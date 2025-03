Deputata Anamaria Gavrilă, președinta partidului POT, a anunțat că-și retrage candidatura la funcția de președinte al României.

Gavrilă a făcut acest anunț printr-un mesaj postat pe Facebook miercuri, 19 martie 2025.

"Pentru a dărui mișcării suveraniste, susținută de români, cele mai multe șanse am ales să mă retrag din această cursă. Eu am făcut tot ce a depins de mine în această luptă și am încredere în decizia care a fost luată. Vă rog să aveți și voi încredere. Într-o campanie electorală contează mult resursele și fondurile de care dispune un partid", a scris fosta candidată la Președinția României.

Șefa partidului POT a făcut acest anunț prin intermediul unui clip video în care apare alături de deputatul George Simion, președintele partidului AUR. Gavrilă precizează că se retrage din cursa pentru Președinția României pentru a-i da șanse maxime lui George Simion, fiind vorba de "o decizie care să dea toată forța unuia dintre noi să câștige această luptă de restabilire a ordinii constituționale și justiției în România".

În paralel, George Simion subliniază că rămâne ca el să candideze la Președinția României și că ar urma să aibă, pentru această candidatură, sprijinul ambelor partide - AUR și POT.

Unul dintre cei doi candidați, Simion sau Gavrilă - ambii validați de BEC pentru a participa la alegerile pentru funcția de președinte al României - era așteptat să-și anunțe oficial retragerea până în seara de 19 martie, ora 24. În caz contrar, numele ambilor candidați ar fi urmat să apară pe buletinele de vot ale alegerilor din luna mai 2025, ceea ce aducea pericolul de a dispersa voturile electoratului suveranist, între Simion și Gavrilă.

