De ce acceptăm propaganda rusă - Analistul George Rîpă: „Trei zone atacă relația cu Statele Unite, singura țară care poate da securitatea și libertatea României”

Într-o Românie democratică, deschisă și cu libertate de exprimare ca pilon fundamental, propaganda rusă găsește totuși căi subtile și diversificate prin care să pătrundă în discursul public și să influențeze percepțiile cetățenilor. Analistul George Rîpă, consultant politic și CEO la Right Politics, spune că vectorii propagandei nu mai sunt limitați la agenții direcți ai Kremlinului, ci includ curente pro-ruse, zone mimetice ale presei occidentale și chiar anumite grupuri progresiste care, în mod indirect, slăbesc coeziunea transatlantică și relația României cu Statele Unite și Uniunea Europeană.

Într-o analiză pentru Ziare.com, George Rîpă explică de ce aceste narative anti-occidentale afectează modul în care românii văd lumea și de ce tema centrală a propagandei, încercarea de a rupe România de Occident, este atât de periculoasă pentru stabilitatea și securitatea țării.

Totodată, analistul propune soluții concrete și consideră că doar prin educație și transparență, prin promovarea adevărului și întărirea reperelor fundamentale ale societății, România poate combate eficient dezinformarea și poate proteja valorile democratice pe termen lung.

„Propagandiștii Rusiei nu sunt doar cei care și-au pus pe frunte steaua de la Kremlin”

Potrivit lui George Rîpă, România rămâne vulnerabilă la propaganda rusă tocmai pentru că este o societate democratică, deschisă, unde libertatea de exprimare este un pilon fundamental.

„O acceptăm pentru că suntem o societate democratică, deschisă, unde libertatea de exprimare este fundamentală. Vectorii propagandei ruse s-au diversificat, nu mai putem spune astăzi că propagandiștii Rusiei sunt doar cei care și-au pus pe frunte steaua de la Kremlin. O temă care mă îngrijorează este încercarea de a rupe România de Occident, adică de cele două maluri ale Atlanticului. La începutul războiului rece, primul secretar general al NATO, lordul Ismay, spunea că scopul este „să-i ținem pe americani înăuntru, pe ruși în afară și pe germani la pământ” (keep the Americans in, the Russians out and the Germans down). Relația transatlantică este deci fundamentală pentru apărarea libertății în societăților noastre”, a analizat George Rîpă pentru Ziare.com.

Propaganda rusă și vectorii ei

Vectorii prin care propaganda se manifestă s-au diversificat, punctează George Rîpă. O temă extrem de prezentă, potrivit analistului de politică externă, este atacul la relația României cu Occidentul. Țara noastră se confruntă cu două mari zone care atacă această legătură.

„Ei bine, în România avem două zone puternice care atacă exact acest lucru. În primul rând avem zona așa-zis suveranistă, care atacă aliații noștri europeni și Uniunea Europeană. Pe de altă parte, avem trei zone care atacă relația cu Statele Unite, singura țară care poate asigura securitatea și libertatea României.

În primul rând avem zona pro-rusă, apoi avem zona mimetică (așa-zișii jurnaliști care dau copy paste la media de stânga din Occident) și zona progresistă care nu-l poate ierta pe Donald Trump pentru că nu susține existența celor 246 de genuri, pentru politicile sale pro-femei, care amenință drepturile așa-zișilor transgen, care sunt înlăturați treptat din sport, din vestiarele și chiar din cabinetele medicale dedicate strict sexului frumos, și multe altele. Toate aceste zone, fie anti-europene, fie anti-americane, riscă să fractureze societatea pe termen scurt și, pe termen lung, să elimine reperele fundamentale pe care le avem de mai bine de un secol și jumătate. Fiecare centimetru pe care îl câștigă anti-occidentalismul în România este un dezastru pentru națiune”, a spus George Rîpă pentru Ziare.com.

Cum luptăm cu propaganda?

Întrebat cum poate fi contracarat acest fenomen, George Rîpă indică două soluții esențiale: educația și transparența.

„Există doar două soluții: educație și transparență, două caracteristici pe care doar un stat refondat le poate promova și apăra. Adevărul este singurul leac împotriva dezinformării”, a menționat George Rîpă în analiza pentru Ziare.com.

