Lidera POT Anamaria Gavrilă a vrut să-l atace pe Sorin Grindeanu, dar l-a lovit pe George Simion, cu hashtagul #Marketing

Anamaria Gavrilă, lidera partidului POT, îl critică dur pe Sorin Grindeanu pentru opoziția față de numirea Oanei Gheorghiu ca vicepremier, acuzându-l de ipocrizie politică.

Ea i-a reproșat că a acceptat-o anterior pe Oana Țoiu ca ministru de Externe, deși aceasta a avut poziții critice la adresa lui Donald Trump. Gavrilă a folosit hashtagul #Marketing, o aluzie ironică la declarațiile recente ale lui George Simion, care a justificat promisiunea caselor de 35.000 de euro drept „marketing politic”.

"Grindeanu a acceptat-o pe Oana Țoiu ca ministru de Externe, deși a avut poziții clare împotriva lui Trump. Acum are o problemă cu Oana Gheorghiu?! #Marketing", a scris lidera POT pe pagina sa de Facebook.

George Simion a recunoscut în campanie, într-un interviu pentru Digi 24, că programul "case la 35.000 de mii de euro", a fost o doar o "formă de promovare, de marketing", cu care a ajuns la peste 42% voturi.

