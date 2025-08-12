POT a depus în Parlament o propunere legislativă „ambițioasă”. Anamaria Gavrilă: „Polonia sprijină familiile, România taxează mamele”

Președinta POT, Anamaria Gavrilă, spune marți, 12 august, că, în timp ce alte state găsesc soluții fiscale pentru a susține părinții, în România, mamele sunt împovărate cu noi taxe.

Gavrilă anunță că POT a depus în Parlament o propunere legislativă ambițioasă.

„Polonia sprijină familiile, România taxează mamele.

În timp ce alte state găsesc soluții fiscale pentru a susține părinții, la noi, mamele sunt împovărate cu noi taxe.

POT a depus în Parlament o propunere legislativă ambițioasă: reducerea impozitului pe venit cu 50% la al doilea copil, cu 75% la al treilea și cu 100% la al patrulea, un instrument corect și motivant pentru creșterea natalității”, transmite marți, 12 august, Anamaria Gavrilă.

Tot ea mai spune că „România merită politici reale de sprijin, nu măsuri care descurajează familiile.”

„Susținere financiară pentru familiile active”

„Partidul Oamenilor Tineri propune o alternativă echilibrată: susținere financiară justă pentru familiile active, fără a le penaliza pentru contribuțiile lor la viitorul demografic al țării”, adaugă lidera POT.

