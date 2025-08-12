De ce ajung românii să plătească pentru analizele medicale, deși există fonduri alocate CNAS? Concluzia dură trasă de Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private

Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private (PALMED) afirmă că sunt mai multe motive complementare pentru care pacienţii ajung să plătească pentru efectuarea, în timp util, a analizelor medicale, între care faptul că fondurile alocate de CNAS rămân, de multe ori, ”doar pe hârtie”, dar şi că plafonul de laborator se epuizează în primele zile ale lunii.

”Într-o dezbatere despre provocările sistemului medical, «nefolosirea banilor publici» reprezintă o afirmaţie în spatele căreia se ascunde, în realitate, o cronică subfinanţare sistemică şi o planificare superficială, gestionată de o platformă informatică în moarte clinică”, susţin reprezentanţii PALMED.

PALMED a transmis precizări, după declaraţiile recente ale preşedintelui CNAS, Horaţiu Moldovan, potrivit cărora fondurile publice alocate pentru analize medicale decontate nu sunt epuizate pentru că ”de multe ori, furnizorii de servicii medicale paraclinice sau unii dintre ei preferă banii cash în detrimentul banilor care vin de la Casa de Asigurări de Sănătate”.

Patronatul a arătat că sistemul medical din România este profund subfinanţat, primind o alocare de doar 6,18% din PIB, faţă de 10%, media înregistrată la nivelul Uniunii Europene. În acest sens, inclusiv sumele puse la dispoziţie de CNAS sunt insuficiente, acoperind doar 42% din cheltuielile reale din sistemul de sănătate, potrivit studiului ”Transparenţa banilor în sistemul medical românesc”, publicat de ASE la începutul anului 2025. Restul sumelor necesare sunt acoperite de Ministerul Sănătăţii, autorităţi locale şi pacienţi.

Ads

”Există, aşadar, mai multe motive complementare pentru care pacienţii ajung să plătească pentru efectuarea, în timp util, a analizelor medicale:

- Fondurile alocate de CNAS pentru servicii medicale rămân, de multe ori, doar pe hârtie sau în tabele Excel, fără posibilitatea reală de contractare a acestora.

- În situaţiile în care banii ajung, totuşi, în sistemul de sănătate, aceştia nu sunt disponibili simultan pentru toţi furnizorii, ci sunt alocaţi arbitrar, fără să se ţină cont de nevoile reale şi de principiul declarativ asumat de autorităţi potrivit căruia «banii urmează pacientul». Totodată, fondurile sunt distribuite lunar, în mod fragmentat, fiind blocată astfel orice iniţiativă de planificare strategică a resurselor.

- Afecţiunile pacienţilor nu ţin cont de birocraţie. Pacienţii au nevoie de opţiuni urgente pentru efectuarea analizelor, dar plafonul de laborator se epuizează în primele zile ale lunii. Astfel, ajung să plătească din propriul buzunar investigaţii care ar trebui acoperite de propriile lor contribuţii”, au explicat aceştia.

Ads

Potrivit PALMED, în tot acest context, nu există din partea furnizorilor de servicii de sănătate ”o preferinţă pentru cash”.

”Această practică este rezultatul deficienţelor sistemice – o soluţie de avarie, de supravieţuire, la care recurg pacienţii care se confruntă cu un sistem subfinanţat şi blocat birocratic, dar care au, totuşi, nevoie de acces la servicii de sănătate. Tocmai din aceste motive, într-o dezbatere despre provocările sistemului medical, «nefolosirea banilor publici» reprezintă o afirmaţie în spatele căreia se ascunde, în realitate, o cronică subfinanţare sistemică şi o planificare superficială, gestionată de o platformă informatică în moarte clinică”, au arătat reprezentanţii Patronatului.

PALMED a adăugat că rămâne deschis colaborării interinstituţionale, în beneficiul pacientului.

”Reamintim pe această cale o altă concluzie a studiului «Transparenţa banilor în sistemul medical românesc» şi anume că România investeşte masiv în spitalizare şi aproape deloc în prevenţie – rezultatul a 30 de ani de lipsă de restructurare a spitalelor. Realitatea din prezent ne arată că bugetele pentru analize sunt nu doar insuficiente, dar şi alocate în mod arbitrar şi fragmentat. Această situaţie contribuie la diagnosticarea afecţiunilor în stadii avansate, făcând recuperarea mai grea şi de până la zece ori mai costisitoare”, au subliniat reprezentanţii Patronatului.

Ads

”În politicile publice, la fel ca în actul medical practicat în fiecare zi de membrii noştri, o soluţie sau un tratament potrivit pleacă de la identificarea corectă a problemei şi cauzelor acesteia. Suntem determinaţi să continuăm dialogul cu partenerii noştri instituţionali şi să realizăm, împreună, o radiografie reală a sistemului de sănătate şi provocărilor cu care se confruntă acesta, pentru ca mai apoi să putem dezvolta, împreună, soluţii performante în sprijinul pacienţilor”, au transmis reprezentanţii PALMED.

Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private reprezintă principalul promotor al furnizorilor de servicii medicale din sectorul privat din România. De 18 ani, PALMED susţine dreptul pacienţilor la servicii medicale de înaltă calitate şi la preţuri accesibile. Membrii PALMED au o prezenţă semnificativă pe piaţa locală şi contribuie substanţial la economia naţională. Obiectivele PALMED vizează atât membrii săi, cât şi pacienţii, incluzând promovarea concurenţei loiale între furnizorii de servicii medicale din sectorul privat şi asigurarea unui acces rapid al pacienţilor la serviciile medicale, menţinând un echilibru corect între calitate şi preţ.

Ads

Numeroşi pacienţi români au plătit pentru servicii medicale, fiindcă nu puteau aştepta „să prindă” o programare decontată de CNAS, iar în tot acest timp, peste o sută de milioane de lei din fondurile alocate anul trecut pentru servicii medicale au rămas necheltuiţi. Informaţia a fost făcută publică de către preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horaţiu Remus Moldovan, care a explicat că această situaţie se petrece fiindcă fiecare furnizor de servicii medicale are propriul sistem de programări. Moldovan a anunţat că, cel mai târziu anul viitor, va fi pus la punct un sistem informatic în baza căruia pacienţii vor afla unde pot beneficia de servicii medicale decontate.

Ads