Cum ne reîntoarcem către Europa. Potențialul economic al României, după rețeta Mario Draghi

Potrivit autorilor studiului, România are oportunitatea de a-și spori rolul economic european, dar acest lucru depinde de politici economice bine calibrate. FOTO Colaj Canva Pro

Fundația germană Konrad Adenauer, cu reprezentare și în România, a lansat săptămâna aceasta studiul „Economia României prin prisma raportului Draghi”, o analiză menită să evalueze potențialul prin care România poate contribui, prin politici economice aplicate, la creșterea competitivității europene – punct nevralgic în acest moment geoeconomic.

Analiza privește potențialul concret al țării noastre și soluțiile care l-ar putea îndeplini, din unghiul Raportului Draghi asupra economiei românești și a modului în care România contribuie la consolidarea competitivității europene.

Ziare.com expune mai jos o sinteză a ideilor din studiul realizat de Cristian Grosu și Alexandra Pele, de la Curs de Guvernare, pentru Fundația Konrad Adenauer Stiftung, pentru a puncta, totodată, avantajele concrete, greu de ignorat, pe care țara noastră le-a avut întotdeauna dar le are în continuare în ceea ce privește o aliniere constantă, crescândă și productivă cu obiectivele europene. Încadrarea în structurile investiționale, politico-economice, comerciale și legislative ale Uniunii Europene se arată ca fiind singura linie de parcurs deosebit de concretă, palpabilă, pentru ca țara noastră să reușească să prospere și să ofere cetățenilor săi o valoare adăugată care să se resimtă atât în viața de zi cu zi a cetățenilor, dar și în economia națională, în ansamblul său.

Ads

Ce spune Raportul Draghi despre potențialul statelor membre, implicit al României, de a se consolida în perioada următoare. Care sunt prioritățile-zero pentru economia UE

Raportul Draghi, publicat anul trecut de fostul guvernator al Băncii Centrale Europene, oferă un cadru general de reformă economică pentru întreaga UE, iar studiul Fundației Konrad Adenauer aplică aceste principii la economia României. Potrivit autorilor studiului, România are oportunitatea de a-și spori rolul economic european, dar acest lucru depinde de politici economice bine calibrate, investiții în infrastructură și o mai bună integrare în lanțurile valorice europene.

Mai exact, Draghi susține în raportul său faptul că UE trebuie să-și regândească politicile economice și să implementeze măsuri care să consolideze inovația și dezvoltarea sectorului privat. România, având un sector IT în creștere și resurse energetice importante, poate contribui la acest obiectiv. Totodată, fostul guvernator BCE a avertizat anul trecut că blocul comunitar depinde excesiv de comerț (50% din PIB provine din schimburi comerciale), ceea ce face UE vulnerabilă la șocurile globale, în acest sens România având o obligație, atât pentru economie internă, dar și pentru a-și consolida poziția în uniune, să regândească modelul de creștere economică și să-și diversifice piețele de export.

Ads

Indicațiile din Raportul Draghi, care a fost deseori considerat de analiști o piatră de temelie pentru mandatul în curs a președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, arată și că UE trebuie să atragă mai multe investiții private, mai ales în sectoarele inovatoare. În ceea ce ne privește, țara noastră este într-o mare pană de astfel de investiții, mai ales contextualizând ratingurile de țară, pe muchie de cuțit în acest moment și potențialul existent, dar neexploatat îndeajuns în ultimele decenii. Amintim aici că, până în decembrie 2024, țara noastră a încasat aproximativ 1,9 miliarde de euro din fondurile structurale și de coeziune, atingând un grad general de absorbție de 6,11%, sub media europeană.

În ansamblu, totodată, Raportul Draghi critică suprareglementarea din UE, care împiedică formarea unor campioni economici globali, iar România trebuie să-și adapteze legislația pentru a permite creșterea firmelor locale și internaționalizarea acestora, practic un sector privat mai puternic și mai capabil să creeze valoare adăugată în piață și să încurajeze producția, peste motorul de creștere economică actual, care este preponderent girat de consum.

Ads

Care sunt atuurile României, prin filtrul criteriilor europene de creștere. Ce putem „aduce” blocului comunitar pentru a ne consolida poziția în UE și a ne dezvolta în paralel și intern – Primul pas: sectorul energetic

Studiul citat mai sus propune soluții prin care economia României poate fi transformată într-un motor de dezvoltare regională. Îmbunătățirea politicilor economice naționale și alinierea la strategia europeană de competitivitate pot crea premisele unei reconectări economice durabile, spun autorii studiului.

România se află într-o poziție strategică în ceea ce privește energia, spun autorii studiului, țara noastră având un mix energetic echilibrat și resurse semnificative care pot transforma țara într-un hub energetic regional pentru Uniunea Europeană. Având în vedere că 47% din electricitate provine din surse regenerabile (hidro, eolian, solar), România este deja pe un parcurs favorabil tranziției verzi promovate de UE.

Însă punctul forte al țării rămân rezervele de gaze naturale, care, odată cu începerea exploatării zăcământului Neptun Deep, vor poziționa România ca cel mai mare producător de gaze naturale din UE. Estimările preliminare arată că Neptun Deep va furniza aproximativ 7-8 miliarde de metri cubi de gaze anual, ceea ce va permite României nu doar să își asigure independența energetică, ci și să devină un exportator net de gaze în Europa Centrală și de Est. Acest lucru este facilitat de infrastructura gazieră recent dezvoltată, în special gazoductele BRUA și Tuzla-Podișor, care permit României să transporte gaze către piețele europene, consolidându-i astfel statutul de furnizor strategic de energie pentru regiune, arată sursa citată.

Ads

În ceea ce privește provocările, pe lângă problemele infrastructurale de integrare a energiei în Sistemul Energetic Național, piața de energie este afectată de fluctuații mari de preț, cauzate de preferința producătorilor pentru contracte pe termen scurt, ceea ce determină o volatilitate crescută pe piața SPOT.

Autorii studiului susțin că lipsa unui cadru legislativ stabil și previzibil descurajează investițiile străine și creează incertitudine pentru actorii din sector. Pentru a atenua aceste probleme, România are la dispoziție 2,8 miliarde de euro din PNRR și 2,5 miliarde de euro din Fondul pentru Tranziție Justă, bani care ar putea fi utilizați pentru modernizarea rețelelor de transport și distribuție, dezvoltarea stocării de energie și extinderea capacităților de producție. Dacă aceste fonduri sunt gestionate eficient, ele pot sprijini tranziția energetică a României și pot transforma țara într-un actor-cheie în sectorul energetic european.

Ads

Iar în context mai larg, al strategiei energetice a UE, care urmărește neutralitatea climatică până în 2050, România trebuie să își alinieze politicile și investițiile pentru a rămâne competitivă și pentru a contribui la securitatea energetică a Uniunii. Dezvoltarea noi capacități de producție – inclusiv prin investiții în energie nucleară (reactoare modulare SMR) și hidrogen verde – ar putea poziționa România ca un jucător esențial în viitorul mix energetic al Europei.

Digitalizarea administrației și economiei: marile provocări pentru una din țările cu cei mai puțini oameni „alfabetizați tehnologic”

Eurostat a arătat ani de-a rândul că deși România are o industrie IT&C cu un parcurs coerent de dezvoltare și deși penetrabilitatea internetului chiar și în cele mai obscure zone din țară este foarte ridicată, românii nu se descurcă minunat cu tehnologia. Cele mai recente date statistice arată că România se situează pe penultimul loc, înaintea Bulgariei, în ceea ce privește competențele digitale deținute de adulții activi din punct de vedere economic.

Ads

În acest context, digitalizarea administrației publice a fost un proces care a avansat lent și fragmentat în ultimii ani. România continuă să fie în urma mediei europene la adoptarea tehnologiilor digitale în sectorul public, iar birocrația excesivă rămâne un obstacol major pentru eficiența administrației. O digitalizare eficientă ar reduce costurile administrative, ar îmbunătăți interacțiunea dintre stat și mediul privat și ar permite utilizarea mai eficientă a resurselor publice. Studiul propune, astfel, accelerarea digitalizării administrației prin utilizarea fondurilor europene disponibile, transparența implementării programelor de digitalizare și implicarea sectorului privat în dezvoltarea soluțiilor tehnologice pentru instituțiile statului.

Mai mult, în sectorul privat, în perioada 2015-2022, industria IT&C a crescut de la 5% din PIB la aproape 7%, iar în anul 2022 a avut o contribuție de 1,3 puncte procentuale la creșterea totală a PIB-ului, consolidându-și astfel rolul esențial în economia națională. Cu toate acestea, România rămâne preponderent un furnizor de servicii IT pentru companii străine, bazându-se mai ales pe externalizare și outsourcing, în loc să dezvolte produse proprii sau branduri internaționale competitive. Acest model economic, deși stabil pe termen scurt, limitează valoarea adăugată pe termen lung și reduce potențialul de scalabilitate internațională a companiilor locale.

Ads

Studiul atrage astfel atenția asupra nevoii unei tranziții către proprietate intelectuală locală, prin dezvoltarea de produse software inovatoare, integrarea în proiecte europene majore și creșterea finanțării pentru start-up-uri și companii emergente din domeniul tehnologic. În prezent, România se află pe penultimul loc în UE la investițiile private în IT&C ca procent din PIB, iar fondurile de private equity și venture capital sunt de 10 ori mai mici decât media europeană.

Una dintre soluțiile propuse în raport este creșterea participării firmelor românești la piețele de capital, prin crearea unor fonduri de investiții specializate, atragerea investitorilor privați și dezvoltarea de programe de sprijin pentru antreprenorii din IT. De asemenea, simplificarea legislației pentru facilitățile fiscale din cercetare și dezvoltare ar putea stimula investițiile în inovație și ar permite României să își crească exporturile de produse digitale și tehnologii proprii.

Cum își valorifică românii economiile, cum investesc și cum ar trebui regândite lucrurile pentru a contribui la dezvoltarea în sine a piețelor de capital și a bunăstării financiare a investitorilor

Deși depozitele bancare ale populației și firmelor depășesc 200 de miliarde de lei (aproximativ 40 de miliarde de euro), acești bani nu sunt direcționați către finanțarea economiei reale, ci rămân în mare parte blocați în plasamente sigure și conservatoare, cum ar fi titlurile de stat. În același timp, fondurile de investiții private equity (PE) și venture capital (VC) din România sunt de 10 ori mai mici decât media UE, reprezentând doar 0,041% din PIB, comparativ cu 0,46% în Uniunea Europeană. Această situație afectează dezvoltarea companiilor inovative, în special a start-up-urilor tehnologice și a firmelor din sectoare emergente, care nu au acces la capital suficient pentru a crește și a concura pe piața internațională.

În contrast, economiile mai avansate din UE, precum Polonia de pildă, dispun de fonduri de private equity de peste 1 miliard de euro, ceea ce le permite să sprijine un număr mult mai mare de companii aflate în faze incipiente de dezvoltare. Una dintre principalele cauze ale acestui blocaj, spun autorii studiului, este faptul că statul concurează direct cu economia privată pentru resursele financiare disponibile, printr-o expunere excesivă a sistemului bancar la datoria suverană.

În loc să direcționeze resursele către credite pentru IMM-uri și investiții productive, băncile preferă să finanțeze statul prin achiziția de titluri de stat, ceea ce reduce considerabil fluxul de bani către antreprenori și companiile inovative. În plus, accesul la finanțare este îngreunat de reglementările bancare restrictive, care limitează capacitatea firmelor mici și mijlocii de a obține credite pentru dezvoltare.

Potrivit studiului Fundației Konrad Adenauer Stiftung, una dintre soluțiile esențiale ar fi crearea unui cadru legislativ simplificat pentru micro-împrumuturi, astfel încât start-up-urile inovative să poată accesa finanțare mai ușor, cu garanții de la Fondul de Garantare a Creditelor. De asemenea, politici specifice pentru dezvoltarea fondurilor de private equity și venture capital ar putea atrage mai multe resurse financiare din partea investitorilor privați, stimulând astfel creșterea firmelor românești și internaționalizarea acestora.

O altă soluție esențială identificată în raport este educația financiară și promovarea avantajelor investițiilor în economia reală. Prin crearea de platforme educaționale și programe de instruire dedicate investitorilor privați și companiilor, România ar putea atrage mai multe fonduri către proiecte de tip venture capital și private equity, stimulând astfel economia inovativă. În plus, Banca Națională a României ar putea relaxa anumite reglementări restrictive, astfel încât băncile să fie mai dispuse să finanțeze companiile cu potențial de creștere, fără a impune condiții excesiv de stricte. Dacă aceste măsuri sunt implementate eficient, România ar putea reduce decalajul financiar față de restul Europei, facilitând creșterea firmelor emergente și consolidarea unui ecosistem economic competitiv la nivel european.

Legislația concurențială, la pământ în România. Cum putem construi legi mai bune pentru companii care să poată „juca” la nivel cu competitorii internațional

Una dintre problemele majore ale cadrului legislativ din România este birocrația excesivă în cazul fuziunilor și achizițiilor, spun analiștii. Spre deosebire de alte state din UE, unde autoritățile de concurență facilitează crearea unor jucători economici puternici, România aplică o interpretare rigidă a normelor UE, blocând adesea consolidarea unor companii autohtone. Această situație este problematică mai ales în sectoare strategice, cum ar fi producția industrială, energia și IT&C, unde marile economii europene au susținut crearea unor „campioni naționali” – companii suficient de mari pentru a concura pe piețele internaționale.

În România, însă, orice tentativă de consolidare a firmelor locale este privită prin prisma riscurilor de monopol, chiar și atunci când companiile în cauză sunt nesemnificative la nivel european. În plus, controlul investițiilor străine este aplicat excesiv de rigid, afectând inclusiv extinderea unor afaceri deja existente, cum ar fi deschiderea unor noi unități de producție de către companii românești cu capital privat, arată sursa citată.

Pentru a remedia aceste probleme, studiul propune o reevaluare a modului în care legislația concurențială este implementată în România, astfel încât să existe condiții egale pentru toți actorii economici. Un prim pas ar fi alinierea legislației românești la standardele europene, dar cu o interpretare mai flexibilă, care să permită crearea unor companii puternice capabile să concureze internațional. De asemenea, este esențial un dialog activ între autorități și sectorul privat, astfel încât reglementările să fie aplicate într-un mod care să stimuleze, nu să blocheze, creșterea economică. În acest sens, o măsură concretă ar putea fi crearea unor facilități administrative pentru companiile care doresc să se extindă în afara României, sprijinind astfel procesul de internaționalizare al firmelor locale.

O altă direcție importantă ar fi reducerea barierelor birocratice în ceea ce privește fuziunile și achizițiile, pentru a permite companiilor românești să își crească dimensiunea și să devină actori relevanți la nivel european. Dacă aceste măsuri sunt implementate eficient, România ar putea transforma legislația concurențială dintr-un obstacol într-o oportunitate, sprijinind dezvoltarea unei economii mai robuste și mai competitive în Uniunea Europeană.

Deși deja un slogan care sună aproape redundant, trebuie să insistăm pe dezvoltarea capacității țării noastre de a atrage investiții străine

În prezent, aproape 22% din exporturile României merg către Germania, ceea ce o face extrem de vulnerabilă la șocurile economice și modificările politicii comerciale ale Berlinului. În același timp, România importă un volum semnificativ de bunuri intermediare, ceea ce afectează balanța comercială, crescând deficitul extern al țării. Această dependență de un număr redus de parteneri economici limitează capacitatea României de a-și diversifica piețele de export și de a-și reduce vulnerabilitățile economice. Un exemplu clar este industria auto, unde România este puternic legată de lanțurile de aprovizionare ale grupurilor germane, dar fără a avea un rol determinant în strategiile acestora, argumentează analiștii.

Studiul citat subliniază că, pentru a deveni mai competitivă la nivel global, România trebuie să își extindă relațiile comerciale în afara UE, direcționând exporturile și către piețe emergente, precum America Latină, Asia de Sud-Est și Africa de Nord, acolo unde cererea pentru produse industriale și servicii IT este în creștere.

Mai mult, pentru a susține această diversificare a piețelor, raportul propune dezvoltarea industriilor locale cu potențial mare de export, în special în sectorul chimic, tehnologic și energetic. În industria chimică, România are un deficit comercial major, importând produse petrochimice și îngrășăminte care ar putea fi produse la nivel local, mai ales în contextul noilor exploatări de gaze naturale din Neptun Deep. De asemenea, sectorul IT românesc ar putea deveni un vector important de export, dar acest lucru cere în sine investiții în crearea de produse digitale proprii, nu doar în externalizarea de servicii. Un alt punct esențial este atragerea de investiții străine directe (ISD), unde România rămâne sub potențial, în ciuda avantajelor oferite, cum ar fi costurile reduse ale forței de muncă și accesul la fonduri europene.

Conform studiului, printr-o combinație între reducerea importurilor prin reindustrializare, stimularea exporturilor în piețe emergente și crearea unui climat favorabil pentru investiții străine, țara noastră ar putea să își îmbunătățească poziția economică și să devină mai rezilientă la șocurile externe.

România poate deveni un actor economic relevant în Uniunea Europeană prin politici bine calibrate, chiar dacă în momentul de față se află în fața unui tip de „criză identitară” în plan sociopolitic și economic. Cu alte cuvinte, analiza jurnaliștilor pentru Fundația Konrad Adenauer arată că dacă menținem cu atenție cursul european, atragem în continuare investiții, adaptăm legislația la practici robuste și concurențiale, putem cu adevărat și în termeni concreți, inechivoci, să transformăm, prin muncă și transparență economică și birocratică, potențialul economic al țării noastre în realitate.

Reintegrarea deplină în circuitul economic european depinde însă nu doar de acțiuni concrete și strategii coerente, orientate către viitor, ci și de un crez comun al tuturor membrilor societății, de la consumatori la agenți economici și legiuitori, în validitatea reală a acestei cauze.

Ads