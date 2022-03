Anamaria Prodan a cerut ajutorul Poliției. "Este un grup criminal în jurul lui Reghecampf"

Continuă scandalul dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf.

Cei doi se află în plin proces de divorț, dar nu contenesc să-și arunce acuzații grave.

După ce a spus despre antrenorul Universității Craiova că ar fi luat bani din conturile comune și le-ar fi dat amantelor, Anamaria Prodan a mers la Poliție, unde a cerut un ordin de restricție împotriva lui Reghecampf.

"Acum am plecat de la sediul Poliției. Am cerut foarte clar mandat, nu mai are voie să se apropie de mine, nici de copii, până în momentul până când nu se termină această nenorocire.

Consider că este mai bine să stăm foarte departe unul de celălalt pentru că primesc zeci, mii de mesaje de amenințare, iar oamenii de la Poliție au văzut… înjurături, amenințări că ne omoară în casă. Am mai pățit noi niște lucruri din astea acum câteva luni.

Este un grup criminal în jurul lui Reghecampf care ameninţă, caută să mă denigreze, inventează poveşti. Ferească Dumnezeu. Omul este disperat. Pe mine nu mă interesează. El nu trebuie decât să ne dea ceea ce ne-a furat", a spus Anamaria Prodan la Antena Stars.

Impresara și Reghecampf au avut primul termen în procesul de divorț în februarie, dar s-a amânat totul pentru luna aprilie.

Cei doi se despart după o relație de 15 ani.

