Cum se joacă politicienii cu electoratul: Polarizarea politică e reală, dar și fabricată. „Nu este străină de anumiți actori statali” ANALIZĂ

Polarizarea politică din România este un fenomen complex, în care se împletesc nemulțumirea autentică a cetățenilor, diferențele reale de viziune între partidele tradiționale și curentul suveranist, dar și mecanisme artificiale de manipulare menite să amplifice tensiunile și să mobilizeze electoratul.

Analistul politic Alexandru Coita, consultant de strategie și expert în relații internaționale, explică pentru Ziare.com că mulți români resimt în mod autentic un deficit de încredere față de clasa politică, dar că această stare este exploatată prin campanii de dezinformare și fake news, mai ales pe platformele de social media.

Tehnicile de polarizare accentuează nemulțumirea, induc emoții puternice și percepții eronate, uneori alimentate chiar de actori cu interese externe.

În acest context, mobilizarea electoratului nu se bazează doar pe dezacorduri reale, ci și pe amplificarea artificială a frustrărilor sociale. Analistul Alexandru Coita consideră că singura cale de a contracara aceste efecte ar fi o comunicare credibilă și deschisă din partea autorităților, însoțită de prezentarea unei viziuni pe termen mediu pentru țară, un plan coerent de creștere economică și stabilitate, care să restabilească încrederea cetățenilor în instituții și în viitorul României.

Nemulțumirea românilor este reală

Ads

Polarizarea politică din țara noastră are atât cauze autentice, dar și elemente întreținute artificial, prin strategii de manipulare și campanii de dezinformare, este de părere Alexandru Coita.

Întrebat dacă polarizarea din România este autentică sau construită strategic pentru mobilizarea electoratului, expertul a spus că este „un mix”.

„Dacă ne raportăm la polarizarea între partidele tradiționale și zona aceasta așa-numită suveranistă, cred că este un mix. Cred că ceea ce este autentic este faptul că o bună parte dintre români sunt în mod real dezamăgiți și au un deficit, și-au pierdut încrederea în clasa politică. Asta este autentic”, a opinat Alexandru Coita pentru Ziare.com.

Amplificarea artificială prin social media

Pe acest teren fragil, susține Alexandru Coita, intervine componenta artificială, întreținută prin canalele de social media și prin tehnici de manipulare bazate pe emoții puternice. Platforme precum TikTok sunt folosite pentru a amplifica nemulțumirea și a eroda încrederea cetățenilor în autorități.

Ads

„Cred că mai este autentic faptul că, din păcate, în ultimii ani avalanșa de fake news și dezinformare și situațiile limită în care au fost puși cetățenii în timpul pandemiei, în perioada ulterioară cu avalanșe de modificări și de tensiuni au generat o stare de confuzie la nivelul societății și, pornind de la această realitate, ceea ce este considerat artificial este amplificat prin folosirea canalelor de social media, folosirea diverselor tehnici din acestea de manipulare prin generarea unor emoții foarte puternice prin platformele de tip TikTok pentru a amplifica starea de nemulțumire, amplifica starea de neîncredere față de autoritățile statului și pentru a induce oamenilor anumite percepții care nu sunt neapărat reale și acestea trebuie spuse cu subiect și predicat și nu e un secret pentru nimeni toate acestea ca amplificare artificială a nemulțumirilor populației nu este străină de anumiți actori statali despre care s-a tot vorbit inclusiv în perioada alegerilor și care au interes să destabilizeze România”, a mai punctat Alexandru Coita în analiza sa pentru Ziare.com.

Ads

Soluția: comunicare credibilă și viziune pe termen mediu

Pentru a contracara aceste mecanisme, analistul consideră că responsabilitatea revine în primul rând autorităților statului.

„Trebuie spus și că, până la urmă, ține de autoritățile statului să contracareze aceste demersuri și cel mai simplu și cel mai normal și sănătos mod de a contracara avalanșele de fake news și dezinformare este o comunicare sinceră, onestă, deschisă și credibilă pentru oameni, dar mai ales prin a arăta că există o viziune pe termen mediu pentru țară, că dincolo de măsuri și pachetele de reformă sau tăieri sau austeritate în varii forme există un plan pentru a duce România înapoi la creștere economică, a ajuta oamenii să trăiască într-o țară normală, prosperă, să fie respectați de stat.

E nevoie foarte mare ca aceste viziuni să fie prezentate și articulate în mod credibil de principalii vectori, de președinte, de premier, de liderii partidelor”, a spus Alexandru Coita pentru Ziare.com.

Ads