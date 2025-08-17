Anamaria Gavrilă, revoltată că ANAF i-a executat silit mama. Vrea să facă o lege care să interzică instituției astfel de demersuri

Autor: Daniel Groza
Duminica, 17 August 2025, ora 17:42
1211 citiri
Anamaria Gavrilă, revoltată că ANAF i-a executat silit mama. Vrea să facă o lege care să interzică instituției astfel de demersuri
Șefa POT, Anamaria Gavrilă FOTO captură video Facebook Anamaria Gavrilă

Anamaria Gavrilă, lidera Partidului Oamenilor Tineri, acuză ANAF de „abuzuri” după ce, susține ea, instituția ar fi retras bani din pensia mamei sale pentru impozite pe chirii neîncasate. Politiciana anunță că formațiunea sa va depune un proiect de lege în Parlament pentru a opri taxarea veniturilor nerealizate.

Lidera POT susține că ANAF ar fi taxat-o ilegal pe mama sa, pentru chirii pe care nu le-a încasat, pentru un imobil pe care l-a închiriat. Anamaria Gavrilă consideră că asta este un abuz și chiar un “furt” al celor de la ANAF.

“Nu este zi de la Dumnezeu să nu mă surprindă un alt abuz al ANAF-ului. Astăzi aflu că mamei mele ANAF-ul i-a furat sume consistente de bani din contul unde primește pensia de mizerie, pentru impozitul pe chirii pe care ea nu le-a încasat niciodată. Pentru că, dacă dai spre închiriere un imobil și ești bun cetățean să îl înregistrezi la ANAF, atunci pe cei de la ANAF nu îi interesează dacă tu ai primit sau nu banii de la chiriaș, tu datorezi taxe! CUM SĂ DATOREZI TAXE PE CEVA CE TU NU AI ÎNCASAT?!”, susține lidera POT.

Aceasta afirmă că este decisă să depună un proiect de lege la Parlament, pentru ca ANAF să nu mai poată încasa taxe din venituri până ce acestea nu sunt încasate.

“Ne sufocă guvernanții cu UE, UNIUNEA EUROPEANĂ, pro-europeni, occidentali bla bla bla…. dar în Germania, Franța, Austria, Irlanda, NU EXISTĂ să plătești taxe pe venit NEREALIZAT! Se face o declarație anuală pe sumele primite și apoi plătești taxe. Așadar, vom depune în Parlament o lege care să OPREASCĂ ABUZUL ANAF de a încasa TAXE pe VENIT NEREALIZAT!”, afirmă lidera POT.

Comisarii Gărzii de Mediu vor avea bodycam și drone ca să intervină ”mai rapid și mai eficient”. ”Legea se aplică fără excepţii”, susține ministra Mediului
Comisarii Gărzii de Mediu vor avea bodycam și drone ca să intervină ”mai rapid și mai eficient”. ”Legea se aplică fără excepţii”, susține ministra Mediului
Comisarii Gărzii Naţionale de Mediu (GNM) vor putea folosi bodycam-urile şi dronele achiziţionate prin PNRR, după ce Guvernul a adoptat, în şedinţa de joi, 14 august, Hotărârea iniţiată...
Fostul președinte Klaus Iohannis, somat de ANAF să plătească aproape 1 milion de euro, chiriile încasate pe casa din Sibiu pierdută în instanță
Fostul președinte Klaus Iohannis, somat de ANAF să plătească aproape 1 milion de euro, chiriile încasate pe casa din Sibiu pierdută în instanță
Fostul președinte Klaus Iohannis a fost somat de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) să achite suma de 4,7 milioane de lei, aproape un milion de euro. Banii sunt chiriile...
#Anamaria Gavrila, #lege, #ANAF, #chirii, #executat silit , #Stiri Anamaria Gavrila
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Transferul elevilor dupa clasa a IX-a, un fenomen? Peste 80 de cereri intr-un singur liceu
a1.ro
Chef Orlando Zaharia a implinit 46 de ani! Ce mesaj romantic i-a transmis sotia lui si cum au sarbatorit in familie
DigiSport.ro
Ar fi al treilea cel mai scump transfer din istoria fotbalului: au pus banii pe masa!

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Anamaria Gavrilă, revoltată că ANAF i-a executat silit mama. Vrea să facă o lege care să interzică instituției astfel de demersuri
  2. „Pelerinaj prezidențial”: Cum a fost primit Nicușor Dan la Mănăstirea Arsenie Boca de stareț
  3. Săgeți dinspre PNL către președintele Nicușor Dan: "Mi-aș fi dorit ca România să fie mai implicată"
  4. Premierul Bolojan e hotărât să continue cu noi pachete de austeritate: „Nu există altă soluție”
  5. Ministrul Educației schimbă placa: "NU doar măsuri de austeritate și de criză". Ce promisiuni face profesorilor nemulțumiți care amenință cu protestele
  6. Gigi Nețoiu și-a anunțat candidatura la Primăria Capitalei. Fostul patron de la Dinamo a făcut închisoare pentru evaziune fiscală și spălare de bani
  7. Încă un politician care primește bani de chirie, deși deține propriul apartament
  8. Comentariul lui Cristian Tudor Popescu despre „legătura puternică” dintre Trump și Putin după ce s-au văzut în Alaska. „Întoarcerea în văgăună”
  9. Consilierul prezidențial Radu Burnete spune dacă este posibil să apară probleme la plata pensiilor și a salariilor. „Dacă nu facem nimic și dacă nu redresăm bugetul.”
  10. Nicușor Dan va participă la ședința „Coaliției Voluntarilor”, anunță Oana Țoiu. Ce discută țările europene înainte ca Zelenski să ajungă în SUA