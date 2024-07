Cele mai mari pericole pentru companiile românești înainte de 2025. Radu Burnete: „Nu trebuie să tot dăm electroșocuri economiei”

De la începutul anului, climatul politico-economic din România a stârnit un val de fluctuații legislative și ceea ce a fost catalogat de mai mulți comentatori și reprezentanți ai mediului de afaceri drept un grad foarte ridicat de impredictibilitate pentru strategiile pe termen lung ale companiilor.

În cadrul emisiunii Business Focus la Ziare.com, Radu Burnete, directorul executiv al Confederației Patronale Concordia, aduce în prim-plan cele mai stringente amenințări pentru sectorul privat românesc în anul electoral 2024, de la problemele de funcționalitate ale digitalizării fiscale, la obstacolele pe care le au antreprenorii în față după alegeri.

Potrivit șefului Confederației Patronale Concordia, predictibilitatea fiscală și legislativă în România lasă de dorit de mai multă vreme, „dar am avut de-a face cu un pachet fiscal masiv care a venit pe nepusă masă, după care ați văzut anul acesta toate discuțiile cu e-TVA, e-Transport, e-Factura, care nu au decurs în cel mai bun mod cu putință și au pus foarte multă presiune birocratică pe mai multe companii. Salariul minim a crescut la jumătatea anului, deși obișnuința și tradiția în România era să crească odată pe an început. Dacă mai adaug și că am închis Valea Oltului și am aflat despre asta cu două-trei zile înainte, ca să sar și în alt domeniu din afara legislației fiscale, n-aș putea spune că companiile din România și cele pe care le reprezintă Concordia au de-a face cu un mediu economic predictibil. Pe de altă parte, economia merge binișor, prognozele arată un pic mai bine decât cele cu care începusem anul, ceea ce este bine.”

Radu Burnete a punctat că climatul incert dat de legislația fiscală, în contextul unei economii care dă totuși semnale pozitive, se explică prin faptul că suma costurilor care derivă din lipsa de predictibilitate în sectorul privat este foarte ridicată și imposibil de cuantificat cu exactitate. „Costurile unui mediu impredictibil sunt investiții mai puține, angajări mai puține sau o anumită atitudine mai rezervată a managerilor când au de luat decizii. Lipsa de predictibilitate se transformă într-o activitate economică mai redusă și e foarte greu să măsori negativ ceva ce nu s-a întâmplat, însă aceste costuri există, sunt deosebit de mari și se mai văd în alți indicatori la care politicienii noștri nu se uită aproape niciodată: o mare parte a companiilor din România sunt exportatoare, concurează cu alte companii din regiune, iar lipsa de predictibilitate afectează costurile și profiturile.”

E-Factura, e-Transport și noul e-TVA: „Nu doar ANAF-ul trebuie să beneficieze de această digitalizare, ci și contribuabilii”

În ceea ce privește E-Factura, RO e-Transport și, mai nou, e-TVA, părerile tind să fie împărțite între o utilitate legitimă a digitalizării pe de-o parte, și, pe de alta, problemele tehnice și de formulare a legilor care fac mai mult rău decât bine. „Noi, cel puțin, suntem suporteri ai digitalizării administrației fiscale fiindcă vrem să vedem o administrație fiscală mai suplă, mai deșteaptă și care știe unde să controleze. Nu aruncă așa cu năvodul în economie și vedem noi ce prindem. Dar administrarea acestor sisteme nu a fost fără sincope. A lipsit cu siguranță dialogul dintre Ministerul Finanțelor și firme, apropo de ce nu merge, ce ar putea să nu meargă și aici ne-am dori un dialog mai consistent.

La e-TVA, antreprenorii și companiile au fost supărate fiindcă au aflat peste noapte că acest sistem intră în vigoare de la 1 iulie și ați văzut atunci o răbufnire. Și noi am spus public că nu se poate așa ceva. Iar ca urmare a acestor reacții și în dialog cu Ministerul Finanțelor am obținut niște amânări. Să vedem dacă până la finalul anului acest e-TVA va fi funcțional așa cum își imaginează ministerul. Opinia multora dintre membrii noștri este că nu sunt suficiente șanse să fie făcut operațional la timp”, a explicat Burnete.

Acesta a conchis că digitalizarea ANAF-ului ar trebui să aibă loc cu mai puține sincope, să aibă un calendar mai clar, să fie pregătită mai temeinic și să fie și utilă. „Dacă, pe de-o parte digitalizăm, dar pe de cealaltă parte toate procedurile birocratice cu care ne confruntam deja rămân, deci dacă digitalizarea nu vine și cu o simplificare pentru companii, atunci e făcută numai pe jumătate. Nu doar ANAF-ul trebuie să beneficieze de digitalizare, ci și contribuabilii.”

Utilizarea inteligentă a datelor fiscale ar trebui practic să permită o transparență ridicată a activității financiară a firmelor de bună credință astfel încât acestea să nu trebuiască să treacă prin controale extraordinar de frecvente și să-și poată efectua munca fluid, fără întreruperi și, în același timp, autoritatea fiscală să poată identifica cu ușurință companiile cu un comportament fiscal corect față de cele care comit acte de evaziune. Odată ce autoritățile ar avea o evidență clară a companiilor care lucrează corect și a celor care ridică semne de întrebare, ar putea să se concentreze pe acelea care au probleme și să degreveze din controalele succesive pentru celelalte. „În clipa de față în fiecare zi o instituție a statului este în control: ANAF, ANPC, ANSVSA, o listă foarte lungă, și asta consumă timp și nervi și bani. Aici este marele câștig: ANAF știe să se ducă „punct ochit, punct lovit” și marea majoritatea a contribuabililor care sunt buni plătitori și nu și-au propus să înșele statul în niciun fel nu vor mai trebui să fie supuși controalelor sau să li se ceară foarte multe documente, în clipa în care ele sunt colectate automat în aceste sisteme.”

Ce îi așteaptă pe antreprenorii români după alegerile din 2024

În ceea ce privește următoarea jumătate de an și perioada de după alegeri, Radu Burnete a punctat că există câteva schimbări la orizont care pot produce probleme și care trebuie să fie privite cu atenție. „Așteptarea mea este ca, după alegeri și după ce avem un nou Guvern, brusc ei să devină mult mai sincer legat de nevoile bugetare, cum poate fi redus deficitul și așa mai departe. Cu siguranță România are nevoie de niște schimbări în cadrul fiscal-bugetar. Pe de o parte deficitul e foarte mare și crește în continuare. Dacă mă uit la structura veniturilor și ale cheltuielilor, veniturile statului au crescut semnificativ după pachetul fiscal de anul trecut, cu 17-18%, nemaipomenit dacă ești la Ministerul Finanțelor. Dar pe de altă parte, cheltuielile au crescut cu 20-30%, astfel că în ciuda unor venituri fiscale suplimentare, cheltuielile sunt mult mai mari, acest lucru accentuând problema deficitului.”

În contextul a două creșteri ale salariului minim pe economie, la Legea Pensiilor care urmează să fie promulgată în septembrie și a Legii Salarizării Unice asumată prin PNRR în 2025, temerea exprimată de Confederația Patronală Concordia este că în primul rând că dacă România nu administrează bine aceste piese: deficitul, cheltuielile și veniturile, „ne vom trezi cu o notă de plată foarte mare care va veni tot pentru mediul privat. (...) Într-o oarecare măsură, o astfel de așezare fiscală este inevitabilă, potrivit traiectoriei pe care o vedem astăzi. Nu vedem ce poate fi corectat. Discutăm cu Guvernul pentru că nu dorim să vedem așa ceva peste noapte – am mai trecut prin filmul ăsta în România în 2008-2009 și nu am vrea să vedem repetat acest scenariu.

În al doilea rând, România are în continuare nevoie de un sistem fiscal competitiv. Ținem mult la cota unică și nu credem că ar trebui umblat la acest principiu, iar în al treilea rând, aceste modificări sau ajustări făcute pentru a reduce deficitul trebuie să aibă un orizont larg de timp. Nu trebuie să tot dăm electroșocuri economiei. Guvernele noastre tind să stea cu capul în nisip și deodată, brusc, să ne arunce un pachet fiscal în brațe. Sperăm că poate de data asta va fi diferit. Avem o alianță de guvernare care are o majoritate confortabilă, iar în măsura în care această majoritate se păstrează, așteptarea noastră este să fim un partener de discuție,” a punctat Radu Burnete.

În încheiere, directorul executiv al Concordia a pus în lumină și motivele de optimism pentru mediul privat românesc în această perioadă. Punctual, economia României a avut o traiectorie bună în ultimii ani și există oportunități foarte mari în următorul deceniu, în special în momentul în care conflictul de la graniță se va încheia și va începe reconstrucția Ucrainei, dacă în următorii ani de zile dacă se va crea coridorul deschis de infrastructură între Constanța și Arad, dacă vom deveni membri deplini ai Spațiului Schengen.

„Și aderarea la OECD va aduce reforme pentru economia noastră care au fost lăsate cumva în coadă de pește când am aderat la UE. Una dintre ele e reforma companiilor de stat și nu doar asta. În următorul deceniu există o oportunitate fantastică pentru economia românească, de care putem profita dacă facem câteva lucruri: dacă gestionăm finanțele publice ale țării într-un mod responsabil și dacă rezolvăm problema forței de muncă din România. Aici avem o problemă și Europa are o problemă. Nu poți să ai creștere economică în următorii 15 ani dacă nu rezolvi această problemă a forței de muncă. Capital găsești, tehnologia e acolo, dar în această ecuație a creșterii economice ai nevoie de oameni.”

