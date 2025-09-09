Business Focus: Quarterly Report 9 - transmisie online

Scandalul spionilor: Spațiul euro-atlantic, sub asalt continuu – George Rîpă: „Spionajul rusesc este la cote mai ridicate decât în perioada Războiului Rece”

Autor: Monica Vasilescu
Marti, 09 Septembrie 2025, ora 20:22
161 citiri
Scandalul spionilor: Spațiul euro-atlantic, sub asalt continuu – George Rîpă: „Spionajul rusesc este la cote mai ridicate decât în perioada Războiului Rece”
George Rîpă, consultant politic - FOTO Facebook/George Rîpă

România a devenit scena unui scandal de spionaj, după ce fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova, Alexandru Bălan, a fost reținut pe aeroportul din Timișoara. Acesta este cercetat pentru trădare, fiind acuzat că a transmis, în mod continuu, informații secrete unor ofițeri ai KGB-ului din Belarus. Numirea sa la conducerea SIS a avut loc într-o perioadă în care viața politică din Moldova era puternic influențată de Vlad Plahotniuc. Autoritățile l-au audiat deja, iar cazul a atras atenția experților în securitate și a comunității internaționale, evidențiind vulnerabilitățile serviciilor de informații din Europa de Est. Consultantul politic George Rîpă, CEO la Right Politics, care are prima lucrare academică pe propaganda și război informațional rus, a comentat pentru Ziare.com implicațiile acestui scandal și riscurile pentru securitatea regională.

„Numeroase țări europene sunt penetrate de spionajul rusesc”

Acesta a reamintit că, încă de la începutul invaziei ruse din Ucraina, serviciile occidentale au atras atenția asupra intensificării activității de spionaj rusesc, care a ajuns la cote mai ridicate decât în perioada Războiului Rece. George Rîpă a remarcat că astfel de acțiuni nu sunt doar ipoteze, ci sunt documentate chiar în conceptele de securitate ale acestor regimuri și prin operațiunile pe care le întreprind. „Evenimentul ne amintește faptul că numeroase țări europene sunt penetrate de spionajul rusesc. Nu e o noutate, în ultimii ani am avut arestări similare în Germania, Franța, Austria, țările baltice, ba chiar și în Statele Unite. De altfel, la începutul invaziei ruse din Ucraina, servicii de informații occidentale atenționau că spionajul rusesc este la cote mai ridicate decât în perioada Războiului Rece. Asta ne amintește că spațiul nostru de valori euro-atlantice are în continuare numeroși dușmani care vor să ne distrugă. Și asta nu o spunem noi, o spun chiar ei, în propriile concepte de securitate și prin acțiunile pe care le întreprind. Spațiul libertății este deopotrivă sub asaltul regimurilor autoritare de tip Rusia și China, sub asaltul teocrațiilor precum Iran și sub asaltul islamului radical. Toate aceste forțe acționează în aceleași direcții și de foarte multe ori se întâlnesc, de exemplu în susținerea terorismului palestinian”, a punctat George Rîpă în analiza sa pentru Ziare.com.

Ce secrete ar fi putut să vândă în favoarea KGB din Belarus?

Întrebat despre ce secrete ar fi putut fi vândute, George Rîpă a menționat că, deși nu se poate spune cu certitudine, persoana respectivă avea acces la informații clasificate, cel puțin în domeniul securității Republicii Moldova. „Nu putem specula ce secrete ar fi putut vinde, dar este cert că a avut acces la un anumit tip de informație clasificată cel puțin în ceea ce privește securitatea Republicii Moldova”, a mai spus George Rîpă pentru Ziare.com.

Spionul dintre NATO și Rusia: România veriga slabă
Spionul dintre NATO și Rusia: România veriga slabă
Analiză: Fostul director adjunct al Serviciului de Informații din R. Moldova a primit date sensibile din România și apoi le-a tranzacționat cu KGB Belarus. În mod ironic, spionul...
Prima reacție a serviciului de informații din Moldova, după ce un fost șef a fost acuzat de trădare. Alexandru Bălan, adjunct al SIS când politica era dominată de Plahotniuc
Prima reacție a serviciului de informații din Moldova, după ce un fost șef a fost acuzat de trădare. Alexandru Bălan, adjunct al SIS când politica era dominată de Plahotniuc
Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova (SIS) a confirmat că a fost pus în aplicare luni, 8 septembrie, un mandat de aducere emis de autorităţile din România pe numele...
#analiza, #spionaj, #tradare, #Rusia, #spionaj rusesc , #Securitate
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Motivele pentru care multi generali romani sunt fani Calin Georgescu. Adevarul incomod spus de un expert militar
a1.ro
Mesaje crestine la Nasterea Maicii Domnului. Cele mai frumoase felicitari cu urari pentru sarbatoritii zilei de pe 8 septembrie
ObservatorNews.ro
ANM a actualizat prognoza meteo pentru urmatoarele 4 saptamani. Vremea in Romania pana pe 6 octombrie
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. "Asta e tot". Măsurile dure propuse de un economist pentru a redresa România. "Militarizezi portul Constanța și ANAF și încasezi frumos 9 miliarde de euro în plus pe an"
  2. Scandalul spionilor: Spațiul euro-atlantic, sub asalt continuu – George Rîpă: „Spionajul rusesc este la cote mai ridicate decât în perioada Războiului Rece”
  3. Cât mai durează actuala coaliție: „Ilie Bolojan se va consuma electoral. Un eventual premier de la PSD va reveni la politicile socialist-populiste”
  4. Principalele scenarii în cazul în care CCR respinge reforma pensiilor magistraților. Am putea avea un nou guvern?
  5. Caz rar de blocaj administrativ: Primăria București, în gaură cu aproape 800 de milioane de lei pentru că nu poate identifica șoferii care nu plătesc tarifele de parcare
  6. "O declarație cretină". PSD reacționează dur după ce Boloș a dezvăluit că Ciolacu i-a spus "că-l doare în organul genital de deficit"
  7. Nou scandal în Coaliție. USR atacă "vechile partide" că au făcut zid în jurul ASF. "Protecția politică funcționează la cel mai înalt nivel"
  8. Liderul senatorilor PNL știe ce va face premierul Ilie Bolojan dacă reforma privind pensiile magistraților pică la CCR
  9. Cine au fost finanțatorii partidelor în 2024, cel mai scump an electoral. Venituri de un miliard de lei pentru formațiunile politice
  10. Bolojan, "lucrat" din interior. PNL susține proiectul PSD pentru eliminarea CASS. "A fost o greșeală. Nu vrea PNL să ia banii mămicilor"