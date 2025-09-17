Anamaria Gavrilă a lansat un apel către președintele Nicușor Dan, după ce Călin Georgescu a fost trimis în judecată: ”Desecretizați ședința CSAT!”

Președinta Partidului Oamenilor Tineri (POT), Anamaria Gavrilă, a lansat miercuri, 17 septembrie, un apel către președintele României Nicușor Dan. Gavrilă îi cere șefului statului să desecretizeze ședința CSAT din decembrie 2024, în urma căreia s-a decis anularea alegerilor prezidențiale în care Georgescu ajunsese în turul 2.

„Domnule Președinte, desecretizați ședința CSAT de anulare a alegerilor! Altfel sunteți complice!”, a scris șefa POT, Anamaria Gavrilă pe Facebook.

În apariția publică de miercuri, pe treptele tribunalului, Călin Georgescu a susținut că dosarul împotriva sa este o „copie la indigo” a investigației din SUA cu privire la o posibilă implicare a Federației Ruse în alegerile prezidențiale din 2016, de susținere a candidatului Donald Trump și de atac la adresa contracandidatei Hillary Clinton.

Președintele Nicușor Dan a reacționat și el după ce fostul candidat Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru complicitate la tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Dan a numit rechizitoriul procurorilor „o dovadă consistentă a acțiunilor de dezinformare sistematice ale Rusiei în România din ultimii ani și a influențării substanțiale a alegerilor prezidențiale din 2024”.

„Pentru că este o chestiune de siguranță națională, invit media să cerceteze în continuare faptele pe care parchetul le-a putut face publice și să le prezinte publicului. Pentru că este o chestiune care a afectat coeziunea socială, îi invit pe toți românii să se informeze cu privire la ceea ce s-a întâmplat în noiembrie 2024 și în ultimii ani în spațiul comunicațional românesc”, a mai spus președintele Nicușor Dan.

