Anamaria Gavrilă, revoltată că ANAF i-a executat silit mama. Vrea să facă o lege care să interzică instituției astfel de demersuri

Anamaria Gavrilă, lidera Partidului Oamenilor Tineri, acuză ANAF de „abuzuri” după ce, susține ea, instituția ar fi retras bani din pensia mamei sale pentru impozite pe chirii neîncasate. Politiciana anunță că formațiunea sa va depune un proiect de lege în Parlament pentru a opri taxarea veniturilor nerealizate.

Lidera POT susține că ANAF ar fi taxat-o ilegal pe mama sa, pentru chirii pe care nu le-a încasat, pentru un imobil pe care l-a închiriat. Anamaria Gavrilă consideră că asta este un abuz și chiar un “furt” al celor de la ANAF.

“Nu este zi de la Dumnezeu să nu mă surprindă un alt abuz al ANAF-ului. Astăzi aflu că mamei mele ANAF-ul i-a furat sume consistente de bani din contul unde primește pensia de mizerie, pentru impozitul pe chirii pe care ea nu le-a încasat niciodată. Pentru că, dacă dai spre închiriere un imobil și ești bun cetățean să îl înregistrezi la ANAF, atunci pe cei de la ANAF nu îi interesează dacă tu ai primit sau nu banii de la chiriaș, tu datorezi taxe! CUM SĂ DATOREZI TAXE PE CEVA CE TU NU AI ÎNCASAT?!”, susține lidera POT.

Aceasta afirmă că este decisă să depună un proiect de lege la Parlament, pentru ca ANAF să nu mai poată încasa taxe din venituri până ce acestea nu sunt încasate.

“Ne sufocă guvernanții cu UE, UNIUNEA EUROPEANĂ, pro-europeni, occidentali bla bla bla…. dar în Germania, Franța, Austria, Irlanda, NU EXISTĂ să plătești taxe pe venit NEREALIZAT! Se face o declarație anuală pe sumele primite și apoi plătești taxe. Așadar, vom depune în Parlament o lege care să OPREASCĂ ABUZUL ANAF de a încasa TAXE pe VENIT NEREALIZAT!”, afirmă lidera POT.

