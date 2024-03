"L-am iubit cu patimă!" Anamaria Prodan, dezvăluiri despre relația cu un patron din fotbal, derulată în timpul mariajului cu Reghecampf

Anamaria Prodan a făcut o dezvăluire șoc despre relația ei cu Gigi Becali, derulată în timpul mariajului cu Laurențiu Reghecampf.

În cadrul unui podcast, Prodanca a precizat că ea și patronul celor de la FCSB au colaborat ani buni și au fost foarte apropiați, însă din ianuarie 2021, după materializarea transferului lui Dennis Man la Parma, relația lor s-a stricat.

„Lăsând la o parte toată ura. Nici măcar nu e ură, acest clinci, să zicem, cumva pornit de la bani. Noi am avut o relație cum el nu o să mai aibă niciodată și nici eu. Cu cineva pe parte de meserie. Mie mi-a fost tare drag. Deci, eu l-am iubit cu patimă pe Gigi, în adevăratul sens al cuvântului de prietenie. Cu patimă. Deci, când l-au arestat, m-am pus uite așa (n.red. – ca o barieră) să nu care cumva cineva să facă rău clubului lui. Și am început să fac, să mă cert cu toată lumea. El nefăcând niciodată nimic pentru mine și eu conștientizând lucrul ăsta, dar am zis: Băi, lasă, dau eu!”, a dezvăluit Anamaria Prodan, conform prosport.ro.

În continuare, Anamaria Prodan a fost întrebată din nou dacă Gigi Becali chiar nu a ajutat-o cu nimic pe tot parcursul carierei ei de agent. În replică, impresara a răspuns:

„(n.r. – Ești sigură că nu a făcut nimic pentru tine? Nu retragi?) Nu, niciodată. Păi eu semnez jucătorul, ți-l aduc. „Tată, nu-mi lua bani acum, că vezi că sunt și eu în situația asta acum”. Cumva întotdeauna încerca să fie: „Eu ți-am dat”. Prietene, eu ți-am dat! Eu l-am adus gratis la tine, eu ți-am făcut un avantaj, tu mie niciodată. El că: „Eu, Gigi Becali, eu ti-am făcut ție, te-am făcut agent”. Ai luat calul invers, sucește-te în șa. Eu ți-am adus ție!

După că „Hai că facem când îl vindem”. L-am vândut! După „Haide că sunt la pușcărie, ce faci, mă lovești când mi-e greu”. Am zis gata, lasă, intră toți banii la tine. Păi bă nebunule, eu îl aduc pe Dennis Man la tine când nu îl știe nimeni pe pământ. De unde dracu te uitai tu la meci de Liga 2 de promovare? ”, a mai declarat Anamaria Prodan, în cadrul podcastului „Aproximativ discuții cu Gojira”.