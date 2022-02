Impresara Anamaria Prodan (49 de ani) și antrenorul Universității Craiova, Laurențiu Reghecampf (46 de ani), au avut luni, 7 februarie, primul termen în procesul de divorț de la Judecătoria Buftea.

Nici unul dintre cei doi nu s-a prezentat însă în fața judecătorilor, oferind în schimb declarații pentru fanatik.ro.

”Nu are niciun sens să o fac, știu că va fi o amânare. Am depus la dosar o serie de dovezi în care mi se demonstrează, încă o dată, ce caracter are domnul Reghecampf.

Voi...

