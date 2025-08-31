Anamaria Gavrilă, atac la PSD: „E în Coaliție și spune că nu e de acord cu măsurile. E doar marketing”

Președinta Partidului Oamenilor Tineri, Anamaria Gavrilă, atrage atenția asupra disputei regizate din interiorul Coaliției de guvernare, unde PSD, PNL și USR mimează conflictul pe tema noului pachet fiscal, dar în realitate ei merg împreună pe aceeași linie, împotriva românilor.

Anamaria Gavrilă critică duplicitatea discursului PSD.

„Ne-am săturat de MARKETING!”

„PSD e în Coaliție și spune că nu e de acord cu măsurile. Cum ar spune cineva, e doar MARKETING. Avem nevoie de un Guvern cu viziune și de oameni care colaborează în interesul românilor. Ne-am săturat de MARKETING!”, afirmă șefa POT.

„Un joc al declarațiilor”

Tot ea mai spune că „românii sunt martorii unui spectacol ieftin de teatru politic”.

„PSD pretinde că se opune măsurilor din noul pachet fiscal, dar nu a făcut niciun pas concret pentru a le bloca. Întreaga așa-zisă dispută este doar o strategie de marketing, o încercare de a crea iluzia unei opoziții interne. În realitate, Coaliția rămâne solidară în aplicarea unor măsuri fiscale care cresc povara pe umerii românilor și sufocă mediul de afaceri.

Nu există niciun conflict real. Ceea ce vedem este doar o mimă, un joc al declarațiilor, menit să păcălească electoratul. PSD se laudă că se opune, dar în Parlament și în Guvern votează și susține aceleași politici împotriva românilor. Este doar marketing politic, un teatru ieftin pe spatele oamenilor. Coaliția nu se ceartă, ci cooperează perfect atunci când vine vorba să stoarcă bani de la români”, mai spune Anamaria Gavrilă.

„România are nevoie de transparență”

„Partidul Oamenilor Tineri spune clar: nu vom accepta ca cetățenii să fie sacrificați pentru supraviețuirea unei guvernări incompetente și corupte.

POT reafirmă că România are nevoie de transparență și responsabilitate fiscală, nu de dispute regizate și minciuni servite electoratului. Românii nu trebuie să cadă pradă acestui spectacol politic regizat de PSD, ci să vadă adevărul: Coaliția guvernează împreună, iar costurile sunt puse pe umerii oamenilor”, adaugă Gavrilă.

