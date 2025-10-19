De ce pantofii de alergare nu sunt potriviți pentru femei? Răspunsul vine dintr-o problemă veche de zeci de ani

Timp de peste jumătate de secol, designul pantofilor de alergare a fost adaptat aproape exclusiv anatomiei masculine. O nouă cercetare atrage atenția asupra efectelor acestui dezechilibru istoric și propune o regândire fundamentală a modului în care sunt concepute produsele destinate femeilor.

O analiză publicată recent în BMJ Open Sport & Exercise Medicine și preluată de Newsweek susține că majoritatea inovațiilor tehnologice din domeniul încălțămintei de alergare – menite să reducă riscul de accidentare și să sporească performanța – au fost dezvoltate pe baza studiilor asupra corpului masculin. Conform autorilor, designul actual al pantofilor de alergare continuă să ignore diferențele anatomice și biomecanice dintre sexe.

„Rezultatele noastre scot la iveală o lacună esențială în proiectarea pantofilor de alergare, bazată în mod tradițional pe modelul piciorului masculin”, afirmă echipa de cercetători canadieni.

Una dintre concluziile studiului este necesitatea renunțării la abordarea informal numită „shrink it and pink it” – adică simpla micșorare a modelului destinat bărbaților și aplicarea unor culori considerate „feminine”, fără adaptări reale la anatomia piciorului femeii.

Diferențele de formă și nevoile reale

În general, pantofii sport sunt proiectați pe baza unui tipar tridimensional al piciorului masculin. Atunci când sunt produse variante „pentru femei”, se recurge cel mai adesea la reducerea dimensiunii și la modificări de culoare. Însă particularitățile piciorului feminin – cum ar fi o boltă mai înaltă, un călcâi mai îngust și un antepicior mai lat – rămân rareori luate în considerare.

Pentru realizarea studiului, cercetătorii au recrutat 21 de femei, cu vârste între 20 și 70 de ani, care practicau alergarea fie ocazional, fie în regim de competiție. Unele dintre participante continuaseră să alerge în timpul sau după sarcină. Distanțele săptămânale parcurse variau între 30 și 45 de kilometri.

Când au fost întrebate ce caută într-un pantof de alergare, majoritatea femeilor au menționat confortul drept principal criteriu, urmat de prevenirea accidentărilor și performanța. Printre preferințele exprimate se numără un antepicior mai lat, un călcâi bine conturat și o amortizare mai eficientă.

Atletele de performanță au apreciat tehnologiile moderne precum plăcile din carbon, însă au precizat că acestea nu ar trebui să compromită confortul. Participantele mai în vârstă au exprimat nevoia unor modele adaptate la scăderea densității osoase sau la o recuperare mai lentă după efort, în timp ce mamele au solicitat o susținere suplimentară și o stabilitate mai mare, atât în timpul sarcinii, cât și în perioada post-partum.

O chestiune de sănătate, nu doar de marketing

Cercetarea subliniază că nevoile femeilor în materie de echipament sportiv variază în funcție de vârstă, sarcină sau nivel de antrenament, iar aceste variabile sunt rareori reflectate în designul actual. Deși marketingul sportiv destinat femeilor s-a concentrat adesea pe elemente estetice, studiul atrage atenția că este vorba, în esență, despre o problemă de sănătate publică.

Leziunile precum fracturile de stres și durerile ligamentare sunt mai frecvente la alergătoare, ceea ce face ca alegerea pantofului potrivit să aibă consecințe directe asupra sănătății. În acest context, consultanța oferită de personalul specializat din magazine a fost considerată mai importantă decât notorietatea brandului.

Autorii raportului solicită industriei să dezvolte game de produse specifice, bazate pe date biomecanice relevante pentru femei și adaptate realităților sociale ale practicii sportive – de la diversitatea morfologică până la etapele vieții precum maternitatea.

Primele semnale de schimbare

Deși studiul a fost realizat pe un eșantion relativ restrâns, el se înscrie într-o tendință mai amplă. Unele companii din domeniul echipamentelor sportive au început să investească în tehnologii adaptate corpului feminin, inclusiv în dezvoltarea de tălpi inteligente concepute pe baza cercetărilor privind biomecanica alergătoarelor.

Pentru cercetători, miza nu este doar performanța sportivă, ci și o mai bună reprezentare a diversității în domeniul inovației sportive: „Corpul și preferințele femeilor evoluează odată cu vârsta, experiențele personale și nivelul de activitate. Produsele ar trebui să reflecte acest lucru.”

