Anamaria Prodan, noi detalii despre bătaia cu Reghecampf. "Familia asta a însemnat ceva pentru România"

Anamaria Prodan a povestit cum a trecut peste scandalul cu Laurețiu Reghecampf.

Cei doi s-au bătut în plină stradă, la Snagov.

Poliția a deschis două dosare penale în urma altercației dintre impresară și antrenor.

"Trec cu capul sus, plină de mândrie, exact cum v-am spus, suntem ca orice altă familie, avem notorietate, este normal să fim pe prima pagină a ziarelor, ne-am asumat chestia asta. Eu așa m-am născut, ei așa s-au născut, nu știm cum este fără camere, fără blitz-uri.

Ne asumăm, se întâmplă în viață și greșim, ca orice alți oameni, dar exact cum am spus, cred că familia asta a însemnat ceva pentru România și înseamnă în continuare. Dacă unul a plecat, au rămas alți patru, alți patru care, cu siguranță, vor fi și mai puternici după această lovitură.

Bebeto l-ați văzut lângă mine, e un băiețel fabulos, bărbățel fabulos, care a înțeles exact despre ce este vorba, pe care l-am învățat și eu și surorile lui să nu judece, să nu își judece părinții. Le-au dat viață și exact așa cum este tatăl lui sau mama lui trebuie să ne respecte până închide ochii, pentru că noi i-am adus pe lume și în viață se întâmplă lucruri plăcute sau mai puțin plăcute, important e să ne ridicăm.

Nu îmi vine să cred că s-a ajuns aici, e dorința soțului meu, o respectăm și cam atât. Familia asta va merge mai departe, numai în picioare și foarte mândri. Nu am regrete în viață, decât pentru faptul că am încercat să îmi salvez mama și nu am fost atentă în jurul meu", a declarat Anamaria Prodan la Gala Performanței.

Impresara și antrenorul sunt în continuare căsătoriți legal, deși el și-a refăcut viața alaturi de Corina Caciuc.

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf se judecă în continuare în procesul de divorț.

Ads