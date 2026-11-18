Trei dintre cele zece bănci sancționate în scandalul ROBOR au pierdut primele procese prin care au încercat să suspende aplicarea amenzilor record, în valoare totală de 3,73 miliarde de lei, impuse de Consiliul Concurenței în iunie 2026. Hotărârile pronunțate în cazul CEC Bank, BCR și UniCredit reprezintă primele victorii în instanță ale autorității de concurență, însă disputa privind legalitatea sancțiunilor este departe de a se fi încheiat. Pentru românii ale căror credite au devenit considerabil mai scumpe în 2022, care au fost, de altfel, antrenați în acest sens prin discursuri politice cu scopul de a câștiga capital electoral, situația ridică întrebarea dacă vor putea solicita despăgubiri pentru dobânzile plătite în plus.

Potrivit unei discuții Ziare.com cu avocatul Gabriel Biriș, specializat în fiscalitate, legislația românească oferă un mecanism pentru recuperarea prejudiciilor provocate de încălcarea regulilor de concurență, dar aplicarea lui în cazul ROBOR depinde de rezultatul litigiilor și de posibilitatea demonstrării unui prejudiciu concret.

Consiliul Concurenței a anunțat luni, 16 noiembrie, că a câștigat trei dintre cele zece litigii prin care băncile sancționate au cerut instanțelor suspendarea executării deciziilor de amendare până la judecarea cauzelor pe fond. Primele cereri respinse au fost cele formulate de CEC Bank și BCR, iar luni seară, Profit.ro a relatat că și UniCredit a pierdut procesul de suspendare. CEC Bank a fost amendată cu 332,98 milioane de lei, BCR cu 577,36 milioane de lei, iar UniCredit cu 431,03 milioane de lei. Împreună, sancțiunile aplicate acestor trei instituții depășesc 1,34 miliarde de lei. Respingerea cererilor de suspendare înseamnă că băncile trebuie să se conformeze deciziilor autorității și să achite amenzile potrivit procedurilor legale, chiar dacă acestea continuă să conteste sancțiunile pe fond.

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Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, a explicat luni că instituțiile bancare vizate trebuie să prezinte până la sfârșitul lunii noiembrie planuri de conformare, prin care să arate cum își vor modifica procedurile de cotare a indicelui ROBOR pentru a evita repetarea comportamentelor sancționate. „Urgența o reprezintă deciziile privind suspendările deciziilor. Până acum am câștigat 3, deci în 3 cazuri instanța a respins cererea băncilor de suspendare a deciziei. Asta înseamnă că ei vor trebui să implementeze decizia. Ce înseamnă decizia? Unu, plata sancțiunii și doi, trebuie să vină pentru aprobarea noastră cu un plan de conformare, deci trebuie să ne spună cum își vor schimba comportamentul, cum își vor schimba modul de cotare la ROBOR ca să respecte decizia. Au termen la sfârșitul acestei luni să vină cu planurile de conformare”, a afirmat Chirițoiu.

În privința duratei proceselor, Chirițoiu estimează că disputele referitoare la suspendarea amenzilor s-ar putea încheia în jurul mijlocului anului 2027, în timp ce judecarea cauzelor pe fond ar putea dura câțiva ani. Acest calendar are o importanță deosebită pentru clienții băncilor, deoarece respingerea unei cereri de suspendare nu echivalează cu o hotărâre definitivă prin care este confirmată încălcarea legislației concurenței.

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Într-un dialog cu Ziare.com, Gabriel Biriș, avocat specializat în fiscalitate, a explicat că în primul rând trebuie să înțelegem ce s-a judecat până acum și ce a câștigat Consiliul Concurenței. „Consiliul Concurenței a câștigat în procesele privind cererile de suspendare a executării amenzilor. Acum, amenzile date de Consiliul Concurenței trebuie plătite sau băncile pot recurge la două căi: o dată în instanță și, dacă instanța nu admite suspendarea, printr-o scrisoare de garanție. Prin scrisoarea de garanție se garantează plata dacă banca pierde litigiul cu Consiliul Concurenței. Ce s-a judecat acum au fost cererile de suspendare a executării amenzilor. Ca instanța să poată decide asupra suspendării, trebuie îndeplinite cumulativ două condiții. Una este aparența de nelegalitate, fără să se intre pe fond, pentru că nu s-a judecat dacă Consiliul a avut sau nu dreptate să emită amenzile. Aparența de nelegalitate nu poate rezulta din analiza fondului, ci din chestiuni de procedură.

A doua condiție cumulativă este ca plata amenzii să pună în pericol funcționarea contribuabilului, adică a băncii. Oricum, fără să știu detaliile speței, eu am considerat că sunt șanse extrem de mici să fie admisă suspendarea, pentru că, deși amenzile sunt mari, ele reprezintă doar o parte din profiturile anuale, de anul acesta și de anul trecut, ale băncilor. Plata lor, în niciun caz, n-ar pune în pericol continuarea activității băncii. Și acum instanțele au respins cererile de suspendare. Băncile probabil că o să vină cu scrisori de garanție, nu o să plătească, din câte știu eu. Dar, pe fond, până când instanțele vor decide dacă Consiliul Concurenței a avut sau nu dreptate, pentru că sunt foarte multe lucruri dubioase acolo, am și comentat în trecut, vor mai dura probabil trei-cinci ani. Mai degrabă cinci decât trei”, a explicat Biriș.

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Amintim că, în contextul investigației realizate de Consiliul Concurenței, Senatul a adoptat, la data de 14 octombrie 2026, un proiect de lege care ar propune un mecanism de compensare financiară pentru consumatorii de credit prejudiciați. În forma adoptată de Senat, proiectul prevede recalcularea obligațiilor contractuale prin raportare la indicele IRCC și restituirea prejudiciului dovedit, inclusiv în cazul anumitor contracte de credit acordate înainte de 2 mai 2019. Până acum, propunerea legislativă a primit aviz favorabil din partea Comisiei pentru drepturile omului, a Consiliului Legislativ și a Consiliului Concurenței. În schimb, Banca Națională a României și Consiliul Economic și Social au formulat observații critice cu privire la proiect, instituțiile anunțând că ar fi prematură în forma actuală și ridică probleme de claritate și previzibilitate juridică, inclusiv în ceea ce privește corelarea mecanismului propus cu actul prin care autoritatea competentă constată încălcarea relevantă.

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De asemenea, BNR apreciază că proiectul pornește de la premisa insuficient fundamentată că prejudiciile suferite de consumatorii de credit ar putea fi deja identificate și cuantificate și că stabilirea eventualelor sume de recuperat presupune existența unui reper obiectiv care să permită determinarea nivelului indicelui de referință care ar fi fost aplicabil în absența practicilor anticoncurențiale. Fără suficiente date privind faptele constatate, efectele acestora și legătura cu fiecare contract de credit, determinarea prejudiciului necesită o analiză individualizată. Totodată, BNR a mai semnalat că intrarea în vigoare a unui asemenea mecanism ar putea produce efecte asupra capacității instituțiilor de credit de a susține finanțarea populației, a companiilor și a sectorului public. În această perspectivă, impactul amenzilor și al eventualelor despăgubiri ar trebui evaluat inclusiv prin raportare la efectele asupra sistemului bancar, percepției investitorilor, creditorilor externi și agențiilor de rating.

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Ce recurs la lege ar avea cei prejudiciați și când

Amenzile aplicate băncilor de Consiliul Concurenței nu reprezintă, prin ele însele, despăgubiri acordate clienților. Recuperarea eventualelor prejudicii suferite de persoanele afectate presupune un demers juridic distinct, întemeiat pe cadrul special aplicabil acțiunilor în despăgubire pentru încălcarea legislației în materie de concurență. OUG nr. 170/2020 reglementează deja cadrul juridic prin care persoanele prejudiciate ca urmare a încălcării legislației în materie de concurență pot solicita repararea integrală a prejudiciului suferit, dar dincolo de parcursul legal, potrivit lui Gabriel Biriș, discursurile politice cu privire la despăgubirile care ar trebui acordate celor vizați de creșterea ROBOR, deși legitime în sine, nu pot și nu ar trebui folosite cu scopul de a câștiga capital politic sau electoral, mai ales în condițiile în care aceste procese pot dura ani întregi până se vor soluționa definitiv.

„Avem niște populiști care se folosesc de nevoile oamenilor și de problemele pe care creșterile dobânzilor le-au generat, ca să câștige capital politic. 'Uite, luptă pentru binele oamenilor împotriva abuzatorilor ăștia de bănci'”, a explicat acesta, explicând că, cu mulți ani în urmă, în perioada 2008–2013, vizând fixarea ratelor ROBID/ROBOR din octombrie–noiembrie 2008, fără a aplica însă sancțiuni atunci din cauza lipsei de dovezi suficiente privind încălcarea legii concurenței. „Au închis-o pentru că nu au găsit nicio problemă. Singura diferență de reglementare și de practică față de investigația anterioară a fost durata ferestrei de timp. La vremea respectivă, fereastra în care se stabilea ROBOR era de 15 minute și a fost mărită la 30 de minute, ca să fie mai relevantă. Iar băncile nu au schimbat modul de comunicare și modul de acțiune față de investigația anterioară. Singurul lucru care s-a modificat, obiectiv vorbind, a fost durata, de la 15 la 30 de minute”, a punctat acesta.

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Cu privire la despăgubiri, Biriș a amintit la rândul său despre baza legală care există deja în legislația românească. „Baza legală pentru solicitarea de despăgubiri există. Dar trebuie întâi să existe hotărâri definitive. Despăgubirile pot fi cerute doar după ce deciziile instanțelor rămân definitive. Nu poți să despăgubești pe ceva ce n-ai greșit. Deci o instanță trebuie să spună că s-a greșit. Probabil că vor exista și acum avocați care o să facă acțiuni colective, care nu o să ia bani de la oameni ca să facă acțiunile acestea, și o să rămână cu ochii în soare cel puțin până când se definitivează o hotărâre”, a mai punctat Biriș, amintind însă că „foarte rar se câștigă astfel de cereri pentru firme care au o situație financiară solidă. Foarte, foarte rar. Pentru că, și dacă ai aparența de nelegalitate — au greșit ceva de procedură, nu au semnat bine un act, despre asta vorbim —, tot nu treci de condiția privind pericolul iminent, fără să intri pe fond”, este de părere avocatul.

De ce au fost amendate băncile și ce legătură are ancheta cu ratele românilor

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Investigația Consiliului Concurenței a început în octombrie 2022, într-o perioadă în care creșterea accelerată a indicelui ROBOR se regăsea în majorarea ratelor pentru numeroși români care aveau credite cu dobândă variabilă. Amintim, pe această cale, că ROBOR este indicele de referință al pieței monetare interbancare, utilizat în calculul dobânzilor pentru o parte dintre creditele în lei, în special cele contractate înainte de introducerea IRCC pentru creditele noi destinate consumatorilor, în mai 2019.

Creșterea ROBOR din 2022 a avut loc într-un context de inflație ridicată (care s-a ridicat în acel an la peste 13%) și majorare a dobânzilor de politică monetară de către Banca Națională a României. Ancheta Consiliului Concurenței a urmărit comportamentul băncilor participante la procedura de stabilire a indicelui și respectarea regulilor de concurență în cadrul schimburilor de informații și al cotării dobânzilor interbancare, iar în iunie 2026, autoritatea a decis sancționarea a zece instituții de credit pentru coordonarea comportamentului în cadrul procedurii de stabilire a ROBOR, constatând încălcări ale Legii concurenței și ale Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene. Deciziile motivate au fost comunicate băncilor la sfârșitul lunii septembrie, iar instituțiile sancționate au contestat concluziile autorității.

Consiliul Concurenței a precizat că nu a stabilit în investigație cu cât ar fi crescut artificial ROBORși nici valoarea prejudiciului pe care l-ar fi suferit persoanele cu împrumuturi calculate în funcție de acest indice. Unul dintre cele mai importante aspecte pentru debitorii care consideră că au plătit dobânzi mai mari din cauza comportamentului sancționat este existența unui mecanism legal prin care persoanele prejudiciate de încălcarea regulilor de concurență pot solicita despăgubiri. OUG nr. 170/2020, amintită mai sus în material și de către Gabriel Biriș, care reglementează acțiunile în despăgubire pentru încălcarea legislației în materie de concurență, prevede la articolul 16 o prezumție potrivit căreia încălcările sub forma cartelurilor provoacă prejudicii prin creșterea cu 20% a prețului produselor sau serviciilor vizate, dar aplicarea prezumției depinde de încadrarea juridică a faptei, iar cuantumul despăgubirilor și legătura dintre încălcarea constatată și prejudiciul suportat de fiecare client reprezintă probleme distincte.

Mai mult, Consiliul Concurenței a descris comportamentul sancționat drept o coordonare anticoncurențială și un schimb de informații între participanții la stabilirea ROBOR, precizând că nu este vorba despre un cartel clasic. Rămâne, prin urmare, de clarificat în ce măsură prezumția legală de prejudiciu poate fi invocată în această speță. În plus, același OUG stabilește că o încălcare a legislației concurenței constatată printr-o decizie definitivă este considerată dovedită în fața instanței care judecă ulterior o cerere de despăgubire. Iar aceasta este una dintre explicațiile pentru care rezultatul proceselor dintre bănci și Consiliul Concurenței va cântări decisiv în eventualele demersuri ale debitorilor.

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