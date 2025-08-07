Anamaria Gavrilă: „Turismul românesc, victima incompetenței guvernamentale. Litoralul este mai gol ca niciodată”

Președinte POT, Anamaria Gavrilă spune joi, 7 august, că litoralul românesc este mai gol ca niciodată, din cauza conducătorilor incapabili.

Tot Gavrilă mai spune că România își alungă propriii cetățeni spre litoralul bulgăresc, unde peste o treime din turiștii de anul acesta sunt români.

„România pierde bani pe bandă rulantă pentru că avem conducători incapabili. Turismul românesc, victima incompetenței guvernamentale.

Litoralul românesc este mai gol ca niciodată. Serviciile sunt proaste, personalul lipsește, iar prețurile au ajuns absurde, toate acestea fiind simptomele unei industrii în derivă, sufocate de haos și lipsă de strategie”, a scris Anamaria Gavrilă pe Facebook.

„Autoritățile române mimează interesul”

„În absența unei strategii turistice coerente, România își alungă propriii cetățeni spre litoralul bulgăresc, unde peste o treime din turiștii de anul acesta sunt români. Sute de milioane de euro ies astfel din economia națională, în timp ce autoritățile române mimează interesul.

De ce? Pentru că niciun guvern din ultimele decenii nu a tratat turismul ca pe o prioritate națională. Avem o țară fabuloasă, cu munți, mare, ape termale și istorie bogată, dar care este administrată ca o pensiune de mână a treia. Litoralul nostru e părăsit pentru că românii preferă alte țări, unde găsesc servicii mai bune, la prețuri mai mici”, adaugă lidera POT.

„Vina aparține exclusiv clasei politice”

„Este revoltător că România nu are nici astăzi o strategie de țară pentru turism viabilă, iar în loc de reforme reale vedem doar campanii sterile și festivaluri finanțate discreționar.

Dacă România pierde anual sute de milioane de euro pentru că nu e în stare să-și valorifice frumusețile naturale, atunci vina aparține exclusiv clasei politice care preferă să plece în vacanțe exotice, în loc să muncească pentru interesul național”, precizează Anamaria Gavrilă.

Lidera POT solicită de urgență elaborarea unei strategii naționale de dezvoltare turistică.

„Partidul Oamenilor Tineri solicită de urgență elaborarea unei strategii naționale de dezvoltare turistică, consultată cu toți actorii din industrie. Dacă nici turismul nu mai contează pentru guvernanți, atunci cu ce mai rămâne România?”, mai spune președinta POT.

