Autor: Mihai Diac
Luni, 29 Septembrie 2025, ora 16:47
"POT este pregătit să preia guvernarea", anunță Anamaria Gavrilă. "Trebuie să fim pregătiți să înlocuim acest sistem în orice clipă"
Parlamentari ai POT - FOTO Captură video Facebook/Anamaria Gavrilă

Partidul Oamenilor Tineri (POT), condus de Anamaria Gavrilă, anunță că "a intrat oficial în campanie" prin lansarea evenimentului "România Eliberată", desfășurat în ziua de 28 septembrie 2025 la București.

Anamaria Gavrilă anunță începutul unei noi etape pentru România. "POT este pregătit să preia guvernarea și să conducă țara cu o nouă generație de lideri", a transmis Anamaria Gavrilă.

Partidul POT a lansat campania "România Eliberată", demers menit "să rupă lanțurile care au ținut țara blocată timp de 35 de ani de zile". POT anunță că nu se limitează la opoziție, ci propune o viziune clară și măsuri concrete pentru a elibera România:

"Trebuie să spunem lucrurilor pe nume: dacă această guvernare continuă, România își pierde viitorul, iar asta este inacceptabil. Suntem o țară bogată în resurse. Avem oameni inteligenți, talentați și muncitori. Și totuși, suntem ținuți în lanțuri de un sistem care a confiscat statul și l-a întors împotriva propriilor săi cetățeni.

Priviți în jur: tinerii nu mai cred că își pot construi un viitor în România și pleacă în străinătate. Antreprenorii și ideile noi sunt sufocate de birocrație, șpăgi și bariere care ucid inițiativa. Resursele țării au fost vândute către companii și interese străine, a căror menire nu este să aibă grijă de români, ci să facă profit cât mai mare. Astăzi, noi toți plătim factura acestor politici iresponsabile prin prețuri mari la energie care ne lasă și mai săraci și fără competitivitate ca țară. Sănătatea este subfinanțată cronic. Banii care ar trebui să ajungă în spitale sunt furați prin intermediari. Profesorul care ar fi trebuit să educe noua generație își caută acum un job la supermarket. Asta face un sistem nociv propriilor săi cetățeni.

De astăzi, POT intră în campanie, Campania 'România Eliberată'. Chemăm toți românii care vor să ajute țara să vină alături de noi. Construim o mișcare puternică, o forță reală. POT nu a făcut și nu va face niciodată o opoziție controlată. POT vine cu măsuri concrete, nu face exerciții de marketing. Trebuie să fim pregătiți să înlocuim acest sistem în orice clipă. Și da, suntem capabili! Putem face România să funcționeze! Ce ne recomandă să conducem această țară? Studiile la cele mai mari universități, joburile în cele mai bune firme și experiența celor mai înalte standarde. Și nu în ultimul rând, omenia și credința. Toate acestea lipsesc celor din conducerea actuală a țării. Noi suntem generația pregătită să facă față viitorului", transmite Anamaria Gavrilă.

Discursurile reprezentanților Partidului Oamenilor Tineri aduc soluții pentru trei categorii principale de români: antreprenorii, tinerii și familiile."

Răzvan Chiriță, deputat POT de București, a transmis un mesaj clar legat de relația stat-antreprenor:

"În România, statul nu acționează ca un partener. În loc să fie sprijiniți, antreprenorii sunt blocați chiar de instituțiile care ar trebui să îi ajute."

De asemenea, și Maria Cernit, deputat POT de Constanța, a denunțat ipocrizia vechilor guverne:

"De 35 de ani de zile, politicienii au promis oportunități, dar în schimb, emigrarea a ajuns singura soluție pentru tineri. Au promis educație și locuri de muncă. În schimb, au creat un sistem ineficient, unde ceea ce studiezi rareori corespunde cu ceea ce cere piața muncii."

Senatorul POT de Caraș-Severin, Gheorghe Vela, a subliniat importanța socială a familiilor contributive:

"Ani de zile, guvernele din România au vorbit despre sprijinirea familiilor, dar au uitat tocmai de familiile care contribuie cel mai mult. Politicienii vechi au eşuat și la acest capitol. Au adus familiile contributive în pragul sărăciei și insecurității."

Mişcarea "România Eliberată" devine un simbol al unei revoluții politice autentice, pornită în Parlament de către un partid liber: o Românie eliberată de corupția vechiului sistem, eliberată de compromisuri și liberă să-și construiască un viitor prosper.

"POT va continua să ducă acest mesaj în fiecare colț al țării și invită să se alăture pe fiecare român care își dorește să transforme România în bine", a transmis Anamaria Gavrilă.

