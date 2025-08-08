Președinta POT: „Este o prostie să iei permisul unui om pentru neplata unei amenzi! Această măsură este ilegală și contrară practicilor europene”

Autor: Maria Popa
Vineri, 08 August 2025, ora 16:08
Șofer Foto: Pexels

Președinta POT, Anamaria Gavrilă, a transmis vineri, 8 august, că este o prostie să iei permisul unui șofer pentru neplata unei amenzi.

Gavrilă denunță proiectul de lege prin care Guvernul vrea să suspende permisul de conducere pentru neplata amenzilor contravenționale.

„Este o prostie să iei permisul unui om pentru neplata unei amenzi! Îi lovești veniturile, îi diminuezi consumul și tai încasările statului!

Denunț proiectul de lege prin care Guvernul vrea să suspende permisul de conducere pentru neplata amenzilor contravenționale. Această inițiativă afectează în realitate bugetul de stat, într-un stat care pretinde că vrea creștere economică”, a scris vineri, 8 august, Anamaria Gavrilă pe Facebook.

„Guvern rupt de realitate”

„Numai un Guvern rupt de realitate poate crede că, dacă iei permisul unui om, el va plăti mai repede o amendă. În realitate, îi îngreunezi posibilitatea de a merge la locul de muncă, de a merge la cumpărături, de a ieși în oraș, de a alimenta mașina, de a pleca în concediu. Toate aceste activități generează bani pentru stat. Îi iei permisul, îi iei și banii din buzunar, dar și banii pe care statul i-ar fi încasat din TVA, accize și impozite”, adaugă lidera POT.

„Măsură ilegală”

„Consider că această măsură este ilegală, neconstituțională și contrară practicilor europene. Este o formă mascată de executare silită prin restrângerea drepturilor fundamentale ale cetățenilor. Potrivit OG nr. 2/2001, amenzile neplătite se recuperează prin procedurile fiscale, nu prin amputarea libertății de circulație.

Guvernul nu știe să își recupereze amenzile prin metode legale și eficiente, dar știe să inventeze sancțiuni absurde. În loc să pedepsească oamenii pentru o datorie, să își pedepsească propria incompetență!”, a mai acuzat Anamaria Gavrilă.

Tot ea a mai transmis că Partidul Oamenilor Tineri cere eliminarea imediată a acestei prevederi din proiectul de lege. ”Vom iniția demersuri parlamentare și juridice pentru a împiedica adoptarea acestei aberații legislative”.

