Cel mai comun analgezic din lume poate induce un comportament riscant. "Oamenii pur și simplu nu se simt la fel de speriați"

Unul dintre cele mai utilizate analgezice la nivel mondial poate face mult mai mult decât să calmeze durerea de cap.

Acetaminofenul, cunoscut și sub numele de paracetamol și vândut pe scară largă sub denumirile comerciale Tylenol și Panadol, poate crește, de asemenea, asumarea de riscuri, potrivit unui studiu din 2020, care a măsurat schimbările de comportament ale persoanelor aflate sub influența acestui medicament obișnuit care se eliberează fără rețetă.

"Acetaminofenul pare să-i facă pe oameni să simtă mai puține emoții negative atunci când iau în considerare activități riscante - pur și simplu nu se simt la fel de speriați", a explicat neuroscientistul Baldwin Way de la Universitatea de Stat din Ohio atunci când au fost publicate concluziile.

"Având în vedere că aproape 25 % din populația din SUA ia paracetamol în fiecare săptămână, percepția redusă a riscurilor și creșterea asumării de riscuri ar putea avea efecte importante asupra societății."

Constatările se adaugă unui număr tot mai mare de cercetări care sugerează că efectele paracetamolului asupra reducerii durerii se extind, de asemenea, la diverse procese psihologice, reducând receptivitatea oamenilor la sentimente dureroase, experimentând o empatie redusă și chiar estompând funcțiile cognitive.

Într-un mod similar, cercetările sugerează că capacitatea afectivă a oamenilor de a percepe și evalua riscurile poate fi potențial modificată sau afectată atunci când iau paracetamol.

Deși efectele ar putea fi ușoare - și considerate ipotetice deocamdată - acestea merită remarcate, având în vedere că paracetamolul este cel mai frecvent ingredient medicamentos din America, fiind prezent în peste 600 de tipuri diferite de medicamente eliberate fără rețetă și pe bază de prescripție medicală.

Într-o serie de experimente la care au participat peste 500 de studenți, Way și echipa sa au măsurat modul în care o doză unică de 1 000 mg de paracetamol (doza maximă recomandată pentru adulți) repartizată aleatoriu participanților a afectat comportamentul lor de asumare a riscurilor, comparativ cu placebo administrat aleatoriu unui grup de control.

Cei care au luat paracetamol și-au asumat mult mai multe riscuri

În fiecare dintre experimente, participanții au trebuit să umfle un balon neumflat pe un ecran de computer, fiecare umflare câștigând bani imaginari.

Instrucțiunile lor erau să câștige cât mai mulți bani imaginari prin pomparea balonului cât mai mult posibil, dar să se asigure că nu sparg balonul, caz în care ar pierde banii.

Rezultatele au arătat că studenții care au luat paracetamol și-au asumat mult mai multe riscuri în timpul exercițiului, comparativ cu grupul placebo, mai prudent și mai conservator. În ansamblu, cei care au luat paracetamol și-au umflat (și spart) baloanele mai mult decât martorii.

"Dacă sunteți în general prudent, s-ar putea să pompați de câteva ori și apoi să decideți să vă retrageți pentru că nu doriți ca balonul să se spargă și să vă pierdeți banii", a spus Way.

"Dar pentru cei care iau paracetamol, pe măsură ce balonul devine mai mare, credem că au mai puțină anxietate și mai puține emoții negative cu privire la cât de mare devine balonul și la posibilitatea ca acesta să se spargă".

În plus față de simularea balonului, participanții au completat, de asemenea, sondaje în timpul a două dintre experimente, evaluând nivelul de risc pe care l-au perceput în diferite scenarii ipotetice, cum ar fi pariul venitului pe o zi pe un eveniment sportiv, bungee jumping de pe un pod înalt sau conducerea unei mașini fără centura de siguranță.

Într-unul dintre sondaje, consumul de paracetamol a părut să reducă riscul perceput în comparație cu grupul de control, deși într-un alt sondaj similar, nu s-a observat același efect.

Relație semnificativă între administrarea paracetamolului și alegerea unui risc mai mare

Deși un astfel de experiment nu reflectă neapărat modul în care paracetamolul ar putea afecta oamenii în scenarii din viața reală, pe baza unei medii a rezultatelor diferitelor teste, echipa a concluzionat că există o relație semnificativă între administrarea paracetamolului și alegerea unui risc mai mare, chiar dacă efectul observat pare ușor.

Acestea fiind spuse, ei au recunoscut că efectele aparente ale medicamentului asupra comportamentului de asumare a riscurilor ar putea fi interpretate și prin alte tipuri de procese psihologice, cum ar fi anxietatea redusă, poate.

"S-ar putea ca, pe măsură ce balonul crește în dimensiune, cei care iau placebo să simtă din ce în ce mai multă anxietate cu privire la o potențială spargere", au explicat cercetătorii.

"Atunci când anxietatea devine prea mare, ei încheie studiul. Acetaminofenul poate reduce această anxietate, conducând astfel la o asumare mai mare a riscurilor."

Explorarea unor astfel de explicații psihologice alternative pentru acest fenomen - precum și investigarea mecanismelor biologice responsabile pentru efectele paracetamolului asupra alegerilor oamenilor în astfel de situații - ar trebui abordate în cercetările viitoare, a declarat echipa.

În ciuda impactului potențial al efectului paracetamolului asupra percepției riscului de către oameni, medicamentul rămâne totuși unul dintre cele mai importante și mai utilizate medicamente din lume, considerat un medicament esențial de către Organizația Mondială a Sănătății, chiar dacă persistă alte întrebări.

"Chiar avem nevoie de mai multe cercetări privind efectele paracetamolului și ale altor medicamente fără prescripție medicală asupra alegerilor și riscurilor pe care ni le asumăm", a spus Way.

Descoperirile au fost raportate în Social Cognitive and Affective Neuroscience, scrie sciencealert.com.

