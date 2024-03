Anamaria Prodan i-a dat interzis lui Reghecampf: "Și-a bătut joc! Dacă îl lasă doamna, să își vadă băiatul la TV"

Arabii anunță că Laurențiu Reghecampf nu mai este antrenorul echipei Al-Tai, după ce românul a dus echipa pe loc retrogradabil.

Laurențiu Reghecampf a plecat cu scandal de la Universitatea Craiova, dar experiența în Arabia Saudită, la Al-Tai, a fost una de scurtă durată. Arabii anunță că Reghecampf este ca și demis de la cârma echipei după ce a obținut un singur punct în ultimele 7 etape.

Reghecampf s-ar putea întoarce în România, unde locuiește băiatul lui, Bebeto. Anamaria Prodan i-a dat însă "interzis" lui Reghecampf.

"Orice are Bebe nevoie, Ronald rezolvă (n.r. - Ronald Gavril, iubitul impresarei). Nici nu mai mă întreabă pe mine. Dacă vrea ceva, vorbește cu Ronald, iar asta este minunat pentru mine.

Băiatul meu a rămas singur, cumva a fost părăsit la vârsta la care avea cea mai mare nevoie de tatăl lui. La vârsta critică. Poate, dacă am iertat, i-am iertat lui Reghecampf absolut orice, nu mă interesează acum nimic de el. Dar nu am să îi iert niciodată faptul că și-a bătut joc de băiatul lui. Iar dacă îi va fi dor să îl vadă, are noroc că acum - dacă va fi lăsat de doamnă - începe reality-show-ul și îl poate vedea la televizor. Că e un copil minunat de care se poate mândri", a spus Anamaria Prodan într-un interviu acordat Fanatik.