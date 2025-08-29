De ce par ciudate mișcările lui Nicușor Dan. Tabloul pe care îl vede: „O societate total divizată, cu un AUR în creștere, care își asumă xenofobia ca politică de partid”

Analistul politic Cristian Hrițuc, consultant cu experiență în campaniile electorale din România și Republica Moldova și fost consilier prezidențial, a prezentat o radiografie a situației politice actuale și a explicat de ce unele dintre mișcările primarului general Nicușor Dan pot părea neobișnuite la prima vedere.

Potrivit acestuia, tabloul pe care îl are în față președintele României și întreaga scenă politică este unul extrem de complicat.

„Ce tablou vede președintele? Un Guvern care ia măsuri de austeritate. Un Guvern care ia și măsuri proaste chiar când vrea să facă reforme. O Coaliție în care de multe ori sunt puncte de vedere total diferite pe abordarea unor reforme. Un partid care merge cu frâna de mână trasă. Instituții care sfidează politica de austeritate și își măresc salariul. O putere în stat care nu vrea să renunțe la niște privilegii, chiar dacă au fost legal adoptate și nu acceptă sub nicio formă să renunțe la o parte din ele. O societate total divizată, cu un AUR în creștere, care își asumă xenofobia ca politică de partid. Iar această temă are un potențial negativ în vremuri de criză. Niște partide din coaliție în care susținerea reală pentru reforme și pentru premierul în funcție e minimă. Niște grupări în partide care abia așteaptă momentul în care pot da asaltul și să dărâme”, a scris Cristian Hrițuc pe Facebook.

„Un Guvern de acest fel nu are o viață foarte lungă”

Analistul spune că lipsa unei alternative reale la premierul Bolojan face situația și mai complicată. „Guvernul Bolojan. Ce se poate intui foarte ușor? Că un Guvern de acest fel nu are o viață foarte lungă. Ca grupările din partide care ar vrea să dea jos Guvernul sunt primele care pot pune mâna pe putere. Sunt primele care ar putea stopa reforma. Că nu există o alternativă la Bolojan mai bună. Nu există un reformator care să preia ștafeta în cazul în care acesta se erodează și să o ducă mai departe. Există mai degrabă tabere care vor să întoarcă totul”, a punctat Cristian Hrițuc.

Nicușor Dan, un politician slab?

Întrebarea dacă Nicușor Dan este un politician nepregătit pentru funcție nu își găsește răspunsul în fapte, crede analistul. „Este Nicușor Dan un politician slab? Nu. Toată cariera de până acum arată că nu. Poți judeca mișcările de până acum doar în cheia „nepregătit pentru funcție”? Are în cap un plan care ține cont de toate aspectele de mai sus? Probabil da. De aceea, și mișcările care acum par ciudate! Vom vedea. De la plan, la implementare și la realizarea obiectivului e cale lungă!”, este de părere consultantul politic.

