„Are tot cartierul pe ea!” Ana Maria Prodan, scandal după apariția la America Express

Anamaria Prodan e in conflict cu Iulia Albu FOTO facebook

Ana Maria Prodan a fost una dintre surprizele emisiunii America Express, ea fiind trimisă pentru a ajuta echipa lui Romică Țociu.

Apariția ei nu a fost pe placul tuturor, Iulia Albu criticând ținuta ei. „Are tot cartierul pe ea!”, a spus criticul de modă, continuând: „Anamaria Prodan a reintrodus maioul tetra în viețile noastre. Credeam că l-am îngropat odată cu anii 2000”.

La auzul acestor critici, Prodanca a răbufnit: „Despre doamna de care mă întrebați, nu vreau să comentez, căci aș da prea multă importanță celor care se cațără pe spatele meu să apară prin ziare. Nici nu am dat importanță și nici nu dau. Nu mă uit la comentarii și chiar nu am prietenie cu nimeni. Am ajutat-o atunci când și cu găina pe cap sau în brațe, nimeni nu îi dădea atenție. Așa se vede caracterul oamenilor, căci cel ce vorbește urât de cel ce i-a dat o pâine să mănânce, se va întoarce mereu să muște mâna care-l hrănește toată viața. Ține de educație, măreție și omenie. Să-i dea Dumnezeu minte, fericire și multă sănătate!”, a declarat Anamaria Prodan pentru Click!.