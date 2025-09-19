Anamaria Gavrilă, despre proiectul referitor la avort. „POT susţine viaţa şi libertatea de a alege”

Președinta Partidului Oamenilor Tineri (POT), Anamaria Gavrilă, se delimitează de acțiunile inițiatorilor unui proiect de lege care ar putea limita dreptul la avort și subliniază că POT "nu are nicio legătură" cu acest proiect.

Anamaria Gavrilă mai spune că POT susține viața și susține libertatea de a alege.

"POT se delimitează de acțiunile altor parlamentari și de știrile false apărute, POT clarifică faptul că parlamentarii menționați în presă nu sunt membri ai formațiunii și că asocierea numelui partidului cu acest demers este o dezinformare deliberată.

De asemenea, Partidul Oamenilor Tineri rămâne consecvent principiilor sale: sprijin pentru viață, pentru libertatea individuală și împotriva oricărei forme de constrângere sau persecuție. POT susține viața și susține libertatea de a alege. Nu suntem de acord cu restrângeri, incriminări și persecutări de niciun fel", a afirmat Gavrilă, potrivit unui comunicat transmis, vineri, 19 septembrie, AGERPRES.

„Un fake news grosolan”

Ea evidențiază că este "un fake news grosolan" să i se atribuie partidului său acest proiect.

"Tinerii sunt manipulați împotriva noastră tocmai pentru că POT crește și a devenit un pericol pentru vechile partide. Suntem singurul partid care a refuzat compromisurile și jocurile politice. Faptul că ne atacă mereu și că am ajuns ținta lor principală ne confirmă în fiecare zi că suntem pe drumul cel bun și că suntem o reală amenințare", transmite Anamaria Gavrilă.

Deputații neafiliați Monica Ionescu și Radu-Mihail Ionescu, foști parlamentari POT până în februarie 2025, au depus, la Senat, propunerea legislativă de modificare a articolului 202 din Codul penal.

"Vătămarea fătului, în perioada sarcinii sau în timpul nașterii, prin orice mijloace ori procedee, care a împiedicat instalarea vieții extrauterine, se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 7 ani.

Dispozițiile privind pedeapsa prevăzută la alin. (3) (art. 202 din Codul penal, n.r.) se aplică și atunci când vătămarea fătului, săvârșită în timpul sarcinii, a avut ca urmare moartea acestuia, dacă aceasta a survenit după împlinirea vârstei de 14 săptămâni a sarcinii", stipulează proiectul depus la Senat.

