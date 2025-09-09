Scandalul spionilor: Spațiul euro-atlantic, sub asalt continuu – George Rîpă: „Spionajul rusesc este la cote mai ridicate decât în perioada Războiului Rece”

România a devenit scena unui scandal de spionaj, după ce fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova, Alexandru Bălan, a fost reținut pe aeroportul din Timișoara. Acesta este cercetat pentru trădare, fiind acuzat că a transmis, în mod continuu, informații secrete unor ofițeri ai KGB-ului din Belarus. Numirea sa la conducerea SIS a avut loc într-o perioadă în care viața politică din Moldova era puternic influențată de Vlad Plahotniuc. Autoritățile l-au audiat deja, iar cazul a atras atenția experților în securitate și a comunității internaționale, evidențiind vulnerabilitățile serviciilor de informații din Europa de Est. Consultantul politic George Rîpă, CEO la Right Politics, care are prima lucrare academică pe propaganda și război informațional rus, a comentat pentru Ziare.com implicațiile acestui scandal și riscurile pentru securitatea regională.

„Numeroase țări europene sunt penetrate de spionajul rusesc”

Acesta a reamintit că, încă de la începutul invaziei ruse din Ucraina, serviciile occidentale au atras atenția asupra intensificării activității de spionaj rusesc, care a ajuns la cote mai ridicate decât în perioada Războiului Rece. George Rîpă a remarcat că astfel de acțiuni nu sunt doar ipoteze, ci sunt documentate chiar în conceptele de securitate ale acestor regimuri și prin operațiunile pe care le întreprind. „Evenimentul ne amintește faptul că numeroase țări europene sunt penetrate de spionajul rusesc. Nu e o noutate, în ultimii ani am avut arestări similare în Germania, Franța, Austria, țările baltice, ba chiar și în Statele Unite. De altfel, la începutul invaziei ruse din Ucraina, servicii de informații occidentale atenționau că spionajul rusesc este la cote mai ridicate decât în perioada Războiului Rece. Asta ne amintește că spațiul nostru de valori euro-atlantice are în continuare numeroși dușmani care vor să ne distrugă. Și asta nu o spunem noi, o spun chiar ei, în propriile concepte de securitate și prin acțiunile pe care le întreprind. Spațiul libertății este deopotrivă sub asaltul regimurilor autoritare de tip Rusia și China, sub asaltul teocrațiilor precum Iran și sub asaltul islamului radical. Toate aceste forțe acționează în aceleași direcții și de foarte multe ori se întâlnesc, de exemplu în susținerea terorismului palestinian”, a punctat George Rîpă în analiza sa pentru Ziare.com.

Ce secrete ar fi putut să vândă în favoarea KGB din Belarus?

Întrebat despre ce secrete ar fi putut fi vândute, George Rîpă a menționat că, deși nu se poate spune cu certitudine, persoana respectivă avea acces la informații clasificate, cel puțin în domeniul securității Republicii Moldova. „Nu putem specula ce secrete ar fi putut vinde, dar este cert că a avut acces la un anumit tip de informație clasificată cel puțin în ceea ce privește securitatea Republicii Moldova”, a mai spus George Rîpă pentru Ziare.com.

