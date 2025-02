România, la mijloc între UE, Rusia și SUA. Cum suntem folosiți ca pretext pentru ca Trump, Musk sau Lavrov să atace Europa: „Noi nici măcar suveraniști nu suntem” VIDEO

În cadrul celui mai recent episod al emisiunii „Business Focus” la Ziare.com, sociologul și activistul Gelu Duminică, profesor asociat la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială a Universității din București, cunoscut pentru analizele sale asupra comunităților vulnerabile, proceselor de radicalizare și problemelor de integrare socială, explorează modul în care identitatea țării noastre a fost și este modelată de dihotomii și de istoria geopolitică a Europei, dar și despre soluțiile care există pentru a reconstrui încrederea cetățenilor în instituțiile statului de drept și, la nivel național, în noi înșine.

Încă din fatidicul moment 24 noiembrie, România s-a regăsit în centrul atenției internaționale, ca apoi să revină un discuție după controversata decizie a CCR de anulare a scrutinului și acum, după venirea republicanilor la Casa Albă, să ne regăsim în mijlocul unor comentarii acide ale unor personaje precum Elon Musk, JD Vance sau chiar oficialii ruși care s-au reunit la Riad. Astfel, țara noastră pare că se află într-o criză a propriei identități atât în mediul extern, cât și intern. Iar identificarea unui discurs coeziv pentru a ne da seama „cine suntem” până când trebuie să luăm noi decizii în legătură cu viitorul nostru devine din ce în ce mai imperativă.

Suveranismul nostru înseamnă să pupăm poala Moscovei

Potrivit sociologului, „dacă noi în ultimii 100 și ceva de ani am fi fost altceva decât o națiune care, în general, pleacă capul, am fi fost cu totul și cu totul altfel tratați. Însă, din perioada interbelică, noi avem astfel de schisme, chiar și înainte. În momentul în care unii au considerat că trebuie să ne ducem spre Est, alții au considerat că trebuie să ne ducem spre Vest. Au fost perioade, în 1947 am decis că ne ducem spre Est, cu toate că până atunci ne-am dus înspre Vest. În 1990 am zis că ne ducem înapoi spre Vest, după care am început să ne certăm între noi dacă Estul sau Vestul ar trebui să fie linia directoare în toate politicile pe care le avem. Nu e un episod nou, ceea ce se întâmplă în momentul de față.”

Gelu Duminică argumentează că direcția „estică” a României a început încă din 2018, din perioada Referendumului pentru Familie. „Aveam, spre exemplu, mișcări naționalist-suveraniste care considerau că e bine să ne ducem către Est și în 1990. Doar că acum amploarea și impactul lor social este mai mare pentru că lehamitea este mai mare.” Acesta a declarat că este important și modul în care au fost promovate de fapt valorile occidentale și că, deși de mai bine de 30 de ani România are o economie și o societate în ansamblu mult mai puternice, clivajele sociale nu au murit. „Oamenii nemulțumiți, care nu sunt puțini, au nevoie de țapi ispășitori, iar populiștii, extremiștii, cei care doresc întoarcerea României în zona de influență a Rusiei, promovează această idee: „ce bine ne era înainte”.

Suveranismul nostru înseamnă să pupăm poala Moscovei. Asta a însemnat întotdeauna, pentru că spațiul ăsta a fost un spațiu care a fost la cheremul sau în zona de bătaie a marilor puteri. Că se numea Imperiul Otoman vs. Occident, că se numea Imperiul Țarist vs. Occident, că s-a numit Rusia Mare vs. Occident, întotdeauna zona de centru și est a Europei a fost o zonă de bătălie geopolitică, geostrategică. Poate și de asta realitățile sociale din această zonă sunt puțin altfel decât în Occident”, a adăugat sociologul.

România nu este o problemă atât de mare pentru „familia europeană”, cât este un pretext pentru SUA și Rusia de a ataca Uniunea Europeană

România este simultan și un stat vulnerabil, și un actor politic credibil, iar acesta este paradoxul în care ne aflăm. „Nu e ori-ori, e mai degrabă și-și. Occidentul european, spre exemplu, pare în momentul de față, cel puțin din punct de vedere declarativ și numai, că stă alături de România. America nu mai stă alături de Europa. Dar România e mai degrabă folosită în momentul de față ca un factor de stabilizare, ca un copil năstrușnic pe care încerci să-l scoți în fața clasei și să spui că toată clasa e nesimțită. Nu cred că e neapărat o chestiune care are în vedere România per se. Nu e miezul din gogoașă, în zona asta, ci mai degrabă se folosește o vulnerabilitate a unui membru din familia europeană pentru a se spune: „Uite, vedeți, toți sunt niște tâmpiți.” Este o practică generalizatoare, un stereotip, o prejudecată, o mizerie discriminatorie, pe care în momentul de față o avem ridicată la nivel de politică de stat.”

Gelu Duminică a punctat faptul că toată zona central- și est-europeană este o zonă-tampon. „Influența Rusiei nu s-a oprit doar în România, doar în Ucraina, în Republica Moldova, Bulgaria, în Ungaria, care deja e pe aceeași linie, în Slovacia, Slovenia, Polonia, țările nordice și așa mai departe. Lucrurile nu sunt atât de simple pe cum încercăm noi să le trasăm, însă social, această dualitate est-vest a existat întotdeauna în comportamentele noastre. Ne dorim, ca să dau un exemplu, să fim europeni, dar să tăiem porcul cu cuțitul, dacă se poate. Să ne batem și noi femeia din când în când, dacă se poate. (…) Noi nu am fost ancorați în niște valori profunde și e prematur să fim ancorați în niște valori profunde. Treizeci ceva de ani de dezvoltare a unei societăți înseamnă foarte puțin. Influența europeană s-a simțit mai degrabă în acest spațiu de prin 2000 și încoace, Avem doar 15-20 de ani de când respirăm și noi aerul mai european, pentru că până atunci am fost într-o pseudo-influență, într-o influență minoră, a forțelor pro-rusești, adică a FSN-ul inițial, Iliescu și toată aceea protipendadă politică, care nu avea viziuni occidentale foarte serioase. Punctul major de cotitură a fost agenda de integrare a României în Europeană în 1998 A fost creată de România și de acolo au început reformele sistemice pe care în momentul de față le avem Adică ceea ce noi înțelegem României europeană e totuși foarte tânără și e normal să aibă tot felul de influențe.”

Vorbim despre o slabă înțelegere a tuturor doctrinelor, în prezent, spune Gelu Duminică. „Noi nici măcar suveraniști nu suntem. Social-democrații promovează cele mai nesocial-democrate măsuri, liberalii promovează cele mai ne-liberale măsuri, iar suveraniștii promovează cele mai ne-suveraniste măsuri. E un talmeș-balmeș doctrinar”, argumentează sociologul.

Ceea ce face Trump în SUA „miroase a tiranie” însă foarte mulți tirani au fost aleși prin vot democratic. Istoriile neînțelese ale tranziției și modul în care suntem percepuți de noi înșine

Este foarte important, a explicat sociologul, ca democrația să învețe să fie dublată de meritocrație pentru a sta pe fundamente solide. Acesta a explicat, în cadrul interviului Business Focus, că implicarea socială trebuie să treacă dincolo de actul electoral, de vot, și să meargă înspre împărtășirea unor valori solide. Votul, în sine, este propriu și națiunilor tiranice, în momentul în care au luat puterea, prin mijloace aparent legale, democratice, dar care ascundeau o sumă de metode de manipulare a fricilor și neajunsurilor din societate. „Hitler a ajuns prin vot democratic la putere, însă acolo nu au mai funcționat instituțiile statului, care au devenit aservite și le-a luat naiba, nu numai în Germania, ci în întreaga Europa.

Ceea ce face Trump în Statele Unite nu este numai un asalt asupra instituțiilor publice, ci și o dorință de a transforma puterea unor indivizi în politică de stat pentru o întreagă națiune. Tot ceea ce se întâmplă acolo miroase serios a tiranie. Nu spun că este tiranie, dar miroase foarte serios. Și, apropo, domnul Trump a ajuns președinte prin vot. Foarte mulți lideri au ajuns prin vot și pe urmă au devenit niște canalii.”

România, spune Gelu Duminică, este într-un moment de cotitură tipică unei democrații tinere. La noi se întâmplă la 20 de ani după ce am devenit „mai democrați”. Societatea noastră își testează limitele și înțelegerea. E foarte probabil să alunecăm spre Est, cel puțin pentru o perioadă scurtă. Chiar și dacă vom reuși să rămânem pe traiectoria croită înspre Vest, însă, această latură mai degrabă refractară la înțelegerea complexă a democrației, va rămâne. „Orice se va întâmpla în mai contează mai puțin, pentru că președintele, constituțional, poate să facă prea puțin. Și totuși forțele suveraniste în Parlamentul actual nu au majoritate. Însă peste patru ani lucrurile pot sta cu totul și cu totul altfel. (...) Suntem într-o primă fază dintr-o luptă care va fi mult mai lungă. E doar o încălzire pentru ce va fi peste patru ani – atunci se va juca cu adevărat marea miză.

Dacă noi am pus o fundație relativ bună, o să rezistăm Dacă din fundația noastră s-au furat 10 saci de ciment și în loc de 15 saci la metru cub am pus un sac și restul l-am furat, o să ducă naibii. Ceea ce trebuie să înțelegem este că în momentul de față ni se testează modul în care noi am făcut societatea asta în ultimii 20 ceva de ani. E o testare intermediară, ca la școală. Unii încercăm să copiem, din filme, că de acolo știm, și dăm citate, și dăm avioane. Încercăm să-l amețim pe profesor. Cam asta se întâmplă în momentul de față în politica românească: când nu știi ce să spui, zăpăcești. Oferi frici, oferi angoase, dușmani. Nu e nimic nou. Am învățat lecțiile sau n-am învățat? E societatea asta pregătită să nu mai repede greșelile pe care le-au făcut, sau nu? De fapt asta este”, a explicat sociologul.

Românii au pornit, în 1990, de la ideea că „străinul, investitorul, este vampirul care suge sângele poporului”

Iar în legătură cu radicalismul perceput al românilor de astăzi, care pare că vor să „dea foc” progreselor înregistrate de societatea ultimelor decenii în pofida corupției și declinului moral al clasei politice, Gelu Duminică argumentează că, de fapt, românii s-au temperat din ce în ce mai mult din 1990 încoace. Acesta a amintit despre conflictul interetnic atroce produs în România la Târgu Mureș în martie 1990, „efecte ale unui mod de a face politică înainte. (...) Noi am pornit dintr-o zonă în care ne omoram pe străzi la modul propriu. Am pornit de la ideea în care străinul, investitorul, este vampirul care suge sângele poporului”

În momentul în care a căzut cortina de fier, explică acesta, românii au văzut cu ochii lor fața unei societăți care le era ascunsă de regim în timpul comunismului, de la ororile produse în centrele de plasament, la oameni ai străzii, oameni cu dizabilități și așa mai departe. „Și am avut sentimentul că România este abandonată.” Schimbarea votată în 1996 nu s-a dovedit a fi destul de puternică pentru a opri valul de „realitate” obiectivă cu care au fost oamenii bombardați în anii ’90. Și până în present, în școli, istoria complete, care include și legionarismul postbelic, și pogromul de la Iași sau istoria reală a nazismului în România a fost trecută voit cu vederea. Ori oamenilor a început să li se spună în perioada de tranziție, brusc, că cei pe care îi considerau, istoric, eroi, fuseseră personaje deosebit de nocive pentru țara noastră de fapt.

Iar din 2020, odată cu pandemia de COVID-19, societatea s-a blocat, iar noi nu am știut să gestionăm o stare de criză. „N-am știut să comunicăm, să avem susținere. N-am avut empatie și ne-am lovit de dublul standard. Bietul român trebuia să înțeleagă că trebuie să stea acasă, în timp ce-l vedea la televizor pe prim-ministru bând coniac cu ceilalți împreună: „Adică voi ne spuneți una și voi faceți alta? M-am săturat”. Și atunci și Mickey Mouse dacă venea să candideze și își înjura prim-ministrul, înjura partidul X, partidul Y, ar fi fost votat”

Puteți urmări interviul complet cu Gelu Duminică, în care acesta intră în mai multe detalii despre modul în care România, ca tot unitar al viziunilor și punctelor de vedere divergente, poate să clădească punți între oameni poate chiar și înainte de „examenul democrației” pe care țara noastră va trebui să-l dea atât în mai, la noile alegeri prezidențiale, cât și peste patru ani, când vom realege reprezentanții în Parlament.

