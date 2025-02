Cum se pot împăca suveraniștii și pro-europenii. Gelu Duminică: „Suntem atât de înveninați încât nu ne mai vedem. Și nu vedem nici când alții bagă bățul prin gard” VIDEO

România conservatoare sau progresistă, România „stat tampon” între Occident și Rusia, iar mai recent și între Occident și SUA, România lui „totul sau nimic” sau țara în care trenează mitul „liderului salvator”. În cadrul ultimului episod al emisiunii „Business Focus” la Ziare.com, sociologul și activistul Gelu Duminică, profesor asociat la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială a Universității din București, cunoscut pentru analizele sale asupra comunităților vulnerabile, proceselor de radicalizare și problemelor de integrare socială, explorează modul în care identitatea țării noastre a fost și este modelată de dihotomii și de istoria geopolitică a Europei, dar și despre soluțiile care există pentru a reconstrui încrederea cetățenilor în instituțiile statului de drept și, la nivel național, în noi înșine.

În cadrul interviului, Gelu Duminică a subliniat că criza identitară a țării noastre, atât la nivel intern, cât și extern, nu este un fenomen nou, ci o continuare a dilemei Est-Vest care a marcat istoria țării de mai bine de un secol. Deși România a progresat economic și social în ultimele decenii, clivajele persistă, iar suveranismul emergent maschează adesea o orientare pro-rusă, însă problema majoră cu care ne confruntăm este chiar prăpastia creată în țară între cele două orientări politice, sociale și economice – pe de o parte pro-occidentalii „progresiști”, iar pe de cealaltă parte conservatorii „suveraniști”. Acesta a pus foarte mult accentul pe o nevoie, potențată enorm de gravitatea situației din prezent, de comunicare reală între cele două „tabere” și recunoașterea lucidă a lucrurilor care unesc, de fapt, poporul român în complexitatea sa și în țelurile comune pe care oamenii le împărtășesc.

„Trebuie să întărim dialogul. Eu am tot respectul față de oamenii care în momentul de față își susțin altă opinie decât cele pe care eu le am. Și așa este sănătos. Sunt convins că sunt și eu promotorul unei idei pe care am învățat-o de alții, că putem fi de acord că nu suntem de acord. Dar în același timp, ceea ce noi trebuie să căutăm este binele comun. Asta ce înseamnă pe românește? Las eu de la mine, tu lași de la tine, uneori mă iau eu după tine, alteori te iei tu după mine. Dar nu ajungem să ne dăm în cap pentru chestia asta.

Până la urmă oricum nu ne diferențiază nimic fundamental. Și eu și tu iubim țara asta; și eu și tu suntem convinși că vrem ce e mai bine pentru țara asta. Și cei care promovează întoarcerea către Est sunt convins că, în mintea lor, mulți dintre ei – nu vorbesc de cei manipulați, plătiți, de trompete, ci de electorul simplu, de omul simplu – își doresc tot ce e mai bine pentru țară și pentru copiii lor. Sunt convins de lucrul ăsta și de aici pornește respectul meu către ei.”

Problema, spune Gelu Duminică, este că noi nu concepem faptul că cel care nu este de acord cu mine nu este inamicul meu. „Noi am crescut cu ideea că e mai bine să plângă mă-sa decât să plângă mama, cine nu este cu mine este împotriva noastră. Noi am crescut cu ideile de sifonar, cu răspândac, cu ciripitor pentru omul care venea și atrăgea atenția asupra unor lucruri. În generația mea, generația copiilor născuți în sfârșitul anilor ’70, marea calitate era să fii cuminte. La școală trebuia să fii conform, să ții mânuțele la spate, să răspunzi doar dacă ești întrebat, să nu contrazici, să înveți comentariul pe de rost, să-ți folosești mintea cât mai puțin, pentru că tu trebuia de fapt să fii un element de încredere pentru sistem. Așa am fost învățați și liderii au făcut asta. Liderii ne-au antagonizat.

Pentru mine rămân tablou două episoade din istoria relativ modernă a României. Unul dintre ele este perioada interbelică, cu pogromul de la Iași. Evreii și românii trăiau împreună, n-au avut nicio treabă vreodată. Iar în momentul în care a început scandalul, vecinii români au pus măna pe arme, conform mărturiilor care sunt scrise și publicate, și și-au împușcat vecinii evreii, cu care nu au fost avut niciun conflict vreodată. Atât de tare a fost injectarea pură, încât unii oameni s-au războit prin ideile pe care ăia li le-au pus în cap, nanocipurile vremii, și l-au atacat pe vecinul pe care-l știau foarte bine.

Al doilea episod marcant este Târgu Mureș, în anii ’90. În Târgu Mureș e liniște și pace de 30 de ani. Dar în 1990 ce-a fost? Dacă stăm și ne uităm, un comportament depinde foarte mult de contextul și de situație. Într-un context antagonizant, în care eu mă simt trădat de tine, de neîncredere, normal că acționez.”

„Mulți dintre cei care promovează libertatea de exprimare fac liste cu cei care exprimă idei altfel decât ale lor”

Exemplul pe care l-a dat sociologul în afara spectrului politic pentru a ilustra tocmai profilul psihologic al acestui „război” de opinii creat de lipsa de dialog și de înțelegere este nucleul unei familii, al unui cuplu. Dacă un cuplu, spune Gelu Duminică, ajunge într-un moment tensionat, cei doi încep să-și reproșeze lucruri, folosesc termeni precum „toată viața”, „niciodată”, împing disensiunile la extrem, cei doi uită ce au construit împreună. Nu mai sunt capabili să vadă realitatea complexă, cu bune și cu rele, ale istoriei împărtășite.

„Nu mai vedem nici când alții bagă bățul prin gard. Noi suntem atât de înveninați încât nu ne mai vedem. Ne certăm atât de tare, încât uneori avem senzația că nu mai suntem în stare să viețuim în aceeași cameră. Când ne vedem, ne certăm. (...) Însă de ce avem noi nevoie în momentul în care ne antagonizăm și nu mai suntem în stare să vedem? Avem nevoie de cineva credibil, care să vină către noi și să ne amintească ce am construit. Și să ne ia și separat și împreună. Și atunci cineva cu încredere, care să capitalizeze povestea asta, trebuie să apară. Și va apărea mai devreme sau mai târziu.”

Ce ne unește, spune sociologul, sunt valorile, ancorele și istoriile comune. Faptele sociale și ceea ce am creat împreună. Cele două grupuri nu sunt suficiente în momentul de față. Au nevoie de lideri religioși, civici, care să ne amintească faptul că ceea ce ne dorim, și unii și alții, nu e diferit. E același lucru. Nu e ori-ori, e și-și. Însă „trebuie să găsim o cale în care conservatorismul tău să fie respectat până la un punct și pro-europenismul meu să fie respectat până la un punct. Dar nu există doar tirania unuia față de celălalt. Înțeleg perfect pe cei care în momentul de față se simt ostracizați pentru ceea ce cred. Înțeleg perfect. Nu e un sentiment plăcut. Nu e OK ca la tine acasă să nu te simți bine. Sunt cetățeni români, cu drepturi egale, și nu se simt bine. Dar ceea ce li se promovează este prea mult pentru ei în momentul ăsta. Și pentru o parte și pentru o cealaltă. E prea mult. Haideți să ne așezăm un pic.

Dar pentru asta e nevoie de instituții. Pentru asta e nevoie de credibilitate. Pentru asta e nevoie de normă. Mulți dintre cei care promovează libertatea de exprimare îi pun pe listă pe cei care exprimă idei altfel decât ale lor? Lista indezirabililor, lista sorosiștilor, lista nenorociților – libertatea de exprimare ca fundament înseamnă altceva. Nu înseamnă că ești liber să spui ceea ce-mi place mie.

Libertatea ta se termină în momentul în care libertatea altuia este încălcată, spuneau părinții democrației moderne, și orice libertate are limite. Dar în același timp, faptul că tu ai o altă opinie decât a mea, că tu vrei spre Rusia și unul vrea spre Bruxelles nu-l transformă nici pe unul, nici pe altul în superior sau în inferior, ci se referă la doi oameni egali, cu două idei, cu două fundamente, cu două credințe, cu două tipuri de argumentații, pe care noi trebuie să le punem în aceeași societate.”

Gelu Duminică a nuanțat faptul că vedem însă, în prezent, aceleași „mizeriuțe” din ambele tabere, deși nu crede că una, fundamental, este mai bună decât cealaltă. Cu toate acestea, spune sociologul, una are mai multă dreptate decât cealaltă. Valorile pe care le promovează una sunt mult mai ancorate în respect individual, în libertăți, în drepturi, în bunăstare decât ceea ce promovează ceilalți, explică sociologul. „Este părerea mea, proprie și personală, pe care o susțin. Dar în același timp sunt dispus să îmi nuanțez părerile dacă intrăm într-un joc al dezbaterii”, adaugă acesta.

Cum se pot construi totuși „poduri” între „pro-europeni” și „suveraniști?

O primă idee sugerată de sociolog în ideea găsirii unor puncte de la care se poate pleca pentru a finisa asperitățile dintre români în prezent ține și de o examinare onestă a modului în care noi înșine, la nivel individual, ne raportăm comportamentul la ceilalți și la societate, în ansamblul său.

„În momentul în care noi ne batem femeia acasă, nu trebuie să ne întrebăm de ce există violență domestică la societate. Pentru că eu îmi bat femeia acasă și, ghici ce? ca mine mai fac și alții. În momentul în care eu mă descurc, fur, dau șpagă, pun o pilă să nu mă întreb de ce există corupție și infracțiune în societate. Eu am acces la fura un pix, că asta-i meseria mea și asta-i capacitatea mea, dar alții au acces la fura miliarde. Pentru ei tot un pix este, pentru că au acces la mii de miliarde și eu am acces la 100 de pixuri. Din 100 iau unul, iar din acele mii de miliarde, ia și el unul. Despre asta e vorba.”

Legat de țelurile comune pe care românii le împărtășesc indiferent de opiniile politice divergente, Gelu Duminică este de părere că în prezent suntem deosebit de înverșunați și e greu să le distingem. Dar în perspectivă, merită să ne gândim cu atenție care este lumea pe care ne-o dorim pentru copiii noștri. „Eu îmi doresc ce e mai bine pentru copilul meu. Sunt convins că și ceilalți își doresc același lucru. Și sunt conștient că ceea ce facem în momentul de față va afecta viața copilului meu.

Ne dorim o țară în care copilul meu să fie obligat să poartă batic, dacă e fată? Îmi doresc o țară în care copilul meu este obligat să nu avorteze dacă nu vrea asta? Îmi doresc o țară în care trebuie să călătoresc din nou cu pașaportul? Îmi doresc o țară în care să-mi oblig copilul, la un anume nivel de dezvoltare profesional-academică, să lucreze pământul? JD Vance spune că poate este timpul ca femeile să se dea la o parte și să se regăsească în a-și crește copiii. Îmi doresc asta pentru fata mea? Dacă stăm de vorbă toți ceilalți și pe mine ceilalți mă conving că asta e ce trebuie să-mi doresc pentru fata mea, eu sunt de acord. Eu în momentul de față nu-mi doresc nimic din toate astea și multe altele pe care ceilalți le promovează pentru copila mea. Dar nu-mi doresc a mea copilă să fie ostracizată pentru că este romă, pentru că-i femeie, pentru că e din București, că-i din România. Îmi doresc să fie judecată pentru ceea ce face cu adevărat.

Îmi doresc ca familiile care vin să lucreze la noi în țară să fie tratate altfel decât copilul meu? De ce să fie tratați copiii altfel decât copilul meu? De ce copilul ăla nu are dreptul să vină să-și caute o bucată de pâine mai curată, mai sigură, mai nedătătoare de frică de moarte aici? Doar pentru că-i imigrant? Mă scuzați, dar și noi când am plecat în Europa, ne-am dorit să fie tratați cu respect. Dar pe mine Dumnezeul meu, ortodoxia, mă învață că ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. În momentul în care ajut pe cineva, pe Iisus îl ajut. Dar în momentul în care ofer respect cuiva, pe Dumnezeu îl ajut. Și atunci cum Dumnezeu să fac eu asta cuiva, care e creația egală în fața lui Dumnezeu ca mine?”, întărește sociologul.

Problema stimei de sine scăzute, ridicată la nivelul psihologiei maselor

Sociologul a oferit numeroase alte exemple de dublă măsură pe care le aplicăm în fiecare zi, punctând însă că România este un spațiu divers, stratificat, multi-etnic, multi-religios. „Asta e România. Asta e frumusețea ei. Ar fi și plicticos să fim toți la fel. Din păcate, trebuie să nu uităm de cultura noastră dihotomică, cultura asta în care celălalt e „nașpa” e de când a apărut mitul fondator numit Miorița. Că străinii acolo nu erau buni. De ce? Nu știm. Doar că erau străini. Pentru că noi de fapt n-am avut și nu avem o stimă de sine foarte mare.”

Acesta a argumentat că inclusiv „împăunarea asta” pe care o avem pe anumite subiecte, e tot din stimă de sine foarte scăzută. Trebuie să ne uităm foarte atent la ceea ce România a promulgat la nivel de stimă de sine națională și o să vedem că la noi comparațiile au fost întotdeauna elementul fundamental. (...) Nu avem empatie, nu avem reziliență, iar acestea sunt atitudini care se învață.

Puteți urmări mai jos interviul complet cu Gelu Duminică, în care acesta intră în mai multe detalii despre modul în care România a perpetuat atât o atitudine refractară legată de propria sa diversitate etnică, dar și cum suntem utilizați mai ales în ultimul timp ca un exemplu negativ al practicării democrației, de către Rusia și SUA, pentru a destabiliza credibilitatea UE, nu neapărat pentru că lucrurile funcționează radical diferit ca în alte democrații.

