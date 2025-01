Cine este iubitul american al Anamariei Ferentz. Artista l-a adus pe milionar în țară de Crăciun

Anamaria Ferentz are o relație de aproape trei ani cu un milionar din Statele Unite. Bărbatul a cerut-o în 2024 de soție, iar acum a venit pentru prima dată în țara noastră.

Anamaria Ferentz locuiește de mai bine de 14 ani în Statele Unite ale Americii, unde și-a continuat cariera muzicală, însă activează și în real estate – imobiliare, dar predă și ore de canto. Și-a dorit să devină star la Hollywood, însă drumul ei a fost altul până la urmă.

Anamaria Ferentz s-a mutat de câteva luni la ferma iubitului milionar, cu care urmează să se și căsătorească. Douglas are șapte copii din relațiile anterioare, însă artista se înțelege de minune cu moștenitorii logodnicului ei.

Cântăreața l-a adus pe iubitul milionar în România, iar vizitele s-au extins, căci au văzut Capitala, zona Prahovei, Brașovului și Sibiului.

„A fost superb în România, un adevărat tur de forță. L-am adus pe iubitul meu pentru prima oară în România, l-am dus în primul rând prin București, i-am arătat edificiile naționale și i-a plăcut mult de tot. Bucureștiul a fost și frumos decorat de Crăciun când am venit noi. L-am dus apoi la Sibiu și a văzut piața mare, frumos amenajată de Crăciun.

De la Sibiu ne-am dus la Sinaia, la Palatul Peleș, castelul meu favorit, i-a plăcut foarte mult acolo, și istoria, am luat un ghid care să îi explice în limba engleză toată istoria de la Peleș.

Ne-am dus apoi la Poiana Brașov, ne-am plimbat prin Brașov și acolo i-a plăcut cel mai mult, ca și arhitectură, decorații de sărbători, tot, și în Poiana Brașov i-a plăcut mult. Am fost și la Castelul Bran și a fost impresionant. Lui Doug i-a plăcut și acolo. Apoi l-am dus la Sascut, de unde sunt eu, unde am crescut, am copilărit și, sincer, acolo a zis că i-a plăcut cel mai mult. A fost curios să vadă de unde am plecat, mi-a văzut familia, ne-am întâlnit cu destul de multe rude, l-am dus și la cimitir la bunici. A fost o experiență foarte faină pentru el, i-a plăcut foarte mult.

Ne-am întors apoi la București unde am sărbătorit Crăciunul cu familia, cu mama și fratele meu, cu logodnica lui, părinții ei. Chiar a fost unul dintre cele mai frumoase Crăciunuri din viața mea, i-am avut alături pe cei dragi, a fost superb.

Am mers peste tot, am condus mult, dar au fost cele mai frumoase sărbători. Revelionul l-am făcut aici, în America, la munte, la zăpadă, în Oregon, după ce am petrecut Crăciunul pe stil vechi când ne-am întors în State, cu copiii lui Doug”,a spus Anamaria Ferentz pentru Click, care și-a sărbătorit și ziua de naștere în România.

Anamaria Ferentz a povestit pe social media momentul în care a fost cerută de soție de Douglas, bărbatul care o face fericită și alături de care și-a găsit liniștea sufletească.

„Acum trei ani, pe 8 mai, mi-am întâlnit sufletul pereche. Ieri, 8 mai 2024, el m-a întrebat pe banca noastră: ”Anamaria Ferentz, iubita mea, vrei să te căsătorești cu mine?”, iar eu am spus ”Da”. A fost cea mai romantică, frumoasă și atentă cerere în căsătorie din toate timpurile! A fost efectiv o surpriză, ceea ce îmi place cel mai mult! Binecuvântată, fericită și mai îndrăgostită ca niciodată”, a scris Anamaria Ferentz pe Instagram.

