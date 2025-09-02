POT depune semnături pentru cele patru moțiuni de cenzură împotriva Pachetului II de măsuri al Guvernului, anunță Anamaria Gavrilă

Președinta POT, Anamaria Gavrilă Foto: Captură video/Facebook/Anamaria Gavrilă

Lidera POT, Anamaria Gavrilă anunță marți, 2 septembrie, că partidul depune semnături pentru cele patru moțiuni de cenzură împotriva Pachetului II al Guvernului.

Gavrilă mai spune că POT își asumă rolul de opoziție responsabilă față de Pachetul II, care lovește în sănătate, economie și administrația statului.

„POT depune semnături pentru cele patru moțiuni de cenzură împotriva Pachetului II al Guvernului.

Partidul Oamenilor Tineri transmite semnăturile necesare pentru depunerea celor patru moțiuni de cenzură care vizează proiectele controversate din al doilea pachet de reforme fiscale și administrative, propus de Guvern împotriva românilor”, a scris, marți, 2 septembrie, Anamaria Gavrilă pe Facebook.

„Decizii majore, fără dezbatere reală”

„Cele patru proiecte vizate – reforma în sănătate, care limitează accesul pacienților la tratamente și reduce autonomia medicilor; guvernanța companiilor de stat, care riscă să sporească politizarea prin AMEPIP; noile măsuri fiscale, care împovărează clasa de mijloc și independenții fără să aducă garanția unei redresări economice reale; precum și reorganizarea autorităților autonome ANCOM, ANRE și ASF, unde se propun doar ajustări cosmetice sunt dovezi clare că Guvernul Bolojan încearcă să impună decizii majore, fără dezbatere reală și fără legitimitatea necesară”, adaugă președinta POT.

„Experimente fiscale și administrative nocive”

„Partidul Oamenilor Tineri își asumă rolul de opoziție responsabilă față de Pachetul II, care lovește în sănătate, economie și administrația statului.

Prin susținerea acestor patru moțiuni de cenzură arătăm clar că nu putem accepta o guvernare prin asumare, fără dezbatere reală în Parlament, care propune măsuri împotriva românilor: creșteri de taxe nefondate, fără studii de impact și care destabilizează total pe termen scurt bugetul familiilor de români.

Semnăturile noastre demonstrează că POT este aici pentru a apăra interesele românilor, nu pentru a gira experimente fiscale și administrative nocive.

POT reamintește că opoziția față de Pachetul II este o responsabilitate comună pentru apărarea democrației și a cetățenilor”, mai spune Anamaria Gavrilă.

