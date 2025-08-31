Anamaria Gavrilă, atac la PSD: „E în Coaliție și spune că nu e de acord cu măsurile. E doar marketing”

Autor: Maria Popa
Duminica, 31 August 2025, ora 17:24
89 citiri
Anamaria Gavrilă, atac la PSD: „E în Coaliție și spune că nu e de acord cu măsurile. E doar marketing”
Președinta POT, Anamaria Gavrilă Foto: Captură video/Facebook/Anamaria Gavrilă

Președinta Partidului Oamenilor Tineri, Anamaria Gavrilă, atrage atenția asupra disputei regizate din interiorul Coaliției de guvernare, unde PSD, PNL și USR mimează conflictul pe tema noului pachet fiscal, dar în realitate ei merg împreună pe aceeași linie, împotriva românilor.

Anamaria Gavrilă critică duplicitatea discursului PSD.

„Ne-am săturat de MARKETING!”

„PSD e în Coaliție și spune că nu e de acord cu măsurile. Cum ar spune cineva, e doar MARKETING. Avem nevoie de un Guvern cu viziune și de oameni care colaborează în interesul românilor. Ne-am săturat de MARKETING!”, afirmă șefa POT.

„Un joc al declarațiilor”

Tot ea mai spune că „românii sunt martorii unui spectacol ieftin de teatru politic”.

„PSD pretinde că se opune măsurilor din noul pachet fiscal, dar nu a făcut niciun pas concret pentru a le bloca. Întreaga așa-zisă dispută este doar o strategie de marketing, o încercare de a crea iluzia unei opoziții interne. În realitate, Coaliția rămâne solidară în aplicarea unor măsuri fiscale care cresc povara pe umerii românilor și sufocă mediul de afaceri.

Nu există niciun conflict real. Ceea ce vedem este doar o mimă, un joc al declarațiilor, menit să păcălească electoratul. PSD se laudă că se opune, dar în Parlament și în Guvern votează și susține aceleași politici împotriva românilor. Este doar marketing politic, un teatru ieftin pe spatele oamenilor. Coaliția nu se ceartă, ci cooperează perfect atunci când vine vorba să stoarcă bani de la români”, mai spune Anamaria Gavrilă.

„România are nevoie de transparență”

„Partidul Oamenilor Tineri spune clar: nu vom accepta ca cetățenii să fie sacrificați pentru supraviețuirea unei guvernări incompetente și corupte.

POT reafirmă că România are nevoie de transparență și responsabilitate fiscală, nu de dispute regizate și minciuni servite electoratului. Românii nu trebuie să cadă pradă acestui spectacol politic regizat de PSD, ci să vadă adevărul: Coaliția guvernează împreună, iar costurile sunt puse pe umerii oamenilor”, adaugă Gavrilă.

Nicușor Dan atenționează guvernul: „Când iei măsuri sub presiunea timpului, mai faci și greșeli”
Nicușor Dan atenționează guvernul: „Când iei măsuri sub presiunea timpului, mai faci și greșeli”
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că agențiile internaționale au menținut ratingul României în ultimele luni, iar aceasta este o veste bună pentru actualul guvern. În...
Cei mai vizibili oameni din Guvern. Ilie Bolojan conduce la numărul de mențiuni în presă, urmat de miniștrii Sănătății și Mediului. Cine este la coadă
Cei mai vizibili oameni din Guvern. Ilie Bolojan conduce la numărul de mențiuni în presă, urmat de miniștrii Sănătății și Mediului. Cine este la coadă
Premierul Ilie Bolojan se situează pe primul loc în topul vizibilității membrilor Guvernului pe luna iulie, prima lună de funcționare a Cabinetului pe care îl conduce, cu vârfuri de...
#Anamaria Gavrila POT, #PSD, #PSD Guvernare, #masuri austeritate, #guvernul bolojan, #marketing , #Stiri Anamaria Gavrila
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Romania, ironizata si simpatizata in Balcani: "Vampiri. Ursi peste tot. Le place sa barfeasca la munca si ii numeam Securitatea"
a1.ro
Otilia Bilionera si sotul ei turc au facut nunta. Cum a aratat artista in rochie de mireasa. Aparitia ei diafana a uluit
DigiSport.ro
"Sa opreasca tot. Multi vor muri". N-au tinut cont si a aparut bilantul, iar acum a fost ceruta o masura radicala

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Anamaria Gavrilă, atac la PSD: „E în Coaliție și spune că nu e de acord cu măsurile. E doar marketing”
  2. Nicușor Dan atenționează guvernul: „Când iei măsuri sub presiunea timpului, mai faci și greșeli”
  3. Nicușor Dan ia apărarea magistraților: „Au muncit anii ăștia de 2-3 ori mai mult decât omologii lor din țări europene”
  4. Un deputat PSD vrea ca Guvernul să preia de la primării cheltuielile cu indemnizațiile persoanelor cu handicap: „O nedreptate strigătoare la cer”
  5. Nicușor Dan lămurește scandalul cu numirile șefilor de la SRI și SIE. Ignoră numele vehiculate în presă drept propunerile sale: „O să fac propunerea oficială când voi fi sigur că Parlamentul va vota”
  6. Ministrul de Externe s-a întâlnit cu comunitatea românească din Copenhaga. „Au nevoie de garantarea drepturilor lor indiferent de unde aleg să muncească” FOTO
  7. Ministra Mediului a cerut un control tematic pentru toate gropile de gunoi municipale: „Au fost date amenzi” VIDEO
  8. Ședință a Coaliției pe tema noului pachet de măsuri pentru administrația publică
  9. Nicușor Dan laudă moldovenii că nu au uitat limba română în ciuda opresiunii rusești. „România și Republica Moldova sunt țări care au valori comune, care au nevoie una de cealaltă”
  10. Sondajul care agită Coaliția: Doi candidați pentru Primăria Capitalei se află la egalitate, fiecare cu 25% din intențiile de vot