Anamaria Gavrilă, despre proiectul referitor la avort. „POT susţine viaţa şi libertatea de a alege”

Autor: Maria Popa
Vineri, 19 Septembrie 2025, ora 15:13
140 citiri
Anamaria Gavrilă, despre proiectul referitor la avort. „POT susţine viaţa şi libertatea de a alege”
Președinta POT, Anamaria Gavrilă Foto: Captură video/Facebook/Anamaria Gavrilă

Președinta Partidului Oamenilor Tineri (POT), Anamaria Gavrilă, se delimitează de acțiunile inițiatorilor unui proiect de lege care ar putea limita dreptul la avort și subliniază că POT "nu are nicio legătură" cu acest proiect.

Anamaria Gavrilă mai spune că POT susține viața și susține libertatea de a alege.

"POT se delimitează de acțiunile altor parlamentari și de știrile false apărute, POT clarifică faptul că parlamentarii menționați în presă nu sunt membri ai formațiunii și că asocierea numelui partidului cu acest demers este o dezinformare deliberată.

De asemenea, Partidul Oamenilor Tineri rămâne consecvent principiilor sale: sprijin pentru viață, pentru libertatea individuală și împotriva oricărei forme de constrângere sau persecuție. POT susține viața și susține libertatea de a alege. Nu suntem de acord cu restrângeri, incriminări și persecutări de niciun fel", a afirmat Gavrilă, potrivit unui comunicat transmis, vineri, 19 septembrie, AGERPRES.

„Un fake news grosolan”

Ea evidențiază că este "un fake news grosolan" să i se atribuie partidului său acest proiect.

"Tinerii sunt manipulați împotriva noastră tocmai pentru că POT crește și a devenit un pericol pentru vechile partide. Suntem singurul partid care a refuzat compromisurile și jocurile politice. Faptul că ne atacă mereu și că am ajuns ținta lor principală ne confirmă în fiecare zi că suntem pe drumul cel bun și că suntem o reală amenințare", transmite Anamaria Gavrilă.

Deputații neafiliați Monica Ionescu și Radu-Mihail Ionescu, foști parlamentari POT până în februarie 2025, au depus, la Senat, propunerea legislativă de modificare a articolului 202 din Codul penal.

"Vătămarea fătului, în perioada sarcinii sau în timpul nașterii, prin orice mijloace ori procedee, care a împiedicat instalarea vieții extrauterine, se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 7 ani.

Dispozițiile privind pedeapsa prevăzută la alin. (3) (art. 202 din Codul penal, n.r.) se aplică și atunci când vătămarea fătului, săvârșită în timpul sarcinii, a avut ca urmare moartea acestuia, dacă aceasta a survenit după împlinirea vârstei de 14 săptămâni a sarcinii", stipulează proiectul depus la Senat.

Specialiștii în crimele comunismului atacă propunerea POT de restricționare a avortului: ”O retrogradare gravă pentru societatea românească”
Specialiștii în crimele comunismului atacă propunerea POT de restricționare a avortului: ”O retrogradare gravă pentru societatea românească”
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICMER) a reacționat dur la propunerea unor deputați POT de a introduce „o protecție penală suplimentară...
Influencer arestat după ce a spus într-un videoclip că un aeroport din India este bântuit. Acuzațiile poliției
Influencer arestat după ce a spus într-un videoclip că un aeroport din India este bântuit. Acuzațiile poliției
Un YouTuber din India a fost arestat după ce a publicat un videoclip în care susținea că noul aeroport internațional al statului este bântuit. Influencerul Akshay Vashisht administrează...
#Anamaria Gavrila POT, #drept avort, #proiect de lege, #libertate, #stiri false, #pot, #avort romania , #Stiri Anamaria Gavrila
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Reactia savuroasa a premierului de la Londra cand Trump povesteste ca a rezolvat un razboi care nu a existat niciodata
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Antonela Roccuzzo a facut ravagii cu cea mai recenta postare. "O perfectiune de femeie!"

Ep. 132 - Romania se împrumută din nou!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Am înțeles ce vor românii de la noi...
  2. Anamaria Gavrilă, despre proiectul referitor la avort. „POT susţine viaţa şi libertatea de a alege”
  3. Mai mulți parlamentari din Coaliție solicită președintelui și premierului deschiderea relațiilor cu Taiwanul. „Statele Unite trebuie să simtă că România este un aliat”
  4. Bolojan a discutat cu reprezentanții retailerilor despre promovarea produselor autohtone. Pe masă a fost și subiectul plafonării prețurilor
  5. Bolojan cere închiderea companiilor de stat cu datorii uriașe: „Trebuie executate de ANAF pentru că sunt o gaură neagră”
  6. Bolojan, despre reformele din educație: „10.000 de oameni nu trebuiau să predea decât 2-4 ore. Nu mai puteam să ducem aceste cheltuieli”
  7. Crin Antonescu vrea să susțină o formațiune „anti-soroșistă”. „Votul pentru Călin Georgescu nu vine de la niște oameni tâmpiți sau ușor de păcălit”
  8. Consens aproape total în Parlament asupra legii privind limitarea dreptului la avort. Care sunt partidele care nu au dat un răspuns despre votul asupra proiectului
  9. Grupările din PSD împotriva actualei conduceri. Are Grindeanu concurență la șefia partidului? „Nu este sigur de victorie”
  10. Călin Georgescu e istorie sau ne va ține în șah până la următoarele alegeri? Analist: „Trebuie să ispășească o pedeapsă cu închisoarea pentru tot răul făcut României”