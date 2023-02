Anamaria Prodan, prima imagine cu noul iubit: "Nu mai car în spate pe nimeni" FOTO

De Valentine's Day, Anamaria Prodan e îndrăgostită din nou. Ea a publicat o imagine cu ea și actualul iubit.

Anamaria Prodan (50 de ani) este din nou îndrăgostită. După despărțirea cu peripeții de Laurențiu Reghecampf, Anamaria Prodan trăiește o nouă poveste romantică.

Ea a publicat pe contul ei de Instagram o imagine cu actualul partener, dar i-a acoperit fața, dorind deocamdată să îi protejeze intimitatea. Noul iubit trăiește în Europa și nu e de origine arabă, cum s-a spus.

Anamaria Prodan a declarat pentru SpyNews că nu îți mai dorește o relație mediatizată:

"Despre viața mea personală de acum înainte din ce în ce mai puțin spre niciodată. Am trăit 50 de ani pe prima pagina a ziarelor, am inventat și ridicat în lumea mea bărbați, le-am dat valoare și i-am pus lângă mine și pe ei pe prima pagină! Am terminat rău și eu si copiii mei.

Restul de încă 50 de ani pe care sper să-i apuc am să-i trăiesc altfel. Fericită lângă un bărbat puternic din naștere pe care nu îl car eu în spate și nu îi dau eu valoare. Îmi dă el mie. Deci am sa trăiesc în liniște frumos. Vă iubesc și vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut pentru mine în toți acești ani", a spus ea pentru sursa citată.

Anamaria Prodan și noul iubit FOTO Instagram

Ads