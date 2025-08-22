Anamaria Gavrilă cere ca Ucraina să dea înapoi banii cu care a fost ajutată de România. Lidera POT vrea organizarea unui referendum național

Lidera POT, Anameria Gavrilă, cere organizarea unui referendum național pentru a decide dacă România trebuie să continue sprijinul acordat Ucrainei, acuzând autoritățile că au ignorat nevoile propriilor cetățeni și cerând transparență totală în privința ajutoarelor oferite.

“Până când vom ignora propriul popor? Românii au fost lăsați pe dinafară în favoarea unui sprijin total pentru Ucraina. Rolul României în contextul războiului regional ar trebui recalibrat pentru a proteja, mai întâi, interesele și nevoile propriului popor. Ne-am adâncit în această situație mult prea mult. Românii au fost ignorați: ajutorul pentru Ucraina a fost ascuns în spatele retoricii oficiale, în timp ce agricultorii locali și comunitățile defavorizate au rămas fără sprijin. Până la ce limită ignorăm cetățenii? Solicităm urgent un referendum național pentru a decide dacă România trebuie să continue acest nivel de implicare.

Gavrilă cere Guvernului Bolojan să comunice suma pe care România le-a acordat Ucrainei și vrea ca aceste fonduri să fie recuperate.

“Vrem transparență totală: să știm exact ce sumă a acordat România Ucrainei și să încheiem un acord de recuperare a acestui ajutor, conform modelului SUA. Solidaritatea nu poate fi unilaterală și netransparentă. Astfel, solicităm publicarea detaliată a valorii ajutoarelor financiare, umanitare, militare oferite Ucrainei, inclusiv structura, beneficiarii și impactul bugetar.

Propunem organizarea unui referendum prin care românii să fie întrebați direct dacă sprijinul acordat Ucrainei este în continuare în concordanță cu prioritățile naționale. România trebuie să negocieze un acord de recuperare a fondurilor, similar celui practicat de Statele Unite, astfel încât sprijinul acordat să poată fi regândit și, eventual, returnat cetățenilor români”, a mai spus Gavrilă.

