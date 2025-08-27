Mai credem în reformă? „Guvernul a pierdut susținerea celor de care avea cea mai mare nevoie: oamenii normali, clasa de mijloc, cei cu joburi bine plătite sau cu afaceri”

La două luni de la instalarea noului Executiv, bilanțul guvernării este unul subțire: un singur pachet de măsuri asumat, cel care aduce majorarea TVA, creșteri de taxe și presiune suplimentară pe mediul antreprenorial, dar niciun semn de reformă reală în direcția eliminării privilegiilor politice sau a corectării marilor inechități. În timp ce populația așteaptă răspunsuri clare și schimbări concrete, coaliția de guvernare se confruntă cu certuri interne și calcule electorale care blochează agenda de reformă.

Social-democrații au absentat o perioadă de la ședințele coaliției, supărați pe partenerii de guvernare de la USR după boicotarea funeraliilor de stat ale lui Ion Iliescu. Revenirea la masa discuțiilor, decisă de conducerea PSD prin vot, nu înseamnă însă și o reconstrucție a încrederii între parteneri. Dimpotrivă, semnele arată că pacea este una fragilă și temporară: dacă în cazul Pachetului II de măsuri fiscal-bugetare PSD pare dispus să îngroape securea războiului, bătălia pentru Primăria Capitalei riscă să redeschidă fronturile interne și să dinamiteze echilibrul coaliției.

Mai mulți primari social-democrați au cerut deja modificarea procentului de 20% pentru disponibilizările din primării și consilii județene, invocând faptul că unele administrații au trecut deja prin reduceri masive de personal. În paralel, există obiecții serioase și asupra taxării suplimentare a multinaționalelor, precum și asupra sistării unor programe strategice, precum PNRR sau Anghel Saligny. Chiar și în varianta optimistă, Pachetul II de măsuri fiscale ar putea fi asumat în Parlament abia în ultimele zile ale lunii august, ceea ce întârzie din nou reforma promisă.

Analistul politic Radu Turcescu – strateg de PR și consultant politic a vorbit, într-un dialog cu Ziare.com despre capacitatea actualei guvernări de a răspunde nevoilor societății versus intereselor de partid. Expertul în comunicare politică spune că adevărata problemă a guvernării nu este doar lipsa de consens în interiorul coaliției, ci și incapacitatea de a comunica simplu și clar ce presupune reforma.

„Nimeni nu-și dorește să se schimbe ceva”

Întrebat în ce măsură actuala guvernare reușește să răspundă nevoilor societății versus intereselor de partid, Radu Turcescu a spus că procesul de schimbare este adesea blocat de interesele interne și lipsa unei comunicări clare către public.

„Noi am mai discutat. Este complicat să faci reformă reală pentru că, în realitate, nimeni nu-și dorește să se schimbe ceva. Este și greu. De fapt, reforma nu a fost explicată foarte clar. 5-10 cuvinte simple, din care să înțelegem ce se dorește”, a explicat Radu Turcescu pentru Ziare.com.

„Este greu să faci schimbare fără sprijin public”

Radu Turcescu a indicat că măsurile luate până acum nu au atins esența problemei: privilegiile și inechitățile din sistem, ci s-au limitat la creșteri de taxe care sufocă mediul antreprenorial și erodează sprijinul clasei de mijloc.

„Este greu să faci schimbare fără sprijin public. Dar e greu să-l obții când nu înțelege nimeni ce faci. Mai mult, până acum cel puțin, reformele reale, adică acele aspecte, privilegii politice și inechități, întârzie să apară. Avem însă o serie de măsuri care încep și se încheie cu creșterea taxelor și cu sufocarea mediului antreprenorial. În aceste condiții, e greu ca acest guvern să facă reformă reală pentru că, până acum, a pierdut susținerea celor de care avea cea mai mare nevoie: oamenii normali, clasa de mijloc, cei cu joburi bine plătite sau cu afaceri”, a spus Radu Turcescu pentru Ziare.com.

