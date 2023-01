Ce este analiza VSH și când este recomandată

Testele de sânge reprezintă unele dintre cele mai frecvent efectuate analize medicale de laborator.

Au o gamă largă de utilizări, de la evaluarea stării de sănătate a unei persoane și diagnosticarea a diverse afecțiuni până la stabilirea eficacității unui tratament sau monitorizarea unei boli cronice.[4] Unul dintre testele pe care ți le-ar putea recomanda medicul tău este analiza VSH sau viteza de sedimentare a hematiilor. Continuă să citești pentru a afla mai multe despre această analiză și când este ea indicată.

Ce este analiza VSH?

Viteza de sedimentare a hematiilor este o analiză de sânge ce presupune măsurarea vitezei cu care globulele roșii din sânge, numite și hematii sau eritrocite, se depun pe fundul unui recipient într-un interval de 60 de minute. În mod normal, acestea se scufundă încet. O viteză de sedimentare mai ridicată poate indica existența unei inflamații la nivelul organismului.

Inflamația reprezintă răspunsul sistemului imunitar la răni, infecții și multe alte tipuri de afecțiuni, inclusiv la cele autoimune sau la unele forme de cancer. Ea face ca globulele roșii din sânge să se lipească unele de altele, creând aglomerări a căror greutate va fi, în mod evident, mai mare decât cea a globulelor individuale, ceea ce va duce și la creșterea vitezei de sedimentare a hematiilor.

Analiza VSH nu este suficientă pentru a stabili cu exactitate ce afecțiune cauzează inflamația respectivă, dar le oferă medicilor informații importante care, împreună cu cele obținute în urma altor analize sau investigații, vor ajuta la stabilirea unui diagnostic.[1][2]

Când este recomandată efectuarea analizei VSH?

Această analiză se efectuează, de regulă, atunci când se suspectează existența unei infecții, a cancerului, arteritei, lupusului, polimialgiei reumatice, artritei reumatoide sau vasculitei sistemice, a unei boli cardiace, a anumitor tipuri de cancer sau a altor boli care pot declanșa un răspuns inflamator la nivelul organismului.

Simptomele unei astfel de afecțiuni pot varia, dar ar putea include: dureri de cap, articulații rigide, umflate sau dureroase, dureri la nivelul umărului, gâtului sau pelvisului, pierderea poftei de mâncare, pierderea neașteptată în greutate și febra inexplicabilă.

Analiza VSH nu este efectuată însă doar atunci când se dorește stabilirea unui diagnostic. Dacă deja a fost identificată cauza inflamației și ți-a fost indicat un tratament anume, medicul ți-ar putea recomanda efectuarea acestei analize pentru a stabili cum răspunde organismul la tratamentul respectiv sau dacă este cazul să se facă anumite schimbări.[1][3]

Cum se interpretează rezultatele?

Pentru a evalua viteza de sedimentare a hematiilor, se măsoară distanța în milimetri pe care globulele roșii o coboară într-o oră. Intervalul normal este de la 0 la 22 mm/h pentru bărbați, respectiv de la 0 la 29 mm/h pentru femei. Pragul superior pentru o valoare normală a ratei de sedimentare poate varia de la un laborator de altul și singurul în măsură să interpreteze rezultatele analizei VSH este medicul tău, în funcție de simptomele pe care le prezinți și de rezultatelor altor teste sau investigații.

Ceea ce trebuie să știi însă este că intervalele de referință sunt date de aparatură, de metoda de lucru și de reactivii folosiți și pot să difere de la un laborator la altul.

Rezultatele anormale ale analizei nu reprezintă întotdeauna un motiv de îngrijorare. Vârsta înaintată, sarcina, menstruația, obezitatea, consumul regulat de alcool, precum și anumite medicamente sau suplimente sunt câteva exemple de factori care pot afecta rezultatele acestei analize. Este unul dintre motivele pentru care numai un specialist le poate interpreta și folosi pentru a stabili un diagnostic.[1][2]

Analiza VSH este unul dintre testele de sânge folosite adesea de medici atunci când se suspectează prezența unei inflamații la nivelul organismului. Deși de una singură nu este suficientă pentru a stabili un diagnostic, în combinație cu alte analize poate ajuta la formularea acestuia.

