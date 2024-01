Anamaria Prodan, fotografii la foc automat cu noul iubit mai tinerel: cuplul a ajuns la Hollywood

Impresara Anamaria Prodan (51 de ani) trăiește o nouă poveste de dragoste, de data aceasta cu boxerul român Ronald Gavril (37 de ani).

Ea și-a petrecut Revelionul departe de țară, în Las Vegas, alături de sportivul român.

„Cu ochii doar spre viitor așteptăm anul nou! Vă doresc un an plin de lumină, sănătate și împliniri. Eu sunt Anamaria Prodan, iar el este unicul Ronald Gavril”, a fost mesajul postat de Anamaria pe Instagram.

Ronald „The Thrill” Gavril are 37 de ani și este boxer la categoria semigrea, având un palmares de 24 de victorii (19 prin KO) și 3 înfrângeri.

Averea lui, conform presei americane, e de aproximativ 5 milioane de dolari.

Anamaria Prodan a revenit cu o nouă imagine alături de "The Only One" Ronald Gavril, de data aceasta la Hollywood:

