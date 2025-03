Aliata lui Georgescu nu susține campania împotriva "soroșiștilor". Lidera POT spune că nu ajută la nimic: "E un termen pe care nu cred că l-am folosit"

Lidera Partidului Oamenilor Liberi (POT), Anamaria Gavrilă, a declarat în cadrul podcastului politic HotSpot de la HotNews.ro că nu susține utilizarea termenului "soroșist" și că este important ca societatea să nu fie divizată prin astfel de etichetări.

„Nu știu, e un termen pe care nu cred că l-am folosit. Nu sunt de acord să împărțim societatea. Nu ne ajută la nimic”, a afirmat Gavrilă, răspunzând întrebărilor privind folosirea acestui concept în discursul public.

Deși POT este perceput atât de adversari, cât și de o parte a societății ca având un discurs extremist, lidera formațiunii a subliniat că trebuie evitate astfel de etichete.

„Trebuie să fim mai pragmatici. Acești termeni nu aduc valoare nimănui, nici nouă ca politicieni. Cetățenilor nu le place să vadă că politicienii se ceartă între ei. În Parlament sunt mai multe partide, aceste partide au fost votate de cetățeni români, trebuie să respectăm asta”, a explicat ea.

Gavrilă a insistat asupra nevoii de colaborare între partidele parlamentare și de prioritizare a problemelor concrete ale societății, precum digitalizarea și eficientizarea instituțiilor publice.

„Noi am primit un mandat să conlucrăm între noi, nu să ne facem în toate felurile. Din păcate, sunt partide care se pretind anti-sistem și sunt la al treilea mandat și te întrebi: Ok, ce ai făcut până acum? Când vom fi noi la al treilea mandat, trebuie să spunem că am conlucrat ca să ajungem la niște decizii: digitalizare, o deblocare a ANAF, lucruri esențiale. Hai să începem să facem asta”, a punctat lidera POT.

Ads

Referindu-se la comparația cu alte state, Anamaria Gavrilă a menționat că astfel de termeni nu sunt frecvent folosiți în afara României, cu excepția unor momente de criză precum Brexit-ul.

„Eu am fost plecată, în alte țări nu am auzit să se folosească asemenea termeni. O divizare am văzut când a fost Brexit. Acea divizare nu vrei să o ai într-o societate. O societate divizată nu poate construi”, a spus Gavrilă, subliniind importanța dialogului și a colaborării în procesul decizional.

Ads