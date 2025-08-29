De ce par ciudate mișcările lui Nicușor Dan. Tabloul pe care îl vede: „O societate total divizată, cu un AUR în creștere, care își asumă xenofobia ca politică de partid”

Autor: Monica Vasilescu
Vineri, 29 August 2025, ora 10:23
239 citiri
De ce par ciudate mișcările lui Nicușor Dan. Tabloul pe care îl vede: „O societate total divizată, cu un AUR în creștere, care își asumă xenofobia ca politică de partid”
Nicușor Dan, președintele României FOTO Facebook Nicușor Dan

Analistul politic Cristian Hrițuc, consultant cu experiență în campaniile electorale din România și Republica Moldova și fost consilier prezidențial, a prezentat o radiografie a situației politice actuale și a explicat de ce unele dintre mișcările primarului general Nicușor Dan pot părea neobișnuite la prima vedere.

Potrivit acestuia, tabloul pe care îl are în față președintele României și întreaga scenă politică este unul extrem de complicat.

„Ce tablou vede președintele? Un Guvern care ia măsuri de austeritate. Un Guvern care ia și măsuri proaste chiar când vrea să facă reforme. O Coaliție în care de multe ori sunt puncte de vedere total diferite pe abordarea unor reforme. Un partid care merge cu frâna de mână trasă. Instituții care sfidează politica de austeritate și își măresc salariul. O putere în stat care nu vrea să renunțe la niște privilegii, chiar dacă au fost legal adoptate și nu acceptă sub nicio formă să renunțe la o parte din ele. O societate total divizată, cu un AUR în creștere, care își asumă xenofobia ca politică de partid. Iar această temă are un potențial negativ în vremuri de criză. Niște partide din coaliție în care susținerea reală pentru reforme și pentru premierul în funcție e minimă. Niște grupări în partide care abia așteaptă momentul în care pot da asaltul și să dărâme”, a scris Cristian Hrițuc pe Facebook.

„Un Guvern de acest fel nu are o viață foarte lungă”

Analistul spune că lipsa unei alternative reale la premierul Bolojan face situația și mai complicată. „Guvernul Bolojan. Ce se poate intui foarte ușor? Că un Guvern de acest fel nu are o viață foarte lungă. Ca grupările din partide care ar vrea să dea jos Guvernul sunt primele care pot pune mâna pe putere. Sunt primele care ar putea stopa reforma. Că nu există o alternativă la Bolojan mai bună. Nu există un reformator care să preia ștafeta în cazul în care acesta se erodează și să o ducă mai departe. Există mai degrabă tabere care vor să întoarcă totul”, a punctat Cristian Hrițuc.

Nicușor Dan, un politician slab?

Întrebarea dacă Nicușor Dan este un politician nepregătit pentru funcție nu își găsește răspunsul în fapte, crede analistul. „Este Nicușor Dan un politician slab? Nu. Toată cariera de până acum arată că nu. Poți judeca mișcările de până acum doar în cheia „nepregătit pentru funcție”? Are în cap un plan care ține cont de toate aspectele de mai sus? Probabil da. De aceea, și mișcările care acum par ciudate! Vom vedea. De la plan, la implementare și la realizarea obiectivului e cale lungă!”, este de părere consultantul politic.

Economia SUA în creștere – TradeVille
Economia SUA în creștere – TradeVille
Stabilitate economică, prețuri în creștere Pentru august-octombrie 2025, managerii anticipează stabilitate în majoritatea sectoarelor. În industrie, producția (-0,5% sold conjunctural)...
Legăturile dintre Marius Lazurca și Rusia. CTP: „De ce nu ne comunică președintele Dan că nu i-a propus pe cei doi românoși la șefia SRI și SIE?”
Legăturile dintre Marius Lazurca și Rusia. CTP: „De ce nu ne comunică președintele Dan că nu i-a propus pe cei doi românoși la șefia SRI și SIE?”
Cristian Tudor Popescu vine cu o nouă postare legată de presupusele propuneri ale președintelui Nicușor Dan pentru șefia SRI și SIE, în contextul scandalului din ultimele zile. Gazetarul...
#analiza, #Nicusor Dan, #Cristian Hrituc , #stiri Nicusor Dan
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
All inclusive cu scandal fratricid in Bulgaria. Cum au ajuns romanii sa nu se mai suporte intre ei: "Urasc imputita de Romanie"
a1.ro
Mesajul transmis de Ionela Cosa dupa ce George Vornicu a cerut-o in casatorie la Insula Iubirii 2025: "M-am trezit bogata"
ObservatorNews.ro
Magistratii fac greva, desi legea le interzice. Judecatoarea cu 22.500 de euro pe luna indeamna la proteste

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. De ce par ciudate mișcările lui Nicușor Dan. Tabloul pe care îl vede: „O societate total divizată, cu un AUR în creștere, care își asumă xenofobia ca politică de partid”
  2. Consilierul prezidențial Cristian Diaconescu spune că „nu va fi război în România”. „Alerta este una de foarte înalt nivel”
  3. Coaliția are termen de valabilitate foarte scurt: „PNL și PSD riscă să repete soarta partidelor tradiționale din Germania”
  4. Medicii specialiști, indignați de intenția Guvernului de "a nu respecta angajamentele asumate". Amenință cu suspendarea acordării serviciilor gratuite pentru pacienți
  5. "S-a umplut paharul!". Greva generală în administrația locală. Primăriile se închid începând de vineri, 29 august
  6. Război politic pentru Primăria București: Șansele primului partid din sondaje. „Bucureștiul rămâne un oraș care votează dreapta”
  7. Cum se joacă politicienii cu electoratul: Polarizarea politică e reală, dar și fabricată. „Nu este străină de anumiți actori statali” ANALIZĂ
  8. George Simion, ironic după ce a auzit că Ursula von der Leyen se întâlnește luni la Constanța cu Nicușor Dan și Ilie Bolojan. "Ce mesaj le transmiteți?"
  9. Deputatul AUR Dan Tanasă, apostrofat din nou din propriul partid pentru declarațiile anti-imigraționiste: „Dacă pleacă 200.000 de oameni, 30% din firme intră în faliment”
  10. Plângere penală împotriva deputatului AUR Dan Tanasă, după ce a îndemnat la discriminarea muncitorilor străini. „Escaladare periculoasă”