține emoții negative atunci când iau în considerare activități riscante – pur și simplu nu se simt la fel de speriați,” a explicat neurologul Baldwin Way de la Universitatea de Stat din Ohio atunci când au fost publicate rezultatele.

„Având în vedere că aproape 25% din populația SUA ia acetaminofen săptămânal, percepțiile reduse asupra riscului și creșterea asumării riscurilor ar putea avea efecte importante asupra societății.”

Aceste descoperiri se adaugă unui număr tot mai mare de cercetări care sugerează că efectele acetaminofenului asupra reducerii durerii se extind și la diverse procese psihologice, diminuând sensibilitatea la emoții negative, reducând empatia și chiar afectând funcțiile cognitive. În mod similar, cercetarea sugerează că abilitatea afectivă a oamenilor de a percepe și evalua riscurile ar putea fi alterată sau afectată atunci când iau acetaminofen.

Deși efectele ar putea fi minore – și ar trebui considerate ipotetice deocamdată – ele merită notate, având în vedere că acetaminofenul este cel mai frecvent ingredient medicamentos din America, regăsit în peste 600 de tipuri diferite de medicamente eliberate fără prescripție și pe bază de rețetă.

Studiul experimentelor

Într-o serie de experimente care au implicat peste 500 de studenți, Way și echipa sa au măsurat modul în care o doză unică de 1.000 mg de acetaminofen (doza maximă recomandată pentru un adult) alocată aleatoriu participanților a influențat comportamentul de asumare a riscurilor, comparativ cu un grup de control care a primit aleatoriu placebo.

În fiecare experiment, participanții trebuiau să umfle un balon pe un ecran de computer, fiecare pompare aducânc bani imaginari.

Scopul era să câștige cât mai mulți bani imaginari prin pomparea balonului cât mai mult posibil, dar să aibă grijă să nu spargă balonul, caz în care ar fi pierdut banii.

Rezultatele au arătat că studenții care au luat acetaminofen au prezentat o asumare semnificativ mai mare a riscurilor în timpul exercițiului, în comparație cu grupul placebo, care s-a comportat mai precaut și mai conservator. Pe ansamblu, cei care au luat acetaminofen au pompat baloanele (și le-au spart) mai des decât cei din grupul de control.

„Dacă ai aversiune față de risc, s-ar putea să pompezi de câteva ori și apoi să decizi să te retragi pentru că nu vrei ca balonul să explodeze și să pierzi banii,” a spus Way. „Dar pentru cei care iau acetaminofen, pe măsură ce balonul devine mai mare, credem că aceștia resimt mai puțină anxietate și mai puține emoții negative despre posibilitatea ca balonul să explodeze.”

Alte scenarii de risc

Pe lângă simularea cu baloane, participanții au completat și chestionare în două dintre experimente, evaluând nivelul de risc perceput în diferite scenarii ipotetice, cum ar fi parierea unui venit zilnic pe un eveniment sportiv, săritura cu coarda elastică de pe un pod înalt sau conducerea unei mașini fără centura de siguranță.

Într-unul dintre chestionare, consumul de acetaminofen a părut să reducă percepția riscului comparativ cu grupul de control, deși într-un alt chestionar similar acest efect nu a fost observat.

Deși un experiment ca acesta nu reflectă neapărat modul în care acetaminofenul ar putea afecta oamenii în scenarii reale, pe baza unei medii a rezultatelor din diversele teste, echipa a concluzionat că există o relație semnificativă între administrarea de acetaminofen și alegerea unor riscuri mai mari, chiar dacă efectul observat pare mic.

Interpretări alternative și perspective

Totuși, cercetătorii au recunoscut că efectele aparente ale medicamentului asupra comportamentului de asumare a riscurilor ar putea fi interpretate și prin alte procese psihologice, cum ar fi reducerea anxietății.

„S-ar putea ca, pe măsură ce balonul crește în dimensiune, cei care au primit placebo să simtă niveluri crescânde de anxietate legate de o posibilă explozie,” au explicat cercetătorii. „Când anxietatea devine prea mare, aceștia încheie testul. Acetaminofenul ar putea reduce această anxietate, ducând astfel la asumarea unor riscuri mai mari.”

Explorarea unor astfel de explicații psihologice alternative pentru acest fenomen – precum și investigarea mecanismelor biologice responsabile pentru efectele acetaminofenului asupra alegerilor oamenilor în astfel de situații – ar trebui să fie abordată în cercetări viitoare, a spus echipa.

În ciuda impactului potențial al efectului acetaminofenului asupra percepției riscurilor, acest medicament rămâne totuși unul dintre cele mai importante și utilizate medicamente din lume, considerat un medicament esențial de către Organizația Mondială a Sănătății, chiar dacă alte întrebări persistă, scrie sciencealert.com.

„Avem cu adevărat nevoie de mai multe cercetări asupra efectelor acetaminofenului și altor medicamente disponibile fără rețetă asupra alegerilor și riscurilor pe care le asumăm,” a concluzionat Way.

